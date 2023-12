Flamingo Ibiza Hải Tiến - điểm đến mới của tín đồ du lịch

Thị trường bất động sản (BĐS) Thanh Hóa dịp cuối năm thêm sôi động khi chủ đầu tư Flamingo Holdings chuẩn bị khởi công biệt thự Quảng trường Ánh sáng giai đoạn 2 với nhiều sản phẩm độc đáo. Nhiều nhà đầu tư đang nhắm đến những sản phẩm này vì đánh giá cao vị trí, chuỗi tiện ích cùng tiềm năng kinh doanh hiệu quả.

Vị trí đắc địa - vị trí điểm đến - vị trí tiệc tùng

Flamingo Ibiza Hải Tiến nằm trên mảnh đất có hình dạng như một mũi tên vươn ra biển khơi với ba mặt giáp biển và lưng tựa núi, sở hữu vị thế "tựa sơn hướng thủy".

Dự án cũng được đánh giá cao khi hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ. Các tuyến đường quy hoạch rộng rãi nên các phương tiện di chuyển dễ dàng. Từ dự án, du khách có thể nhanh chóng tới trung tâm thành phố Thanh Hóa, các điểm du lịch hay di tích lịch sử trong vùng.

Ngay bên cạnh là chùa Bụt - một địa điểm du lịch tâm linh đang thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm. Với vị trí trung tâm, Flamingo Ibiza Hải Tiến hứa hẹn sẽ trở thành một trong những quần thể du lịch biển hàng đầu miền Bắc.

Thành phố sắc màu Flamingo Ibiza Hải Tiến sôi động suốt 4 mùa (Ảnh: Flamingo).

Bên cạnh đó, Flamingo Ibiza Hải Tiến cũng sẽ là tâm điểm của các lễ hội, giải trí. Một chuỗi sự kiện được tổ chức tại Flamingo Ibiza Hải Tiến, mang lại không khí náo nhiệt, xứng danh điểm đến mới cho mọi hoạt động vui chơi, giải trí. Nơi đây sẽ trở thành điểm đến bốn mùa cho du khách, nơi gia đình, người thân, bạn bè bên nhau trong mọi khoảng thời gian trong năm.

Tiện ích đổ bộ nâng tầm du lịch Hải Tiến

Flamingo Ibiza Hải Tiến - thành phố thương mại, du lịch biển 5 sao - đang dần lộ diện với hàng loạt tiện ích chuẩn bị đưa vào hoạt động. Sự có mặt của dự án được đánh giá góp phần "khoác áo mới" cho du lịch địa phương với kỳ vọng có thể đưa Hải Tiến sánh ngang thành phố du lịch Sầm Sơn trong vài năm tới.

Flamingo Ibiza Hải Tiến sẽ là điểm đến mới của du khách trong và ngoài nước (Ảnh: Flamingo).

Bức tranh du lịch Hải Tiến dần trở nên rõ ràng hơn khi Flamingo Ibiza Hải Tiến xuất hiện với nhiều sản phẩm độc đáo, hàng loạt tiện ích hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.

Các căn biệt thự (villa) cao cấp trong dự án được thiết kế theo trường phái "Flamingo Flowers and Forest in the sky" kết hợp "Flamingo Art Colour Design" mang lại sắc thái tươi mới, trẻ trung, năng động của một địa điểm vui chơi, giải trí cuồng nhiệt. Dòng sản phẩm này khắc phục việc thiếu hụt phòng lưu trú chất lượng cao, đưa Hải Tiến vào danh sách những nơi không thể bỏ lỡ khi đến Thanh Hóa du lịch.

Những căn mini hotel mang lại lợi nhuận lâu dài cho chủ sở hữu (Ảnh: Flamingo).

Hiện tại, loạt tiện ích chuẩn bị đưa vào sử dụng như trung tâm nghỉ dưỡng bốn mùa Ibiza; trung tâm tắm onsen Nhật Bản - Ruriko; bảo tàng kem và kẹo ngọt - Lala Ice Cream; quán bar trên cao; bể bơi vô cực; Quảng trường Ánh sáng, Quảng trường Sắc màu. Bên cạnh đó, công viên giải trí - Lala Game Kingdom, Lalamingo, công viên đại dương - Ocean Dreams Park sắp hoàn thành và đưa vào vận hành, hứa hẹn thu hút hàng triệu du khách đến mỗi năm.

Khách du lịch đến đây có thể sử dụng những căn biệt thự, hệ thống phòng lưu trú đạt tiêu chuẩn quốc tế kèm theo hàng loạt tiện ích, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi. Những dịch vụ đêm sẽ xuất hiện, đủ sức níu chân du khách.

"Đầu tư dự án Flamingo Ibiza Hải Tiến, chúng tôi không chỉ mong muốn tạo nên một không gian check-in, vui chơi, giải trí mới, giữ chân du khách bằng những kỳ nghỉ dài ngày mà còn khẳng định thương hiệu, uy tín và tầm nhìn của Flamingo, đồng thời hướng đến mục tiêu khẳng định tiềm năng phát triển du lịch của Hải Tiến nói riêng và Thanh Hóa nói chung", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Khi du lịch thăng hạng, lượng khách đến Thanh Hóa ngày càng đông cũng là động lực biến Flamingo Ibiza Hải Tiến thành thành phố kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho chủ sở hữu. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, chỉ trong thời gian ngắn đi vào hoạt động, bất động sản ở đây có thể tăng giá trị nhờ lực đẩy của du lịch, hạ tầng và sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường địa ốc.

Thành công từ các dự án của Flamingo tại Đại Lải và Cát Bà trước đây là minh chứng cho triển vọng tăng giá của Flamingo Ibiza Hải Tiến trong tương lai. Tiềm năng phát triển của dự án cũng được giới chuyên gia ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng như thành phố đạt giải quốc tế IPA hạng mục kiến trúc xuất sắc nhất; top 10 dự án bất động sản tiềm năng nhất…

Với quy hoạch lên đô thị loại V vừa được phê duyệt cùng với sự xuất hiện của những ông lớn bất động sản như Flamingo… nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, chỉ khoảng 5 năm nữa, Hải Tiến sẽ có cơ hội soán ngôi du lịch Sầm Sơn trong cuộc đua về hút khách du lịch cũng như những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Flamingo Ibiza Hải Tiến sẽ đưa Hải Tiến thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu tại Thanh Hóa.