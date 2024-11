Giá rao bán đất nền phân lô ven Hà Nội tăng vọt, chuyên gia cảnh báo

Giá rao bán đất nền phân lô ven Hà Nội tăng

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, giá rao bán đất nền phân lô tại các huyện vùng ven Hà Nội như Thạch Thất, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây thời gian qua đã tăng 15-20%.

Cụ thể, tại huyện Thạch Thất, giá đất nền phân lô xã Tiến Xuân ở vị trí mặt đường chính có thể kinh doanh hồi đầu năm có giá 25-27 triệu đồng/m2, hiện tăng lên 30-33 triệu đồng/m2, tăng khoảng 20%.

Còn khu vực trong ngõ cũng tăng từ 15 triệu đồng/m2 lên 18 triệu đồng/m2, khoảng 20% so với đầu năm. Tại khu vực xã Bình Yên, Tân Xã, đất nền tách thửa cũng đều có mức giá dao động 25-30 triệu đồng/m2, tăng khoảng 15% so với đầu năm.

Tại huyện Quốc Oai, giá đất nền phân lô ở mặt đường lớn các xã Phù Cát, Phú Mãn hiện dao động từ 27 triệu đồng/m2 đến 31 triệu đồng/m2, tăng khoảng 20% so với đầu năm.

Một khu đất tách thửa tại vùng ven Hà Nội (Ảnh: Dương Tâm).

Giá đất nền huyện Quốc Oai gần khu công nghệ cao như xã Đông Yên mặt đường tỉnh lộ 412B hồi đầu năm khoảng 28-30 triệu đồng/m2, hiện khoảng 32-35 triệu đồng/m2. Còn các lô đất xã Đông Yên nằm sâu trong làng, ngõ nhỏ tăng từ 7-9 triệu đồng/m2 lên mức 9-11 triệu đồng/m2.

Tại thị xã Sơn Tây, những lô đất nền nằm ở đường lớn, ô tô tránh nhau thuộc xã Cổ Đông hồi đầu năm có giá 22-24 triệu đồng/m2, hiện giá rao bán khoảng 26-29 triệu đồng/m2, tăng khoảng 20%. Những lô đất phân lô nằm trong ngõ hồi đầu năm có giá 12-14 triệu đồng/m2 lên 15-18 triệu đồng/m2.

Đất xã Sơn Đông tại các mặt đường kinh doanh hồi đầu năm có giá 25-26 triệu đồng/m2, hiện giá khoảng 29-30 triệu đồng/m2. Đất tại mặt đường kinh doanh xã Thanh Mỹ tăng từ 20-22 triệu đồng/m2 lên 24-26 triệu đồng/m2.

Chuyên gia: Giá đất nền vùng ven Hà Nội hiện đã ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro

Anh Phí Hiếu, môi giới bất động sản tại Thạch Thất, Sơn Tây, nêu từ đầu năm, nhiều nhà đầu tư về đây tìm mua đất, do nhu cầu tăng hơn trước đó nên giá đất tăng theo. Bên cạnh đó, việc hạn chế phân lô tách thửa cũng đã khiến những mảnh đất đã tách thửa sẵn tăng giá.

Một khu đất phân lô tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội (Ảnh: Dương Tâm).

"Thị trường khu vực này có sôi động hơn so với năm ngoái nhưng vẫn rất ảm đạm nếu so với thời điểm cơn sốt diễn ra, nên giá đất tăng chưa nhiều so với đáy", anh bày tỏ.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, anh Hiếu cho biết, lượng nhà đầu tư tìm về xem, mua bán giao dịch đã giảm hơn so với đầu năm.

Chuyên gia bất động sản Đinh Minh Tuấn nhận định, thị trường đất nền miền Bắc thời gian qua đã ghi nhận hiện tượng sốt cục bộ ở một số nơi. Trong đó, mức độ quan tâm và giá tăng mạnh ở khu vực vùng ven Hà Nội nhờ yếu tố quy hoạch và hoạt động đấu giá.

Các khu vực gắn với khu công nghệ cao Hòa Lạc ghi nhận sự tăng trưởng. So với cùng kỳ năm ngoái, giá bán ở Thạch Thất tăng 13%, mức độ quan tâm tăng 48%; giá bán tại Quốc Oai tăng 20%, mức độ quan tâm tăng 101%.

Đánh giá về tình hình đầu tư đất nền vùng ven, ông Lê Đình Chung, Thành viên Tổ công tác thị trường của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho biết, hiện nay, sự phát triển tích cực chỉ diễn ra cục bộ tại một số khu vực ngoại thành Hà Nội và chưa lan tỏa ra các tỉnh, địa phương khác.

Theo ông, phải đến quý II/2025, thị trường đất nền mới có thể chứng kiến sự phát triển đồng đều hơn ở nhiều nơi. Tuy nhiên, giá đất nền vùng ven Hà Nội hiện đã ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, nếu muốn đầu tư vào phân khúc này, nhà đầu tư nên chọn những khu vực có hạ tầng đồng bộ, kinh tế phát triển tốt nhưng giá đất chưa tăng quá nhiều trong thời gian qua.

Chuyên gia khuyên, trước khi quyết định đầu tư vào một sản phẩm bất động sản, nhà đầu tư cần đặt yếu tố về vị trí lên hàng đầu, điều này quyết định đến tiềm năng tăng giá cũng như tính thanh khoản của sản phẩm đó trong tương lai. Đồng thời, nhà đầu tư cần lưu ý thông tin về quy hoạch, hạ tầng tại khu vực đó do những thông tin như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến giá trị của bất động sản sau này.