Bộ Xây dựng “soi” toàn bộ dự án đầu tư công trong 5 năm qua

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng 23 chủ đầu tư chủ động rà soát, kiểm tra quá trình triển khai các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện, nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tuân thủ quy định pháp luật và phát huy hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế ở các khâu như khảo sát, thiết kế, lập và thẩm định tổng mức đầu tư, lập dự toán, quản lý hợp đồng cũng như tổ chức thi công xây dựng.

Trước thực trạng này, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong quản lý dự án, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng chủ thể tham gia dự án.

"Các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các chủ đầu tư phải tổ chức quán triệt tới toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra đặc biệt tại các khâu, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực; kịp thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm", văn bản nêu.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị liên quan tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, rà soát toàn bộ quy trình quản lý từ khảo sát, lập và thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư đến việc xác định tổng mức đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng, đơn giá vật liệu và thiết bị. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán phải bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục và tuân thủ đầy đủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như các quy định của pháp luật.

Thứ hai, tăng cường kiểm tra hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu, bảo đảm thực hiện đúng quy định, bảo đảm cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả, đặc biệt đối với các trường hợp chỉ định thầu hoặc lựa chọn nhà thầu trong những tình huống đặc biệt.

Thứ ba, phối hợp với các địa phương kiểm tra việc khai thác và sử dụng các mỏ vật liệu theo cơ chế đặc thù phục vụ dự án, bảo đảm đúng mục đích, không để xảy ra tình trạng trục lợi hoặc thất thoát tài nguyên.

Thứ tư, tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán và kết quả kiểm tra của các tổ công tác do Bộ Xây dựng thành lập; kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.