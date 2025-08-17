Gen Z định nghĩa lại nhà đẹp: Xu hướng nào còn, xu hướng nào mất?

Thế hệ Z, những người trẻ lớn lên trong kỷ nguyên số, không chỉ đang thay đổi cách chúng ta làm việc hay giao tiếp, mà còn đang thổi một làn gió hoàn toàn mới vào lĩnh vực thiết kế nội thất. Họ táo bạo, cá tính, có ý thức sâu sắc về môi trường và không ngần ngại biến ngôi nhà thành một tuyên ngôn cá nhân.

Bri Macdonald - một nhà thiết kế nội thất trẻ vừa tốt nghiệp sau thời gian học tập tại Mỹ, Florence và London - tin rằng, với gen Z, một ngôi nhà đẹp không chỉ để ngắm nhìn mà còn phải mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi.

Chính quan niệm này đã thôi thúc cô xây dựng kênh TikTok riêng, nơi chia sẻ những mẹo trang trí “chuẩn gen Z” và nhanh chóng thu hút sự đồng cảm của hàng ngàn người theo dõi.

Dưới đây là góc nhìn của cô về những xu hướng sẽ trường tồn với thời gian và những gì nên lùi vào dĩ vãng.

4 xu hướng lên ngôi chiếm trọn trái tim thế hệ mới

Bùng nổ sắc màu: Tuyên ngôn về sự lạc quan

Nếu có một điều định nghĩa rõ nét gu thẩm mỹ của gen Z, đó chính là sự tự do trong việc sử dụng màu sắc. Theo Bri, thế hệ của cô đặc biệt say mê những gam màu mạnh mẽ, giàu cảm xúc như xanh lá đậm (emerald green), xanh dương hoàng gia (royal blue) và hồng fuchsia rực rỡ.

"Màu sắc là công cụ thiết kế quyền năng nhất nhưng lại ít tốn kém nhất", Bri chia sẻ. "Nó có khả năng thay đổi hoàn toàn tâm trạng của một căn phòng".

Tuy nhiên, sự táo bạo này không đồng nghĩa với việc biến không gian thành một hộp bút màu hỗn loạn. Bí quyết của Bri, cũng là một triết lý thiết kế bền vững, nằm ở việc xây dựng một nền tảng trung tính.

"Hãy bắt đầu với những món đồ nội thất lớn và đắt tiền như sofa, tủ kệ với gam màu trung tính", cô khuyên. "Sau đó, hãy thỏa sức thể hiện cá tính qua những chi tiết nhỏ hơn, dễ dàng thay đổi như gối tựa, chăn mỏng, tác phẩm nghệ thuật, hay thậm chí là một chiếc đèn bàn độc đáo".

Cách tiếp cận này cho phép không gian luôn tươi mới mà không cần một cuộc đại tu tốn kém. Khi bạn cảm thấy nhàm chán, việc thay đổi một vài chiếc gối hay một tấm thảm sẽ mang lại hiệu ứng bất ngờ.

Phối sắc trung tính cùng những gam màu tươi sáng (Ảnh: Shutterstock).

Săn lùng đồ cũ (secondhand): Khi vẻ đẹp nằm trong câu chuyện

Chủ nghĩa tiêu dùng nhanh đang dần bị thay thế bởi một tư duy bền vững và có chiều sâu hơn. Một trong những xu hướng mà Bri tâm đắc nhất chính là việc trân trọng và hồi sinh những món đồ nội thất đã qua sử dụng.

"Việc săn lùng đồ nội thất trên Facebook Marketplace, các hội nhóm trao đổi hay phiên đấu giá tài sản giống như một cuộc phiêu lưu", cô hào hứng nói. "Bạn có thể tìm thấy những món đồ được làm từ gỗ thật, với kết cấu vững chãi và thiết kế độc đáo mà đồ nội thất sản xuất hàng loạt ngày nay khó lòng bì được".

