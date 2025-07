Gem Park - Căn hộ cao cấp cho chuyên gia nước ngoài

Không gian dành cho chuyên gia

Theo Báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm ghi nhận những tín hiệu lạc quan: Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 18,39 tỷ USD, tăng mạnh 51,2% so với cùng kỳ năm trước… Cùng với dòng vốn FDI là sự phát triển của cộng đồng các doanh nhân, chuyên gia nước ngoài đông đảo, sống tập trung tại các thành phố trọng điểm.

Các chuyên gia nước ngoài thường có những tiêu chuẩn riêng về không gian sống: cân bằng giữa an tĩnh và sôi động, tự do và riêng tư, biệt lập mà vẫn dễ dàng kết nối, hiện đại mà vẫn mang phong vị văn hóa bản địa. Vì vậy, một ngôi nhà do chính các chuyên gia nước ngoài thiết kế, sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dùng. Được các chuyên gia Hàn Quốc “đo ni đóng giày” theo tiêu chuẩn của lối sống cao cấp toàn cầu, Gem Park là sự tích hợp của 56 tiện ích trong và ngoài căn hộ.

Sảnh chờ sang trọng tại dự án Gem Park (Ảnh: N.H.O).

Căn hộ Gem Park tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên, tạo nên không gian sống trong lành, thoáng đãng. Nắng sớm, làn gió dịu nhẹ len lỏi khắp căn hộ, màu xanh giao hòa từ bên trong ngôi nhà ra đến bên ngoài. Từ căn hộ, chỉ cần một chạm, là cư dân có thể tiếp cận để tận hưởng hệ tiện ích đa dạng trong nhà và ngoài trời.

Với hệ thống 56 tiện ích cao cấp, đa dạng với tổng diện tích lên đến 15.000m2 tại nội khu miễn phí sẽ là điểm cộng của Gem Park, hứa hẹn tạo nên sức hút đối với các chuyên gia nước ngoài.

Yên bình, thư giãn với resort ngay bên thềm nhà

Công viên 10.000m2 với đa tầng cây xanh là phiên bản thiên nhiên Hàn Quốc thu nhỏ tại thành phố Cảng. Con đường hồng rực sắc hoa anh đào vào mùa xuân bên con hồ Seokchon thơ mộng đã được tái hiện bằng con đường rực sắc tím, trắng hoa ban - loài hoa xinh đẹp, thanh khiết của núi rừng Tây Bắc Việt Nam.

Uốn mình theo con đường xinh đẹp đầy hoa trong khuôn viên, Hi AVENUE nhộn nhịp với quảng trường, sân vui chơi, đồi vọng cảnh… cùng dãy cửa hiệu, cà phê, nhà hàng mang tinh thần K-Pop trẻ trung. Đây sẽ là những điểm chạm với cộng đồng chuyên gia Hàn Quốc, vốn rất đông đảo tại Hải Phòng.

Hệ tiện ích theo chuẩn resort trải rộng 15.000m2 là điểm chạm với cộng đồng chuyên gia tại Hải Phòng (Ảnh: N.H.O).

Nằm ở trung tâm nội khu, Hi PAVILION được thiết kế như một khối kim cương sang trọng với những bậc thang rộng rãi, dẫn tới đồi vọng cảnh có tầm nhìn 3,5m bao quát ra nội khu tràn ngập màu xanh thiên nhiên. Trên đỉnh Hi PAVILION là một mini-bar lộng gió, nơi lý tưởng để nhâm nhi món đồ uống yêu thích cùng bạn bè, đối tác hoặc tận hưởng bầu không khí yên bình.

Trong lòng Hi PAVILION được phân chia thành hai khu vực chính: tắm - xông hơi và khu vui chơi trẻ em. Khu vực tắm - xông hơi nằm ngay cạnh hồ bơi, tạo nên một quy trình trải nghiệm tiện lợi và liền mạch, giúp cư dân tận hưởng tối đa các tiện ích chăm sóc sức khỏe.

Dưới những tán cọ rộng lớn xanh màu cổ tích là những chiếc võng nằm sang chảnh điệu đàng. Khác biệt với những chiếc võng vải võng dù truyền thống có phần lưng võng xuống, dễ gây ảnh hưởng không tốt cho cột sống, những chiếc võng có phần lưng phẳng và thoai thoải của Gem Park tạo cảm giác thoải mái và thư giãn tối đa cho người nằm.

Nuôi dưỡng vẻ đẹp cùng sự dẻo dai với hàng chục tiện ích thể thao

Tiện ích thể thao cũng là điều kiện cần có của các khu căn hộ cao cấp dành cho chuyên gia quốc tế.

Gem Park có đường chạy bộ uốn lượn vòng quanh sân thể thao với nắng sớm lung linh xuyên qua tán cây cổ thụ xanh mướt. Làn gió đem hơi sương mát rượt cùng hương thơm và hoa bốn mùa tươi thắm ngay bên lối đi, mở ra một ngày tràn đầy năng lượng.

Đường chạy bộ uốn lượn vòng quanh sân thể thao với nắng sớm lung linh xuyên qua tán cây cổ thụ xanh mướt (Ảnh: N.H.O).

Nằm ngay cạnh Hi PAVILION xinh đẹp, hồ bơi Gem Park tựa như một ốc đảo mát lành, mang đến trải nghiệm như resort. Được thiết kế giật cấp 1 mét với mặt đất, ẩn mình dưới hàng dừa khỏe khoắn cùng những tán cọ lớn điệu đà che chắn, hồ bơi Gem Park cung cấp một sự riêng tư thoải mái như tại các resort 5 sao.

Liền kề với hồ bơi người lớn là phòng xông hơi, bể sục jacuzzi và hồ bơi trẻ em cùng hệ ghế bar chìm - nổi, ghế lười phục vụ nhu cầu phơi nắng, ngâm mình tạo thành một chuỗi tiện ích phục vụ sức khỏe - thư giãn lý tưởng cho cả gia đình. Sở hữu diện tích đến 500m2, đây là hồ bơi điện phân muối lớn bậc nhất trong phân khúc căn hộ hạng sang tại Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu rèn luyện của cả những kình ngư chuyên nghiệp.

Từ căn hộ cư dân có thể di chuyển nhanh chóng tới Hi CLUB để sử dụng phòng gym, yoga thông minh nằm ở tầng 2 tòa tháp Diamond. Phòng gym hiện đại, phòng yoga yên tĩnh có tầm nhìn ra công viên xanh rì sẽ là nguồn cảm hứng giúp các chuyên gia bận rộn giữ nhịp rèn luyện đều đặn.

Thông tin liên hệ:

Gem Park

Địa chỉ: 2A Hồng Bàng, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Website: gempark.vn