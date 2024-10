Bộ Xây dựng: Thị trường gần như không có chung cư giá 25 triệu đồng/m2

Giá chung cư một số khu vực tăng cục bộ lên 40%

Báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý III của Bộ Xây dựng vừa công bố cho biết, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ thành công đạt 38.398 sản phẩm, tăng 48% so với quý trước. Lượng giao dịch đất nền thành công đạt 102.966 sản phẩm, giảm gần 18% so với quý II.

Về giá, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội tiếp tục tăng ở cả dự án mới và cũ, mặt bằng giá dự án mới đã tăng khoảng 4-6% theo quý và 22-25% theo năm. Giá bán chung cư cũng tăng, đặc biệt có một số khu vực tăng cục bộ lên khoảng 35% đến 40% tùy từng vị trí so với quý trước.

Phân khúc căn hộ chung cư bình dân có mức giá bán dưới 25 triệu đồng/m2 gần như không có giao dịch và sản phẩm để bán. Căn hộ chung cư trung cấp có mức giá từ 25 triệu đồng/m2 đến dưới 50 triệu đồng/m2 vẫn chiếm tỷ trọng cao về giao dịch và nguồn cung trên thị trường. Còn lại là căn hộ chung cư cao cấp, siêu cao cấp (có mức giá trên 50 triệu đồng/m2).

Khảo sát của Bộ Xây dựng tại Hà Nội một số dự án chung cư như Vinhomes Ocean Park tại phân khu The Zurich có giá khoảng 46-55 triệu đồng/m2; Lumi Prestige có giá từ 69 triệu đồng/m2; The Ninety Complex có giá khoảng 60-75 triệu đồng/m2; The Sapphire - Vinhomes Smart City giá khoảng 47-61 triệu đồng/m2; Khu nhà ở hỗn hợp 107 Nguyễn Tuân Vihacomplex giá khoảng 75-97,2 triệu đồng/m2; dự án Khai Sơn City có giá từ 50-68 triệu đồng/m2...

Một dự án chung cư tại Hà Nội (Ảnh: Hà Phong).

Còn tại TPHCM có các dự án chung cư như Diamond Centery có giá 61-73,3 triệu đồng/m2; Stown Tham Lương có giá 29,8-43,5 triệu đồng/m2; Urban Green có giá 52-59,7 triệu/m2; Glory Heights - Vinhomes Grand Park có giá 40-80 triệu đồng/m2; The Aurora Phú Mỹ Hưng giá 88-90 triệu đồng/m2; The Beverly Solari - Vinhomes Grand Park có giá 46,83-65,6 triệu đồng/m2...

Giá bán căn hộ của một số dự án nổi bật tại các địa phương khác như Lumiere Spring Bay tại Hưng Yên giá khoảng 60-73 triệu đồng/m2; Green Tower Dĩ An (Bình Dương) giá khoảng 50-60 triệu đồng/m2; Central Park Residences (Nghệ An) giá khoảng 32-45 triệu đồng/m2; Grand Mark Nha Trang (Khánh Hòa) giá khoảng 45 triệu đồng/m2.

Giá biệt thự, liền kề tại Hà Nội tăng, tại TPHCM giảm

Đối với biệt thự, nhà ở liền kề trong dự án, theo Bộ Xây dựng, trong quý III phân khúc này có một lượng lớn dòng tiền của nhà đầu tư dài hạn lẫn người mua ở thực vẫn giao dịch mạnh.

Cụ thể, tại Hà Nội, giá bán biệt thự, nhà liền kề trong dự án có xu hướng tiếp tục tăng so với quý trước. Phần lớn các dự án mở bán mới trong quý này có vị trí thuận lợi, nằm ở các khu vực đang được đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng, do đó mức giá chào bán sơ cấp tương đối cao.

Một dự án nhà liền kề, biệt thự tại vùng ven Hà Nội (Ảnh: Dương Tâm).

Giá bán trung bình thứ cấp của nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội quý vừa qua đạt khoảng 160 triệu đồng/m2, tăng 3% theo quý và gần 7% theo năm. Một số dự án tại các khu vực như Đông Anh và Long Biên mức tăng giá thứ cấp cao hơn (khoảng 5%) theo quý, nhờ vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và sản phẩm của các dự án mới đang dần hoàn thiện.

Tại TPHCM, theo khảo sát của một số tổ chức nghiên cứu thị trường, giá sơ cấp trung bình của phân khúc biệt thự, nhà ở liền kề trong dự án gần như ổn định. Tuy nhiên, có một số khu vực phân khúc cao cấp giá giảm mạnh khoảng 14% theo quý và 28% theo năm. Các sản phẩm có giá dưới 10 tỷ đồng có giao dịch khá tốt trong quý.

Theo Bộ Xây dựng, nguyên nhân do các dự án mới ở khu vực ngoại thành có giá thấp hơn trung bình toàn thành phố, điều này cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm có giá tốt vẫn giao dịch mạnh, mặc dù nằm ở khu vực ngoại thành và xa trung tâm thành phố.