Từ những chiếc ghế bành bọc nệm, tủ ngăn kéo cổ điển đến bàn cà phê mang dấu ấn thời gian, mỗi món đồ cũ đều mang trong mình một câu chuyện. Bri khuyến khích mọi người không chỉ nhìn vào hiện trạng mà còn cần đánh giá tiềm năng "lột xác" của chúng.

"Đừng ngại ngần xắn tay áo lên. Việc bóc lớp sơn bóng cũ để lộ ra vân gỗ tự nhiên mộc mạc, hay sơn lại một màu sắc táo bạo và bọc lại bằng loại vải hiện đại có thể biến một món đồ tưởng chừng bỏ đi thành tâm điểm của căn phòng".

Gen Z mê phong cách của những món nội thất cũ nhưng được chế tác tinh xảo (Ảnh: Shutterstock).

Đèn không chỉ để chiếu sáng mà là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật

Gen Z từ chối xem hệ thống chiếu sáng chỉ đơn thuần là một yếu tố công năng. Với họ, đèn chính là một tác phẩm nghệ thuật, một điểm nhấn điêu khắc định hình không gian.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ những lựa chọn chiếu sáng táo bạo và có chủ đích", Bri khẳng định. "Một chiếc đèn chùm cỡ lớn đầy kịch tính ở sảnh vào, một cây đèn sàn với đường cong mềm mại trong phòng khách, hay hệ thống đèn hắt sáng tinh tế trong phòng tắm... tất cả đều góp phần tạo nên một không gian có chiều sâu và cảm xúc".

Thay vì những chiếc đèn âm trần nhàm chán, thế hệ này ưa chuộng việc kết hợp nhiều lớp ánh sáng để tạo ra một bầu không khí ấm cúng và linh hoạt. Ánh sáng không chỉ để nhìn, mà còn để cảm nhận.

Với gen Z, ánh sáng là một hình thức nghệ thuật (Ảnh: Dominion Lighting).

Họa tiết caro (checkered): Sự trở lại của một biểu tượng

Trong thế giới của các họa tiết, caro đang có một màn trở lại ngoạn mục và được Bri mô tả là "phiên bản nâng cấp, thú vị hơn của họa tiết kẻ sọc".

"Họa tiết caro mang trong mình sự cân bằng hoàn hảo giữa nét cổ điển và tinh thần vui tươi, phá cách", cô giải thích. Vốn quen thuộc trên các bàn cờ vua, họa tiết này giờ đây được biến tấu với vô vàn màu sắc và tỷ lệ, từ những ô vuông đen trắng kinh điển đến các phiên bản uốn lượn, méo mó đầy ngẫu hứng.

Bri gợi ý ứng dụng họa tiết này trên thảm trải sàn, gối trang trí, hay thậm chí là sàn gạch ở lối vào để tạo ra một điểm nhấn thị giác bất ngờ và đầy phong cách.

Họa tiết caro chính là “kẻ sọc” phiên bản nâng cấp (Ảnh: Living Space).

4 xu hướng đã lỗi thời cần "dọn dẹp" khỏi không gian sống

Nội thất sản xuất hàng loạt, chất lượng thấp

"Đã đến lúc nói lời tạm biệt với những món đồ nội thất giá rẻ, dễ hỏng", Bri quả quyết. Dù sự tiện lợi của chúng là không thể phủ nhận, nhưng hệ quả lâu dài là một không gian thiếu bản sắc và sự lãng phí không cần thiết.

Những chiếc sofa nhanh chóng bị xẹp lún, những chiếc bàn cà phê dễ dàng bị ố và trầy xước không chỉ khiến tổng thể trông kém sang mà còn đi ngược lại với tinh thần bền vững mà gen Z đang theo đuổi. Thay vì mua 5 món đồ rẻ tiền trong 5 năm, hãy đầu tư vào một món đồ secondhand chất lượng hoặc một sản phẩm được chế tác tốt có thể đồng hành cùng bạn trong một thập kỷ.

