Giá bán chung cư cao nhất gần một thập kỷ, xuất hiện dự án giá 270 triệu/m2

Giá chung cư lập đỉnh gần một thập kỷ

Bộ Xây dựng vừa công bố báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý II. Quý vừa qua, dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện đưa vào kinh doanh là có 87 dự án, quy mô 20.893 căn. Trong đó, 11.477 căn chung cư và 9.416 căn nhà ở riêng lẻ, tăng 19,2% so với quý trước và tăng 45,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Lượng giao dịch bất động sản gồm căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền có xu hướng tăng. Quý II, hơn 157.000 giao dịch bất động sản, bằng 116,6% quý trước. Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ là hơn 34.400 giao dịch, tăng nhẹ so với quý trước và tăng 33% so với cùng kỳ.. Lượng giao dịch đất nền đạt 122.560 giao dịch, tăng 21% so với quý trước và giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Về giá bán, nội dung báo cáo nêu tình hình giá bất động sản đã ổn định, không còn hiện tượng tăng "nóng" như cuối năm 2024. Tuy nhiên, giá chung cư tại Hà Nội và TPHCM đã đạt mức cao nhất trong gần một thập kỷ. Cụ thể, tại Hà Nội giá bán chung cư trung bình đạt 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý trước. Tại TPHCM giá chung cư trung bình đạt 89 triệu đồng/m2.

Một khu vực tại Hà Nội (Ảnh: Trần Kháng).

Theo khảo sát của Bộ Xây dựng, tại Hà Nội giá rao bán chung cư dự án Berriver Jardin Long Biên là khoảng 71-84 triệu đồng/m2; Hope Residence khoảng 50-60 triệu đồng/m2, Vinhomes Green Bay Mễ Trì khoảng 63-99 triệu đồng/m2, Cầu Giấy Center Point khoảng 77-97 triệu đồng/m2, Lumi Hà Nội khoảng 75-93 triệu đồng/m2, Golden Palace A từ 130-160 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, giá bán tại một số dự án chung cư cao cấp The Nelson Private Residences 120-180 triệu đồng/m2, Noble Crystal 160-270 triệu đồng/m2, The Matrix One 120-150 triệu đồng/m2, Endless Skyline West Lake 120-150 triệu đồng/m2 .

Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), mặc dù nguồn cung bất động sản tăng nhưng vẫn mất cân đối, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng. Thị trường chủ yếu mở bán căn hộ cao cấp, hạng sang, gần như không có chung cư thương mại dưới 60 triệu đồng/m2.

Về giá bán, chung cư tại Hà Nội đạt mức trung bình 75,5 triệu đồng/m2, tăng 7,7% so với quý trước. Đà tăng giá chủ yếu đến từ việc các chủ đầu tư tiếp tục chào bán hàng tồn kho với mức giá điều chỉnh tăng lên.

Bên cạnh đó,lượng dự án chung cư dự kiến mở bán có giá trên 100 triệu đồng/m2 cũng tăng trưởng đột biến, dù thanh khoản không có nhiều cải thiện.

Chuyên gia: Nguồn cung chung cư chủ yếu ở phân khúc cao cấp

Chuyên gia bất động sản Lê Đình Chung nhìn nhận, thị trường bất động sản xuất hiện nhiều dự án cao cấp, hàng hiệu có mức trên 150 triệu đồng/m2.

Theo ông, những dự án này thường ở vị trí đắc địa tại trung tâm Hà Nội. Chủ đầu tư phát triển dự án xác định sẽ bán cho những khách có điều kiện cao, không dành cho số đông khách hàng. Tuy nhiên, tính thanh khoản của dòng sản phẩm này sẽ không cao, bởi kén khách hàng.

Ông cho rằng, hiện thị trường chung cư nói riêng và bất động sản nói chung chững lại. Do đó, các sản phẩm chung cư cao cấp, hạng sang cũng bị ảnh hưởng. Về khả năng tăng giá của chung cư cao cấp và hàng hiệu, ông Chung cho rằng, hiện đa phần là sản phẩm sơ cấp nên chủ đầu tư đã định giá cao.

“Trong ngắn hạn giá chung cư sẽ khó giảm sâu, bởi chi phí đầu vào của dự án từ vật liệu xây dựng, tiền sử dụng đất,... đều tăng cao. Bên cạnh đó, các nhà phát triển dự án cao cấp cũng có sự kỳ vọng lợi nhuận cao hơn”, ông nói.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - cho rằng, nguồn cung chung cư cũng đã tăng trong thời gian qua nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Cụ thể, nguồn cung hiện nay chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, hạng sang, trong khi thị trường cần rất nhiều sản phẩm vừa túi tiền.