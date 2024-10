Dự án TT AVIO ra mắt căn hộ mẫu

Hưởng gió trời nhờ không gian rộng thoáng

Theo chủ đầu tư, mỗi mặt bằng căn hộ TT AVIO được sắp xếp bố cục hợp lý và khoa học. Thiết kế bày trí thu gọn, có thẩm mỹ khiến dòng sản phẩm 1 phòng ngủ + (1PN+) tại TT AVIO dù sở hữu diện tích 56m2 nhưng rộng rãi và thông thoáng.

Từ cửa bước vào, khu bếp được thiết kế mở, thẳng đứng giúp tối ưu diện tích sử dụng. Trong không gian bếp mở, gia chủ có thể đặt thêm chiếc bàn đảo làm nơi cả nhà ăn sáng, trò chuyện cùng nhau.

Hơn 500 khách hàng tham dự sự kiện khai trương căn hộ mẫu TT AVIO ngày 5/10.

Căn hộ Clasy (1PN+) tại TT AVIO.

Thiết kế phòng khách dài là lợi thế của căn hộ 1 phòng ngủ + (1PN+). Đội ngũ thiết kế đã tính toán chi tiết các số liệu để khi hoàn thiện, phòng khách cạnh phòng ngủ gọn gàng nhờ bày trí kệ tivi âm tường. Khi đó, hai không gian tạo thành mặt liên kết liền mạch và lấy gió trực tiếp từ ban công.

Căn hộ được bố trí thêm phần diện tích sát cạnh phòng ngủ giúp gia chủ tự do bày trí theo nhu cầu sử dụng. Ở đây, chủ nhà có thể biến tấu thành không gian làm việc, nơi đọc sách, hoặc thêm góc nghỉ ngơi thu nhỏ xinh xắn.

Trong khi điểm cộng của dòng sản phẩm 2 phòng ngủ là có sân phơi riêng và ban công rộng rãi, gia chủ có thể sử dụng sân phơi để phục vụ cho việc giặt giũ, bố trí cục nóng máy lạnh, trữ đồ đạc. Ban công rộng và sử dụng lan can bằng sắt tạo khe hở giúp căn hộ tiếp nhận những làn gió mát lành, ánh sáng tự nhiên, thoáng đãng quanh năm.

Đồng thời, gia chủ có thể bày trí thêm một góc vườn hoa, bộ bàn ghế nhỏ để gắn kết tình cảm gia đình sau những buổi tối trò chuyện.

Căn hộ Modern (2 phòng ngủ - 2 nhà vệ sinh) tại TT AVIO.

Toàn bộ căn hộ 2 phòng ngủ TT AVIO sở hữu hai mặt thoáng với hành lang rộng, hệ thống cửa sổ lớn giúp tăng độ mở cho không gian và đón tối đa gió tự nhiên cùng ánh nắng mặt trời. Với diện tích từ 62 đến 68m2, mỗi căn hộ đề cao công năng sử dụng, thiết kế vuông vức khoa học, gồm có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 2 nhà vệ sinh, ban công và sân phơi riêng biệt.

Nếu phòng ngủ lớn kèm khu vệ sinh riêng tăng sự riêng tư cho bố mẹ thì các bé cũng có thế giới nhỏ của riêng mình với phòng ngủ được tách biệt. Cùng với đó, khu vệ sinh đối diện phòng ngủ nhỏ và gần lối ra vào phòng khách, vừa tiện cho gia chủ sử dụng; vừa thuận lợi cho khách đến chơi nhà.

Các khu nhà vệ sinh của TT AVIO được thiết kế "hai trong một" có vách cường lực ngăn bồn cầu, nhà tắm với khu vực vệ sinh riêng; gạch lát nền chống trượt.

Thiết kế mở với hệ cửa sổ lớn, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mở rộng không gian sống tại căn hộ TT AVIO.

Chủ đầu tư cho hay, nội thất căn hộ đến từ những thương hiệu hàng đầu Nhật Bản và châu Âu, thường chỉ xuất hiện ở các dự án cao cấp như Hafele, Toto, Yale, Hisung, Grohe, Toshiba, Panasonic... đảm bảo sự bền vững theo thời gian.

Cửa chính của căn hộ được thiết kế với chất liệu HGF vân gỗ chống cháy, mang lại sự an toàn và chất lượng cao cấp. Cư dân có thể kết nối và điều khiển cửa thông qua ứng dụng điện thoại, tạo sự tiện lợi và an toàn trong quản lý căn hộ.

TT AVIO có nội thất cao cấp từ các thương hiệu của Nhật Bản, châu Âu.

Với những gia đình nhỏ từ 1 đến 4 thành viên, căn hộ TT AVIO là lựa chọn tối ưu khi các phòng ngủ có cửa sổ lớn hướng ra bầu trời, nhờ đó các thành viên trong gia đình có thể tận hưởng trọn vẹn tầm nhìn khoáng đạt, cùng bầu không khí trong lành.

Dù diện tích căn hộ TT AVIO không quá lớn phù hợp với tài chính của các gia đình trẻ nhưng nhờ bố trí mặt bằng tối ưu đã tạo cảm giác hài hòa, tinh tế và có chiều sâu. Không gian tại đây tập trung vào những đường nét thẳng, gãy gọn. Thiết kế đề cao hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất và liên kết từng phần của căn hộ, đúng với phong cách tối giản và hiện đại - vốn được người Nhật coi trọng.

"May đo" theo chuẩn sống của người Nhật cho căn nhà đầu tiên

Với nhiều tiêu chí cao cấp hiện diện trong không gian chất lượng, song TT AVIO dự kiến có mức giá từ 1,23 tỷ đồng/căn, mỗi căn hộ tại đây hứa hẹn vừa vặn chốn an cư đầu tiên cho những người trẻ, gia đình trẻ tại Bình Dương và khu vực lân cận. TT AVIO là phiên bản cao cấp được chăm chút kỹ lưỡng từng hạng mục. Sự hiện diện của 89 tiện ích, "may đo" theo chuẩn sống của người Nhật, lại tọa lạc mặt tiền ĐT743C, phường Tân Đông Hiệp, liền kề Vincom Plaza Dĩ An và TP Thủ Đức (TPHCM)… cho thấy sự tâm huyết của Liên danh TT Capital, Cosmos Initia và Koterasu Group.

Cơ hội trải nghiệm căn hộ Nhật Bản đa phong cách tại sự kiện tham quan căn hộ thế hệ mới - Future Journey:

Thời gian: 8h, ngày 12/10/2024

Địa điểm: Sales Gallery TT AVIO, mặt tiền ĐT743C, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương.

Liên doanh đầu tư và phát triển: Cosmos Itinia - TT Capital - Koterasu Group

Kinh doanh tiếp thị: DKRS

Hotline: 0908 16 38 68

Website: ttavio.vn