Dự án Bcons Sala nghiệm thu móng, hầm đúng tiến độ

Dân trí Ngày 29/12, Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây Dựng) đã nghiệm thu công tác hoàn thành thi công hạng mục cọc, móng và sàn hầm B2 của dự án Bcons và đang thi công giai đoạn tiếp theo.

Bcons Sala đảm bảo tiến độ đúng cam kết

Kết quả nghiệm thu phần cọc, móng, sàn hầm B2 dự án Bcons Sala (tên pháp lý là chung cư Đông Tân) từ Cục Công tác phía Nam (Bộ Xây Dựng) cho thấy sự tuân thủ quy định pháp luật của Tập đoàn Bcons. Điều này cũng khẳng định cam kết của doanh nghiệp với khách hàng về tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ giao nhà vào năm 2023 của dự án.

Tiếp theo giai đoạn nghiệm thu cọc, móng và sàn hầm, Tập đoàn Bcons cũng đang tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo sự an tâm cho khách hàng.

Khu căn hộ Bcons Sala là dự án căn hộ thứ 7 trong chuỗi sản phẩm căn hộ mang thương hiệu Bcons được Tập đoàn Bcons đầu tư và phát triển (Ảnh: Tập đoàn Bcons).

Như chia sẻ của ông Ngô Lưu Bình - Tổng giám đốc Tập đoàn Bcons, nhằm mang đến sự an tâm cho khách hàng đồng hành cùng thương hiệu Bcons, cũng như củng cố niềm tin của khách hàng với đơn vị chủ đầu tư, các dự án bất động sản mang thương hiệu Bcons khi giới thiệu ra thị trường đều có pháp lý minh bạch, nguồn gốc đất xây dựng rõ ràng, hoàn thành đúng tiến độ cam kết về thi công để bàn giao nhà và trao sổ hồng cho khách hàng.

"Việc chuẩn chỉnh trong quy trình pháp lý là yếu tố đảm bảo quyền lợi của khách hàng, đồng thời mang đến sự an tâm và góp phần gia tăng giá trị của sản phẩm ngay sau khi nhận nhà. Đây là điều mà Tập đoàn Bcons mong muốn đem đến cho khách hàng", đại diện ban lãnh đạo Tập đoàn Bcons đã nhấn mạnh.

Dự án Bcons Sala khởi công vào tháng 4/2021 và hoàn thành nghiệm thu phần móng vào cuối tháng 12/2021 là nỗ lực mạnh mẽ của chủ đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ cam kết với khách hàng, bất chấp tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 trong thời gian qua đã làm gián đoạn tiến độ và gây nhiều khó khăn trong công tác thi công.

"Chúng tôi đảm bảo hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết trước khi ký hợp đồng mua bán cùng cam kết về tiến độ xây dựng và vị trí đắc địa. Đây là những lợi thế giúp Bcons Sala ngày càng khẳng định được lợi thế nổi bật trên thị trường bất động sản lân cận TP Thủ Đức", đại diện Tập đoàn Bcons khẳng định.

Tọa lạc tại đường Phan Bội Châu, khu dân cư hiện hữu, sầm uất và ngay trung tâm hành chính dịch vụ của TP Dĩ An, khu căn hộ Bcons Sala còn cách TP Thủ Đức chỉ 10 phút di chuyển thông qua nhiều tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 1K, Đại lộ Độc Lập, Xa lộ Hà Nội… đây là những yếu tố then chốt của một địa chỉ an cư chất lượng dài lâu.

Từ Bcons Sala, cư dân dễ dàng kết nối đến hàng nghìn tiện ích của khu vực trong bán kính 1-2 km từ trung tâm thương mại GO!, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi, ngân hàng, hệ thống trường học từ mầm non, tiểu học đến phổ thông trung học, sân vận động, công viên, bưu điện, bệnh viện, trung tâm y tế... Tất cả những tiện ích ấy hiện hữu ngay trên các tuyến đường thương mại sầm uất của trung tâm thành phố như: đường Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong, DT 743A và DT 743B…. ngay cạnh khu căn hộ Bcons Sala.

Cơ hội sở hữu căn hộ Bcons Sale với giá từ 25 triệu đồng/m2

Giá đất ngày càng tăng cao, đặc biệt là khu vực TPHCM nói chung và TP Thủ Đức nói riêng đã và đang ảnh hưởng đến quỹ đất của các chủ đầu tư, từ đó tác động lớn đến giá của tất cả các phân khúc nhà ở.

Phối cảnh bên trong căn hộ Bcons Sala. Dự án có 513 căn hộ và 11 căn shophouse có diện tích 45-62 m2 (Ảnh: Tập đoàn Bcons).

Dòng sản phẩm nhà ở có giá dự kiến khoảng 25-30 triệu đồng/m2 như Bcons Sala vốn phù hợp với nhu cầu ở thật của người dân sẽ ngày càng khan hiếm. Trong giai đoạn đầu năm 2022, Bcons Sala được đánh giá là cơ hội tốt cho người mua nhà an cư hay đầu tư lâu dài với mức giá trên dưới 1,5 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ.

Dự án gồm một tháp cao 29 tầng và 2 tầng hầm, mật độ xây dựng chiếm 33,08% nhằm tạo nên không gian cảnh quan nội khu thông thoáng cùng hệ thống tiện ích đồng bộ như: công viên cây xanh, hồ bơi, đường dạo bộ, nhà trẻ, không gian sinh hoạt cộng đồng…

Phối cảnh vị trí dự án Bcons Sala (Ảnh: Tập đoàn Bcons).

Bên cạnh mức giá tốt, thiết kế hiện đại, Tập đoàn Bcons cho biết sẽ có nhiều chính sách thanh toán nhằm hỗ trợ cho người mua nhà có được cơ hội tốt nhất để hiện thực ước mơ an cư. Khách hàng trả trước từ 15% tương đương từ 225 triệu đồng, phần còn lại ngân hàng cho vay và Tập đoàn Bcons hỗ trợ 100% lãi suất cùng ân hạn nợ gốc trong thời gian thi công đến khi nhận nhà.

Với thiết kế hiện đại, không gian sống trong lành, tiện ích nội khu hoàn thiện cùng hàng nghìn tiện ích dịch vụ trong khu vực xung quanh, các căn hộ Bcons Sala hứa hẹn là chốn an cư chất lượng cũng như đầu tư hiệu quả.

Khách hàng sở hữu căn hộ Bcons Sala có thêm cơ hội sở hữu xe ôtô Kia Soluto.

Thông tin liên hệ: Công ty Bất động sản Sao Việt

Hotline: 0905.935.935

Trường Thịnh