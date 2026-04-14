Giầy Thượng Đình muốn dời nhà máy để xây tổ hợp gần 10.000 tỷ đồng

Theo tài liệu vừa công bố chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình (mã chứng khoán: GTD) dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chuyển nhà máy sản xuất hiện tại ở 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội về khu công nghiệp Đồng Văn, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình.

Thời gian di chuyển nhà máy dự kiến từ tháng 5 đến tháng 8. Về tổ chức thực hiện, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án chi tiết.

Đối với khu đất sau khi di chuyển nhà máy, Giầy Thượng Đình muốn xây dựng dự án nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường liên cấp Khương Đình. Khu đất rộng 36.105m2 tại địa chỉ 277 Nguyễn Trãi, vốn đầu tư khoảng 9.907 tỷ đồng chưa bao gồm lãi vay, tiền sử dụng đất và thuê đất.

Khu vực 277 Nguyễn Trãi (Ảnh: Nguyễn Trường).

Về dự án, công trình căn hộ, thương mại dịch vụ dự kiến cao 25-40 tầng nổi 4-5 tầng hầm, mức đầu tư hơn 5.133 tỷ đồng. Công trình văn phòng, thương mại dịch vụ cũng có chiều cao tương tự, nhưng vốn thấp hơn, với gần 1.400 tỷ đồng. Khu trường học liên cấp 1, 2 và 3 dự kiến được đầu tư 492 tỷ đồng để xây công trình cao 8-12 tầng nổi, 2-3 tầng hầm.

Để thực hiện tổ hợp dự án này, Giầy Thượng Đình sẽ trình cổ đông thông qua phương án sử dụng vốn tự có 1.981 tỷ đồng (chiếm 20%). 80% còn lại, tương ứng khoảng 7.925 tỷ đồng sẽ sử dụng nguồn vốn vay.

Mới đây, Giầy Thượng Đình báo cáo các cơ quan quản lý về việc doanh nghiệp không còn đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng.

Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ tình trạng vốn chủ sở hữu âm nặng và cơ cấu cổ đông cô đặc, diễn ra cùng lúc với việc cổ phiếu GTD bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do kết quả kinh doanh thua lỗ kéo dài.

Về hoạt động kinh doanh năm 2025, Giầy Thượng Đình ghi nhận doanh thu thuần gần 66,4 tỷ đồng, giảm 15,7% so với năm 2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp lao dốc 96,2%, chỉ đạt hơn 385 triệu đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, doanh nghiệp báo lỗ ròng hơn 38,7 tỷ đồng, mức lỗ này cao gấp gần 3 lần so với năm trước đó. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Giầy Thượng Đình thu hẹp 36,9% so với đầu năm, lùi về mức gần 76 tỷ đồng.

Tài sản cố định chiếm 62,6% tổng tài sản, ở mức 47,6 tỷ đồng, tiếp đến là hàng tồn kho gần 16,4 tỷ đồng, chiếm 21,6%. Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả đang ghi nhận gần 88,4 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Doanh nghiệp đang có khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 28,2 tỷ đồng, chiếm 31,9% tổng nợ.