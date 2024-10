Giá rao bán chung cư vùng ven Hà Nội chạm ngưỡng 90 triệu đồng/m2

Giá chung cư ngoại thành vượt mức 70 triệu đồng/m2

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, nhiều dự án chung cư tại các huyện ven Hà Nội giá đã chạm ngưỡng 70 triệu đồng/m2.

Cụ thể, dự án Eco Green (Tân Triều, huyện Thanh Trì) rao bán các căn chung cư với mức giá từ 65 triệu đồng/m2 đến 71 triệu đồng/m2. Một căn hộ tại dự án này có diện tích 85m2, thiết kế 3 phòng ngủ đang được rao bán với giá hơn 6 tỷ đồng, tương đương 71 triệu đồng/m2.

Tại huyện Thanh Trì, các dự án Housinco Premium, Tecco Diamond, Hồng Hà Eco City... có giá bán dao động từ 45 triệu đồng/m2 đến 56 triệu đồng/m2. Một căn hộ có diện tích 65m2, thiết kế 2 phòng ngủ tại dự án Tecco Diamond, dù được rao bán gấp nhưng vẫn có giá 3,65 tỷ đồng, tương đương hơn 56 triệu đồng/m2.

Tại huyện Hoài Đức, giá rao bán căn hộ dự án An Lạc Green Symphony, The Wisteria, dao động từ gần 60 triệu đồng/m2 đến 73 triệu đồng/m2. Một căn hộ có diện tích 108m2, thiết kế 3 phòng ngủ tại dự án The Wisteria đang được rao bán với giá 7,5 tỷ đồng, tương đương hơn 69 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, các dự án khác tại huyện Hoài Đức như Gemek Tower, The Golden An Khánh, Thăng Long Capital... cũng có giá dao động từ 43 triệu đồng đến 53 triệu đồng/m2.

Nhiều căn chung cư tại vùng ven Hà Nội có giá trên 70 triệu đồng/m2 (Ảnh: Dương Tâm).

Tại huyện Gia Lâm, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park xuất hiện những căn chung cư có giá từ 80 triệu đồng/m2 đến hơn 90 triệu đồng/m2. Một căn hộ chung cư có diện tích 62m2, 2 phòng ngủ tại dự án Masteri Water Front thuộc Khu đô thị Vinhomes Ocean Park đang được rao bán với giá 5,7 tỷ đồng, tương đương gần 92 triệu đồng/m2.

Người bán cho biết, do gia đình có nhu cầu chuyển sang căn hộ 3 phòng ngủ nên nhượng lại. Căn hộ đã được thanh toán sớm tiền cho chủ đầu tư, chỉ đợi nhận nhà trong tháng 11.

Ngoài ra, một số dự án khác tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park có giá rao bán chung cư dao động từ 45 triệu đồng/m2 đến 65 triệu đồng/m2.

Tại huyện Đông Anh, giá rao bán căn hộ chung cư tại Intracom Riverside Vĩnh Ngọc dao động 52-64 triệu đồng/m2. Tại dự án chung cư CT3-CT4 xã Kim Chung giá rao bán dao động từ 36 triệu đồng/m2 đến 48 triệu đồng/m2.

Chuyên gia: Nếu chỉ đi làm văn phòng, cơ hội sở hữu nhà gần như không có

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), từng chia sẻ, trong suốt 15 năm làm nghề, điều ông không ngờ đến là giá chung cư ngoại thành đã lên 60-70 triệu đồng/m2.

Ông Khánh nhận định với giá chung cư tăng cao, khả năng tiếp cận nhà của người dân, đặc biệt người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp ngày càng khó. Với mức lương bình quân của người lao động hiện nay, nếu mua nhà, họ khó đủ tiền để trả lãi vay ngân hàng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Chung, chuyên gia bất động sản, cho rằng mức giá trung bình của căn hộ sơ cấp có 2 phòng ngủ tại Hà Nội hiện nay dao động từ 4 tỷ đến 5 tỷ đồng, tương đương 65-70 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, thu nhập bình quân của một gia đình tại Hà Nội khoảng 200-250 triệu đồng/năm. Nhưng giá chung cư thời gian qua tăng khiến các chi phí sinh hoạt đều tăng theo. Do đó, tiền tiết kiệm của người dân cũng giảm do tăng chi phí.

"Với mức thu nhập bình quân và giá chung cư tại Hà Nội như hiện tại, tôi cho rằng nếu chỉ đi làm văn phòng, cơ hội sở hữu được nhà gần như không có. Nếu có thể mua thì người dân cũng phải tiết kiệm trong vài chục năm", ông nói.

Một khu chung cư tại Hà Nội (Ảnh: Dương Tâm).

Theo TS. Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nguồn cung chung cư tại Hà Nội đã tăng trong thời gian qua nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, phần lớn nguồn cung mới tiếp tục được hoàn thiện ở mức tiêu chuẩn cao với chi phí đầu tư, chi phí đất đai tăng cao.

Với mức chi phí đầu tư cao như hiện nay, các chủ đầu tư cũng kỳ vọng lợi nhuận cao hơn trước. Giá chung cư ở thị trường sơ cấp tăng cao đã kéo theo giá tại thị trường thứ cấp cũng tăng đột biến.

Tuy nhiên, ông Đính đánh giá giai đoạn vừa qua giá chung cư tăng bất thường, đặc biệt tại Hà Nội. Hiện tượng này chắc chắn có sự tác động từ nhóm lợi ích trong khi bối cảnh kinh tế, thị trường cũng như thu nhập của người dân chưa hồi phục. "Giá nhà tăng cao, nhưng giao dịch lại không xuất hiện, đây có thể là chiêu trò nào đó của một nhóm đầu tư có mục đích không trong sáng", ông nhấn mạnh.