Giá chung cư vùng ven Hà Nội xác lập mặt bằng kỷ lục mới

Dân trí Nhiều dự án không phải trong khu vực trung tâm được bán với giá 40-50 triệu đồng mỗi m2 căn hộ, Hà Nội đang thiết lập một bằng mặt bằng giá mới, "khẩu vị" bất động sản cũng có nhiều thay đổi.

Vùng ven tăng giá, "đất vàng" nội đô thì không

Báo cáo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy một điểm lưu ý, trong quý I/2021, những nơi sôi động, nhộn nhịp về bất động sản chủ yếu ở các khu vực vùng ven như Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm… hay các khu phía Tây Hà Nội.

Theo đó, giá bất động sản tại một số khu vực vùng ven thiết lập một mặt bằng mới, trong khi giá nhiều phân khúc tại các quận nội thành lại gần như "không có biến động".

Sự thúc đẩy về hạ tầng đang tạo nên những cực phát triển mới của Thủ đô như: Cực Tây (Nam Từ Liêm, Hoài Đức...), cực Đông (Long Biên, Gia Lâm), cực Bắc (Đông Anh). Cùng với đó là sự xuất hiện mức những mức giá cao kỷ lục.

Lần đầu tiên thị trường ghi nhận một dự án ngoại thành mở bán với những mức giá 40 - 60 triệu đồng/m2 căn hộ. Có thể thấy, sau nhiều đợt tăng giá qua thống kê nhiều quý của một số tổ chức nghiên cứu thị trường, mặt bằng căn hộ vùng ven hiện đang ở mức mới.

Ngoài chi phí giá đất, một trong những yếu tố thúc đẩy giá nhà được chuyên gia Savills chỉ ra chính là hệ thống cơ sở hạ tầng của Thủ đô đã có những cải thiện đáng kể.



Giá bán căn hộ vốn là yếu tố nhạy cảm, cần được tính toán kỹ dựa trên nhiều yếu tố như chi phí đất, chi phí phát triển hạ tầng, cảnh quan, chi phí xây dựng và cung cầu của thị trường... (ảnh minh họa).

Một số dự án ở cận kề những công trình hạ tầng mới cải thiện hoặc sắp hoàn thiện sẽ có mức giá ra hàng cao hơn so với mặt bằng chung thị trường. Thị trường bất động sản phía Tây là một ví dụ.

Số liệu của batdongsan.com.vn cho thấy, chung cư khu vực phía Tây vừa qua có giá bình quân tăng cao là do một số dự án sơ cấp định giá cao nên kéo chung thị trường. Bên cạnh dự án có chất lượng xây dựng, tiện ích và quản lý tốt, một số lý do tăng giá được đưa ra là do có quy hoạch tốt và kỳ vọng về quy hoạch, hạ tầng...

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam - trao đổi với PV Dân trí: Cùng với sức bật hạ tầng, giá bất động sản khu phía Tây tăng trưởng mạnh mẽ hàng năm. Sức hút về thị trường này khá lớn, nhiều doanh nghiệp có tên tuổi về đầu tư.

Theo vị này, hàng loạt công trình, dự án về giao thông, hạ tầng, tiện ích vui chơi, giải trí liên tiếp được đầu tư tại phía Tây Hà Nội sẽ giúp kết nối khu vực phía Tây với trung tâm cũ, tạo lực cho giá bất động sản tăng mạnh.

Trong bối cảnh "cơn sốt đất hầm hập" vừa qua, ông Đính cho biết khu vực phía Tây cũng ghi nhận giá nhiều dự án đã được nâng lên mức mới. Ngoài ra, thị trường này cũng xuất hiện nguồn cung căn hộ ở mức giá khá cao mà trước nay gần như không có, đó là vào khoảng 40 triệu đồng/m2, thậm chí hơn con số này.