Có món nội thất được làm để dùng bền năm tháng, nhưng cũng có món chỉ hợp cho một thời (Ảnh: Shutterstock).

"Căn phòng vô trùng": Sự lụi tàn của sắc trắng tinh khiết (stark white)

Chủ nghĩa tối giản với những bức tường trắng tinh và nội thất cùng tông từng là một biểu tượng của sự sang trọng. Tuy nhiên, theo Bri, xu hướng này đang dần trở nên lạnh lẽo và vô hồn.

"Một không gian toàn màu trắng có thể mang lại cảm giác rộng rãi, sạch sẽ, nhưng nó cũng dễ biến ngôi nhà thành một phòng thí nghiệm lạnh lẽo", cô nhận xét. "Không có điểm nhấn, không có sự ấm áp, nó thiếu đi linh hồn của một tổ ấm".

Thay vào đó, cô đề xuất sử dụng những tông trắng ấm hơn (off-white, màu kem) và kết hợp chúng với các vật liệu tự nhiên như gỗ, mây tre, cùng nhiều lớp texture từ thảm len, chăn dệt và rèm cửa vải lanh để tạo ra một không gian tinh tế nhưng vẫn gần gũi, chào đón.

Màu sắc là cách tuyệt vời để thổi cá tính và sức sống vào ngôi nhà của bạn (Ảnh: The Spruce).

Sự thống trị của đèn âm trần (pot lights)

Từng được xem là giải pháp chiếu sáng hiện đại và gọn gàng, đèn âm trần đang bị thế hệ thiết kế trẻ "thất sủng". Bri cho rằng đây là một kiểu chiếu sáng "lười biếng".

"Chúng tạo ra một thứ ánh sáng phẳng, đồng đều, thiếu điểm nhấn và không có khả năng tạo kịch tính cho không gian", cô phân tích. "Một căn phòng chỉ có đèn âm trần sẽ trông rất buồn tẻ vào buổi tối".

Lời khuyên của cô là hãy tư duy ánh sáng theo lớp: ánh sáng tổng thể (ambient), ánh sáng tác vụ (task), và ánh sáng điểm nhấn (accent). Sự kết hợp của đèn bàn, đèn sàn, đèn rọi tranh hay đèn hắt tường sẽ tạo ra một không gian sống động, có chiều sâu và dễ dàng tùy chỉnh theo tâm trạng.

Đèn âm trần không đóng góp nhiều cho tổng thể thiết kế (Ảnh: The Home Depot).

Họa tiết da thú (animal print): Hãy để chúng thuộc về quá khứ

"Trừ phi bạn đang hướng đến một phong cách trang trí maximalism cực kỳ táo bạo và có chủ đích, họa tiết da thú, đặc biệt là sọc ngựa vằn, thường mang lại cảm giác lỗi thời và kém sang", Bri thẳng thắn.

Cô cho rằng có vô vàn những họa tiết độc đáo và tinh tế khác để lựa chọn. Nếu cần một điểm nhấn mạnh mẽ, họa tiết caro, chấm bi trừu tượng hay các họa tiết hình học sẽ là những lựa chọn đương đại và an toàn hơn nhiều. "Thế giới họa tiết quá rộng lớn để chúng ta cứ mãi mắc kẹt với sọc ngựa vằn", cô kết luận.

Gen Z không muốn một ngôi nhà tràn ngập họa tiết da thú (Ảnh: House of Hackney).

Qua những chia sẻ của Bri Macdonald, có thể thấy gu thẩm mỹ của gen Z là sự giao thoa độc đáo giữa quá khứ và tương lai, giữa cá tính và ý thức cộng đồng. Họ không theo đuổi sự hoàn hảo vô trùng, mà tìm kiếm vẻ đẹp trong sự chân thật, trong những câu chuyện và trong việc thể hiện bản sắc riêng của mình. Đó có lẽ chính là định nghĩa mới về một không gian sống đáng mơ ước trong thập kỷ này.