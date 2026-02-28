Cổ đông lớn của Giầy Thượng Đình bất ngờ bán ra hàng trăm nghìn cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Hoàng Yến tại Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình (mã chứng khoán: GTD).

Cụ thể, ngày 12/2, với lý do cá nhân, bà Yến đã bán 350.333 cổ phiếu GTD, tương ứng 3,77% vốn điều lệ, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 21,08% xuống còn 17,31%.

Công nhân trong nhà máy Giầy Thượng Đình (Ảnh: GTĐ).

Bà Nguyễn Hoàng Yến trở thành cổ đông lớn của Giầy Thượng Đình từ ngày 13/8/2025 sau khi mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu, chiếm 11% vốn điều lệ. Đến ngày 29/8/2025, bà tiếp tục gom thêm 930.000 cổ phiếu, nâng sở hữu lên 21,08% và duy trì tỷ lệ này cho tới trước giao dịch bán ra giữa tháng 2.

Thời gian qua, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp có nhiều biến động đáng chú ý. Ngày 8/1, bà Mai Huyền Trang báo cáo đã mua 6.385.800 cổ phiếu GTD, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 68,66%, chính thức trở thành cổ đông chi phối công ty.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã thoái toàn bộ 6,3 triệu cổ phiếu GTD, giảm sở hữu từ 68,67% xuống 0% thông qua hình thức đấu giá công khai tại HNX.

Theo kết quả đấu giá được công bố ngày 16/12, có 15 nhà đầu tư cá nhân tham gia, với tổng khối lượng đăng ký mua hợp lệ hơn 39 triệu cổ phiếu, gấp khoảng 6 lần lượng chào bán. Giá khởi điểm là 20.500 đồng/cổ phiếu, trong khi mức đặt mua cao nhất lên tới 216.000 đồng/cổ phiếu.

Hai nhà đầu tư đã trúng toàn bộ lô cổ phần với giá bình quân 215.999 đồng/cổ phiếu, giúp UBND TP Hà Nội thu về gần 1.380 tỷ đồng.