Trả lời câu hỏi liệu mức giá khoảng trên 40 triệu đồng mỗi m2 căn hộ vùng ven có bị thiếu cạnh tranh so với khu vực trung tâm không, ông Đính cho biết: Giá căn hộ mới chào bán trong khu vực trung tâm thì không có mức giá đó. Đặc biệt, đối với những dự án đi kèm tiện ích thì lại càng khó.

Các khu vực vệ tinh Nam Từ Liêm, Hoài Đức… hiện được đầu tư hạ tầng đồng bộ đẹp hơn cả khu vực trung tâm, đường xá thuận lợi, di chuyển nhanh. Theo đó, người tiêu dùng khi lựa chọn sẽ phải tính toán, cân nhắc dựa trên nhu cầu thực tế.

Bán giá cao phải tạo sự khác biệt

Theo ông Nguyễn Văn Đính, để cạnh tranh trong phân khúc có bất động sản thương hiệu với mức giá cao ở thị trường bất động sản vùng ven như phía Tây không hề đơn giản, đòi hỏi sự đầu tư vô cùng bài bản từ phía các chủ đầu tư trong việc tạo ra khu thương mại, vui chơi mua sắm, giải trí… để nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân.

Bất động sản phải tăng giá trị đúng bản chất, quy luật thị trường khi được đầu tư mạnh về hạ tầng kết nối. "Nếu tự dưng bán giá cao chắc chắn không thể hấp thụ được" - vị chuyên gia nhấn mạnh.

Cơ sở hạ tầng của khu vực phía Tây được đánh giá có tốc độ phát triển nhanh nhất ở Hà Nội. Theo các chuyên gia, trung tâm hành chính của Thủ đô dịch chuyển về phía Tây là bước đi chiến lược để dọn đường đưa Hà Nội trở thành một siêu đô thị. Cơ hội cho các nhà đầu tư là rất lớn khi tham gia thị trường này và thực tế ghi nhận sự xuất hiện một loạt "đại gia" bất động sản, mức độ cạnh tranh vô cùng lớn.

Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội - cho rằng, trong xu hướng phát triển dự án của các đại đô thị hiện nay, chủ đầu tư cần chú trọng hơn tới kế hoạch phát triển tổng thể với phương án quy hoạch bài bản cho các tiện ích, dịch vụ nội khu, đa dạng về sản phẩm nhà ở và thương mại như: Trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại… Tất cả để nhằm mục đích kiến tạo môi trường sống đầy đủ tiện nghi cho cộng đồng dân cư.

Giám đốc Savills Hà Nội nói thêm, hiện thị trường đã quan tâm hơn tới các yếu tố về sống "xanh" như sức khỏe, môi trường sống, chất lượng không khí và thuận tiện di chuyển. Do đó, chủ đầu tư cần tạo ra được một môi trường sống khác biệt mới có thể tạo nên sức hút cho dự án.

Vị này cũng cho biết nhiều đô thị lớn trên thế giới, ví dụ như London, phần lớn dân số sinh sống khá xa trung tâm và di chuyển chủ yếu bằng các phương tiện công cộng tới trung tâm thành phố. Tại Việt Nam, để thu dân cư về sinh sống, các chủ đầu tư không thể không quan tâm tới phát triển cơ sở hạ tầng nội-ngoại khu, tạo điều kiện tốt nhất cho dân cư thuận tiện di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc công cộng.

Không lo ngại "bong bóng" về giá căn hộ năm 2021, song chuyên gia Savills cho rằng, chủ đầu tư sẽ phải tính toán về tổng thể và điều kiện thực tế của dự án để đưa ra giá bán phù hợp, có như vậy thị trường mới hấp thụ.

Thực tế, sức hút của bất động sản của khu vực vùng ven như ở phía Tây Hà Nội là điều không thể phủ nhận, song theo một số chuyên gia, giá là yếu tố nhạy cảm, cần được tính toán kỹ dựa trên nhiều yếu tố như chi phí đất, chi phí phát triển hạ tầng, cảnh quan, chi phí xây dựng và cung cầu của thị trường.

Nguyễn Mạnh