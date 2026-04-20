Gần 4.000 căn hộ ở khu “Cao - Xà - Lá” được phép bán cho người nước ngoài

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời chủ đầu tư khu chức năng đô thị tại số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình.

Theo cơ quan chức năng, vị trí các ô đất E-HH1 và E-HH2 tại dự án trên được phép cho cá nhân, tổ chức nước ngoài sở hữu nhà ở. Trong đó, ô đất E-HH1 có thể bán tối đa 2.018 căn hộ, ô E-HH2 là 1.926 căn. Như vậy, tại dự án này có tổng số 3.944 căn hộ được bán cho cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Theo quy hoạch, khu đô thị có diện tích khoảng 11ha, trong đó hơn 5ha dành cho đất ở phát triển tổ hợp thương mại - dịch vụ kết hợp căn hộ, tích hợp ba tầng hầm. Ngoài ra, quỹ đất dành cho giáo dục chiếm hơn 1,7ha với các công trình như trường mầm non, tiểu học; phần diện tích còn lại bố trí cho văn phòng lưu trú ngắn hạn và các tiện ích công cộng.

Khu "Cao - Xà - Lá" (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khu “Cao - Xà - Lá” trước đây là nơi đặt nhà máy, kho bãi của ba doanh nghiệp công nghiệp gồm Xà phòng Hà Nội, Cao su Sao Vàng và Thuốc lá Thăng Long. Sau khi các cơ sở sản xuất di dời, quỹ đất được quy hoạch lại theo hướng phát triển đô thị hiện đại, đa chức năng.

Trong khi đó, khu đất hơn 6ha tại số 231 Nguyễn Trãi của Cao su Sao Vàng cũng đã được chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng để phát triển khu nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại. Dự án này có tổng vốn dự kiến lên tới gần 18.600 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 5.900 người và lộ trình triển khai kéo dài 6 năm.

Giầy Thượng Đình tính đầu tư gần 10.000 tỷ đồng làm tổ hợp nhà ở - thương mại trên đất vàng

Mới đây, theo tài liệu vừa công bố chuẩn bị cho phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình (mã chứng khoán: GTD) dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chuyển nhà máy sản xuất hiện tại ở 277 Nguyễn Trãi về khu công nghiệp Đồng Văn, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình.

Đối với khu đất sau khi di chuyển nhà máy, Giầy Thượng Đình muốn xây dựng dự án nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường liên cấp Khương Đình. Khu đất rộng 36.105m2 tại địa chỉ 277 Nguyễn Trãi, vốn đầu tư khoảng 9.907 tỷ đồng chưa bao gồm lãi vay, tiền sử dụng đất và thuê đất.

Về dự án, công trình căn hộ, thương mại dịch vụ dự kiến cao 25-40 tầng nổi 4-5 tầng hầm, mức đầu tư hơn 5.133 tỷ đồng. Công trình văn phòng, thương mại dịch vụ cũng có chiều cao tương tự, nhưng vốn thấp hơn, với gần 1.400 tỷ đồng. Khu trường học liên cấp 1, 2 và 3 dự kiến được đầu tư 492 tỷ đồng để xây công trình cao 8-12 tầng nổi, 2-3 tầng hầm.

Để thực hiện tổ hợp dự án này, Giầy Thượng Đình sẽ trình cổ đông thông qua phương án sử dụng vốn tự có 1.981 tỷ đồng (chiếm 20%). 80% còn lại, tương ứng khoảng 7.925 tỷ đồng sẽ sử dụng nguồn vốn vay.