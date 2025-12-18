Dự án khu đô thị 3,5 tỷ USD tại TPHCM có diễn biến mới

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đại học Quốc tế, xã Xuân Thới Sơn.

Vị trí khu vực lập quy hoạch thuộc một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn với quy mô khoảng 880ha. Quy mô khu vực nghiên cứu khoảng 924ha, thời hạn quy hoạch đến năm 2040.

Khu đô thị Đại học Quốc tế được duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/2000 (Ảnh: Nam Anh).

Tính chất, chức năng, vai trò của khu vực lập quy hoạch là khu chức năng nghiên cứu đào tạo được xác định trong quy hoạch TPHCM, hạt nhân của cụm trung tâm đào tạo phía Bắc thành phố kết hợp với các cơ sở nghiên cứu đào tạo lớn khác nhằm hỗ trợ giảm tải áp lực cho khu vực trung tâm.

Khu vực trọng điểm phát triển này có vai trò trung tâm vùng nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo cơ hội việc làm và môi trường sống chất lượng cao, cung cấp các tiện ích vui chơi giải trí, hạ tầng xã hội cho người dân trong khu vực.

Về định hướng, việc quy hoạch khu chức năng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển, thực hiện dự án đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiến trúc cảnh quan với các khu vực trong đô thị.

Dự báo, dự án có quy mô dân số khoảng 135.000 người cùng 60.000 sinh viên học tập, nghiên cứu.

Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật sẽ được xác định phù hợp với định hướng quy hoạch chung của thành phố, bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng khung khu vực.

Theo phân công, UBND TPHCM là cơ quan phê duyệt quy hoạch; Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện thẩm định; Công ty cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam là đơn vị tổ chức lập và trình duyệt đồ án. Thời gian lập đồ án không quá 9 tháng theo quy định.

Khu đô thị Đại học Quốc tế được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2008, với diện tích 880ha, tổng vốn đầu tư tại thời điểm đó là 3,5 tỷ USD (tương đương 56.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu, dự án gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng và tưởng chừng bị xóa sổ.

Đầu năm nay, dự án có chuyển biến mới khi UBND TPHCM có công văn giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư, đảm bảo thực hiện theo đúng mục tiêu, tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.