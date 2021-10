Eurowindow River Park mở bán quỹ căn hộ bình dân cuối cùng

Dân trí Eurowindow River Park là một trong số căn hộ hiếm hoi trên thị trường được bán với giá chỉ từ 21 triệu đồng/m2 và sẵn sàng bàn giao ngay.

Thị trường căn hộ thời gian qua chịu nhiều tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung và giá bán sản phẩm. Cụ thể, giá nguyên vật liệu: sắt thép, xi măng, cát… không ngừng tăng cao và dịch bệnh làm gián đoạn thời gian thi công xây dựng, tiến độ ra hàng. Ghi nhận tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, giá căn hộ có sự thay đổi theo chiều hướng tăng. Những dự án có mức giá phù hợp đang ngày càng khan hiếm.

Theo báo cáo thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm của Savills Việt Nam, lượng căn hộ có giá trị dưới 2 tỷ đồng đang chào bán trên thị trường chỉ chiếm khoảng 10% tổng nguồn cung TP.HCM.

Tại Hà Nội, các dự án chung cư giá dưới 25 triệu đồng/m2 không quá xa trung tâm, được xây dựng bài bản, đầy đủ tiện ích chỉ đếm được trên đầu ngón tay, có thể kể đến: Eurowindow River Park, Eco City Việt Hưng, Thăng Long Capital, Tecco Diamond và Han Homes Blue Star…

Eurowindow River Park - một trong những dự án căn hộ giá dưới 25 triệu đồng/m2.

Mới đây, Eurowindow Holding mở bán những căn hộ thuộc khu đô thị đồng bộ hiện đại, tiện nghi Eurowindow River Park với giá bình dân chỉ từ 21 triệu đồng/m2. Mức giá này thu hút sự chú ý trên thị trường và đặc biệt là người mua nhà có thể nhận bàn giao ngay.

Tháng 9 vừa qua, khi công bố mở bán những căn hộ cuối cùng, dự án có gần 200 khách liên hệ hỏi thăm thông tin và đăng ký tham quan, dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh, giãn cách xã hội.

Tọa lạc ngay đường Trường Sa, chân cầu Đông Trù (Đông Anh, Hà Nội), Eurowindow River Park là khu đô thị mới mang hơi thở cuộc sống hiện đại, thuận tiện cư dân sinh sống và di chuyển.

Dự án kiến tạo môi trường an cư phù hợp với mong muốn thiết thực của con người về một tổ ấm an yên, tiện nghi. Nơi con trẻ vô tư trải nghiệm, khám phá và vui chơi trong không gian rộng thoáng, an ninh, an toàn và được học tập phát triển toàn diện bởi hệ thống giáo dục chất lượng cao trong nội khu và ngay quanh dự án. Nơi có cộng đồng văn minh, tiện ích ngay trong tầm tay với vườn dạo bộ trên cao, bể bơi 4 mùa, trung tâm thương mại, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, sân chơi trẻ em…

Eurowindow River Park sở hữu tiện ích đồng bộ, chất lượng cao, đề cao việc nâng tầm giá trị và trải nghiệm sống cho cư dân.

An cư tại Eurowindow River Park, người dân không chỉ hưởng hệ tiện ích hiện đại, mà còn được sống trong những không gian chất lượng: thang máy tốc độ cao, hệ thống cửa Eurowindow cách âm cách nhiệt, chống ồn và tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Hầu hết các căn hộ đều sở hữu ban công rộng thoáng, giúp gia chủ mỗi ngày đều được chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn thơ mộng bên sông hay nhịp sống phố phường nhộn nhịp. Trong cuộc sống bộn bề, góc ban công nhỏ xinh ấy còn là nơi những thành viên chia sẻ tình yêu thương, trân trọng cuộc sống gia đình.

"Căn hộ Eurowindow River Park không chỉ là không gian sống chất lượng mà còn là nơi để tận hưởng hạnh phúc, ngập tràn yêu thương từ những điều dung dị nhất", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Cư dân Eurowindow River Park được ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên sông mỗi ngày (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Đinh Hải Thành).

Nhờ hệ thống tiện ích đáp ứng nhu cầu an cư cho người dân, Eurowindow River Park đã đón hơn 70% người dân về sinh sống. Hiện chủ đầu tư triển khai nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn, tăng cơ hội sở hữu căn hộ chất lượng cho khách hàng.

Trường Thịnh