Dự án tháp đôi với 454 căn hộ bên sông Hàn được bán

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại - Căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng (Danang Landmark) đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh.

Dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Bạch Đằng nối dài, bên sông Hàn, phường Hòa Cường (thành phố Đà Nẵng). Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 3.765m2.

Dự án Danang Landmark nằm ven sông Hàn, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Công trình gồm hai tòa tháp cao lần lượt 39 và 31 tầng, với tổng cộng 454 căn hộ. Trong đó có 446 căn hộ ở và 8 căn hộ ở kết hợp kinh doanh.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại dự án đã được thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng.

Chủ đầu tư được yêu cầu phải thực hiện giải chấp một phần dự án hoặc nhà ở và quyền sử dụng đất liên quan trước khi ký hợp đồng mua bán với khách hàng.

Về phương thức thanh toán, cơ quan chức năng yêu cầu lần đầu không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả tiền đặt cọc), tổng số tiền thu trước khi bàn giao nhà không vượt quá 70%, không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.