Ngày 25/7, UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An, Thanh tra tỉnh Nghệ An về việc đề nghị tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện việc tổ chức đấu giá 56 lô đất ở khu vực Đồng Quan (xóm 5, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu) để kết luận và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của UBND huyện Quỳnh Lưu, trước đó vào ngày 20/6, huyện này tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 56 lô đất ở tại khu vực Đồng Quan, xóm 5, xã Quỳnh Hưng. Kết quả đấu giá thành công 56/56 lô với tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 85 tỷ đồng.

Khu vực 56 lô đất đấu giá ở xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

Tuy nhiên sau khi có báo cáo của tổ giám sát và dư luận về việc người trúng đấu giá 23 lô đất là ông Nguyễn Văn Trọng, công chức kế toán xã Quỳnh Bá - em ruột ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện (Tổ trưởng Tổ giám sát đấu giá, người ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm) là vi phạm quy định của pháp luật.

UBND huyện Quỳnh Lưu đã quyết định không công nhận việc ông Nguyễn Văn Trọng trúng đấu giá 23 lô đất này. Đồng thời huyện cũng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan; yêu cầu công ty tổ chức đấu giá làm báo cáo giải trình sự việc.

"Trong quá trình xử lý vụ việc, UBND huyện Quỳnh Lưu nhận thấy đây là nội dung khó khăn, phức tạp về mặt pháp lý, đang có nhiều quan điểm khác nhau. Để đảm bảo tính toàn diện, chặt chẽ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện việc tổ chức đấu giá 56 lô đất ở tại khu vực Đồng Quan, xóm 5, xã Quỳnh Hưng để kết luận và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật", văn bản báo cáo của huyện Quỳnh Lưu nêu rõ.

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh này đã nhận được báo cáo từ UBND huyện Quỳnh Lưu nêu trên.

Sau đấu giá, ông Nguyễn Văn Trọng đã trúng 23 lô đất (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trước đó vào ngày 11/7, Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu đã có kết luận và giao UBND huyện chỉ đạo UBND xã Quỳnh Bá tổ chức kiểm điểm ông Trọng để xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện. Tuy nhiên hiện xã Quỳnh Bá chưa tổ chức họp kiểm điểm ông Trọng do đang chờ hướng dẫn tiếp theo của huyện về xử lý sự việc.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 20/6, tại hội trường UBND xã Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu) đã diễn ra buổi đấu giá 56 lô đất khu vực Đồng Quan, xóm 5, xã Quỳnh Hưng. Khu đất này có tổng diện tích 11.467m2. Giá khởi điểm đấu giá là 59,7 tỷ đồng. Sau đấu giá, 56 lô đất đều có chủ với tổng trị giá 85,6 tỷ đồng.

Sau khi phiên đấu giá kết thúc, dư luận xôn xao về việc ông Nguyễn Văn Trọng đã trúng 23 lô đất trị giá hơn 30 tỷ đồng. Điều đáng nói, ông Nguyễn Văn Trọng là em ruột ông Nguyễn Văn Quý - Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, người phê duyệt giá khởi điểm.