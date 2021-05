Giá căn hộ vẫn leo thang qua các tháng dù giao dịch giảm

Dân trí Tổng lượng giao dịch bất động sản quý I/2021 giảm chỉ bằng khoảng 86% so với quý IV/2020 nhưng giá căn hộ chung cư vẫn có xu hướng tăng đều theo tháng.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Xây dựng, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng trong quý I/2021 là 25.386 giao dịch bất động sản thành công; tổng lượng giao dịch giảm chỉ bằng khoảng 86% so với quý 4/2020.

Riêng tại Hà Nội có 5.571 giao dịch thành công, tại TP.HCM có 3.449 giao dịch thành công.

Nhìn chung, theo Bộ Xây dựng, các giao dịch thành công tập trung chủ yếu ở phân khúc bình dân, số lượng giao dịch bất động sản nhà ở cao cấp giảm hơn so với quý trước.

Trong đó, căn hộ bình dân tại các đô thị lớn, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 theo Bộ Xây dựng là rất ít, hầu như chỉ có ở các khu vực xa trung tâm. Các dự án dạng này trước đây có mức giá khoảng trên dưới 20 triệu đồng/m2 đã tăng lên khoảng trên dưới 25 triệu đồng/m2.

Còn căn hộ chung cư trung cấp (có mức giá khoảng 30 triệu đồng/m2 đến trên 40 triệu đồng/m2) tại Hà Nội tập trung nhiều ở các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Gia Lâm….

Còn tại TP.HCM, chung cư phân khúc trung cấp có giá cao hơn tại thị trường Hà Nội dao động từ khoảng 35 - 45 triệu đồng/m2.

Căn hộ cao cấp, theo Bộ Xây dựng, có mức giá trên 50 triệu đồng/m2. Tại Hà Nội, TP.HCM, nhiều dự án mới thiết lập mức giá rất cao, cụ thể như: chung cư cao cấp The Nine - Phạm Văn Đồng có giá khoảng 50 triệu đồng/m2, chung cư The Matrix one có giá 55-60 triệu đồng/m2, Dự án D'. Le Roi Soleil - Quảng An có giá khoảng 80 triệu đồng/m2, dự án Grandeur Palace Giảng Võ có giá khoảng 80 triệu đồng/m2…; dự án chung cư The Tresor - Quận 4 có giá khoảng 60 - 70 triệu đồng/m2, Dự án Saigon Royal - Quận 4 có giá khoảng 90 triệu đồng/m2, dự án chung cư Sadora - Quận 2 giá khoảng 70 triệu đồng/m2…

Bộ Xây dựng nhận xét, thị trường căn hộ hạng sang tại Hà Nội và TP.HCM đã ghi nhận có những dự án vị trí "vàng" có mức giá trên 100 triệu đồng/m2 thậm chí có dự án mức giá khoảng 300 triệu đồng/m2.

"Giá căn hộ chung cư ở các địa phương có xu hướng tăng đều theo tháng. Giá căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP.HCM đều tăng do khan hiếm nguồn cung, dự án mới được mở bán", Bộ Xây dựng nhận định.

Theo thống kê từ Bộ này, giá căn hộ chung cư bình quân tăng khoảng 5-10% so với quý IV/2020. Một số dự án có mức tăng giá cao hơn so với mức tăng bình quân như: Dự án Seasons Avenue ở Hà Đông, Hà Nội (tăng khoảng 5%), The Metropole Thủ Thiêm ở TP.HCM (tăng 5,2%)...

Trong khi đó, đối với loại hình căn hộ chung cư cho thuê, giá giao dịch nhìn chung vẫn có xu hướng giảm nhẹ so với quý IV/2020.

Qua tổng hợp, phân tích số liệu về nguồn cung bất động sản và lượng giao dịch bất động sản theo các báo cáo công bố thông tin thị trường bất động sản của các địa phương từ trong quý I/2021, Bộ Xây dựng cho biết số lượng nhà ở đưa ra thị trường còn tồn, chưa giao dịch ước tính vào khoảng 3.300 căn.

Nguyễn Mạnh