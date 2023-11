Dự án New Lavida gia tăng giá trị khi hạ tầng giao thông Dĩ An hoàn thiện

Những dự án có vị trí đắc địa, sản phẩm chất lượng cao nhưng giá bán vừa tầm rất được quan tâm.

Sau hơn ba năm nâng cấp từ thị xã lên thành phố, Dĩ An đã chính thức được công nhận là đô thị loại II vào tháng 4. Với lợi thế cửa ngõ tiếp giáp TP Thủ Đức (TPHCM) và Biên Hòa (Đồng Nai), đô thị trẻ Dĩ An có nhiều điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Thành phố đã nhanh chóng chuyển mình, trở thành một trung tâm chính trị - kinh tế đang không ngừng lớn mạnh của khu vực phía Nam Bình Dương.

TP Dĩ An đạt đô thị loại II - khẳng định vị thế trung tâm chính trị - kinh tế phía Nam Bình Dương (Ảnh: Quốc Chiến).

Hàng loạt dự án trọng điểm đã được triển khai khi hạ tầng giao thông được xác định là lực đẩy quan trọng. Đơn cử là dự án cầu vượt qua ngã tư 550 nằm trên trục giao thông huyết mạch kết nối Bình Dương với TPHCM và cả vùng Đông Nam Bộ, đã góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông Dĩ An. Tiếp đó, việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường ĐT743 khi hoàn thành cũng sẽ giúp việc di chuyển từ Dĩ An đến TPHCM thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Trong bức tranh hạ tầng liên vùng, TP Dĩ An đóng vai trò cửa ngõ kết nối vùng, trung tâm thương mại dịch vụ tầm cỡ khu vực phía Nam.

Cùng với đó, các dự án quy mô lớn đi qua địa phương cũng đang và sẽ triển khai như: đường Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM, nút giao Sóng Thần, bến xe miền Đông mới, khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM...

Dự án vành đai 3 có nút giao Tân Vạn đi qua TP Dĩ An dài 2,7 km, khi hoàn thành mở ra cơ hội giao thương kết nối cho tứ giác kinh tế TPHCM - Bình Dương - Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc di chuyển của người dân hay việc vận chuyển hàng hóa từ các nhà máy, kho bãi ở các địa phương đến Sân bay quốc tế Long Thành và cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn.

Nút giao Tân Vạn tại TP Dĩ An có quy mô lớn nhất toàn tuyến Vành đai 3 TPHCM (Ảnh: Phối cảnh nút giao Tân Vạn).

Lãnh đạo TP Dĩ An cho biết, loạt dự án hạ tầng lớn giúp Dĩ An trở thành điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư về thương mại, dịch vụ. Các dự án xây dựng theo mô hình mới, chất lượng cao, giá vừa tầm như New Lavida sẽ đón đầu tầng lớp tri thức trẻ, tạo ra quỹ nhà ở cho người dân không chỉ tại Bình Dương mà cả khu lân cận từ TPHCM, Đồng Nai...

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Dĩ An, ngay TTTM Vincom Dĩ An và ngã tư 550, từ New Lavida, cư dân dễ dàng kết nối với hệ tiện ích ngoại khu đầy đủ từ khu mua sắm, vui chơi giải trí đến bệnh viện, trường học… chỉ 1-3 phút. Thời gian đi từ đây đến TP Thủ Đức (TPHCM) và Đại lộ Bình Dương cũng chỉ hơn 10 phút.

Trong thời gian qua, nhiều gia đình đã chọn mua nhà ở khu vực Dĩ An dù các thành viên làm việc ở TP Thủ Đức, thậm chí là trung tâm TPHCM. Vì vậy, New Lavida là một trong những lựa chọn cho những cư dân đang tìm kiếm nơi an cư đầy đủ tiện ích, đảm bảo chất lượng sống.

Khu phức hợp căn hộ - thương mại - công viên - trường học New Lavida gần Vincom Dĩ An.

Phát triển theo mô hình khu phức hợp căn hộ - thương mại - công viên - trường học, dự án New Lavida hứa hẹn tạo nên giá trị vượt trội cho cư dân khi sẽ được thừa hưởng các tiện ích của một cuộc sống hiện đại ngay từ thềm nhà mà không cần phải đi đâu xa với hồ bơi trên cao, công viên thư giãn, siêu thị, trường mầm non, khu tập luyện thể thao, chăm sóc sắc đẹp hay nhà hàng cà phê…

Căn hộ tại New Lavida còn được bàn giao đầy đủ nội thất, sử dụng các thương hiệu nổi tiếng. Khách hàng chỉ cần xách vali vào là có thể ở ngay, không cần sửa sang nhiều.

Chính sách thanh toán hấp dẫn

Bên cạnh mức giá bán hấp dẫn vừa được công bố (chỉ từ 900 triệu đồng/căn), trong giai đoạn này, khách hàng sẽ hỗ trợ tài chính vay mua nhà với mức lãi suất cố định 4,8%/năm, trong 25 năm. Với lãi suất này, khách hàng chỉ phải chi trả từ 4,5 triệu đồng/tháng. Giấc mơ về một tổ ấm của riêng mình đã trở nên dễ dàng hơn. Dự án đã cất nóc và đang hoàn thiện để sớm bàn giao đến cư dân trong quý IV/2024.

Dự án được kinh doanh và tiếp thị bởi DKRS:

- Giá chỉ từ 900 triệu đồng mỗi căn.

- Lãi suất cố định 4,8%/ năm trong 25 năm.

- Mua nhà bằng tiền thuê nhà chỉ từ 4,5 triệu đồng/tháng.

- Nhận nhà quý IV/2024.

Văn phòng giao dịch New Lavida: Tầng 3 khu căn hộ The Emerald Golf View, Đại lộ Bình Dương, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hotline: 1900 2663

Website: https://newlavida.vn/