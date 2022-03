Đông Tây Land là đối tác chiến lược của Meyland - Tân Á Đại Thành

Đây là sự kiện ý nghĩa với hai bên, nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược giữa chủ đầu tư Tân Á Đại Thành - Meyland và Đông Tây Land.

Đến tham dự sự kiện có bà Nguyễn Thị Mai Phương - Chủ tịch tập đoàn Tân Á Đại Thành; ông Nguyễn Duy Chính - Tổng giám đốc tập đoàn Tân Á Đại Thành; bà Nguyễn Thu Trang - Giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Tân Á Đại Thành - Meyland; ông Bùi Đức Anh - Giám đốc Kinh doanh Tân Á Đại Thành - Meyland; ông Nguyễn Thái Bình - Tổng giám đốc Công ty CP Đông Tây Land; ông Nghiêm Vũ Hải - Phó tổng giám đốc Công ty CP Đông Tây Land cùng nhiều khách hàng.

Đại diện Công ty CP Đông Tây Land - ông Nguyễn Thái Bình và ông Nguyễn Duy Chính - Tổng giám đốc tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland ký kết hợp tác chiến lược năm 2022.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Đức Anh - Giám đốc Kinh doanh Tân Á Đại Thành - Meyland chia sẻ, định hướng chiến lược dài hạn là tạo chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, đến việc phát triển các sản phẩm bất động sản của chủ đầu tư và phân phối đến tay khách hàng. Vì vậy sự đồng hành của các đối tác chiến lược có vai trò quan trọng. Các đối tác chiến lược lâu dài sẽ thấu hiểu chủ đầu tư, định hướng phát triển sản phẩm, dễ tiếp cận đến khách hàng tiềm năng.

"Với việc hợp tác cùng Đông Tây Land, chúng ta sẽ cùng phát triển Tân Á Đại Thành - Meyland lớn mạnh và cạnh tranh hơn nữa trong tương lai. Với lợi thế là một trong những người tiên phong và am hiểu thị trường, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa", ông nói.

Cũng bằng thỏa thuận cam kết này, Đông Tây Land sẽ đồng hành với chủ đầu tư phân phối tất cả các dự án của Tân Á Đại Thành - Meyland. Là đại lý Platinum của chủ đầu tư Tân Á Đại Thành - Meyland sẽ giúp Đông Tây Land được phân phối nhiều giỏ hàng và các phân khu độc quyền với quỹ sản phẩm lớn.

Ông Nguyễn Thái Bình - Tổng giám đốc công ty CP Đông Tây Land cho biết, Đông Tây Land cam kết hợp tác và phát triển cùng chủ đầu tư Tân Á Đại Thành - Meyland hướng tới việc xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài và bền vững. Hơn 10 năm hoạt động, với đội ngũ trên 700 chuyên viên kinh doanh cùng hệ thống các sàn liên kết rộng khắp cả nước, Đông Tây Land khẳng định năng lực trên thị trường. Với phương châm "Trọn chữ tín, vẹn niềm tin", Đông Tây Land cam kết cùng chủ đầu tư Tân Á Đại Thành - Meyland đạt được mục tiêu doanh số trong năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Chủ tịch tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland tại sự kiện ký kết.

Bà Nguyễn Thu Trang - Giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Tân Á Đại Thành - Meyland đã có những chia sẻ về định hướng phát triển bất động sản của chủ đầu tư Tân Á Đại Thành - Meyland và những thông tin về dự án sắp triển khai của tập đoàn trong năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, Tân Á Đại Thành - Meyland ra mắt những dòng sản phẩm mới tại Meyhomes Capital Phú Quốc và phân khu Crystal City - thuộc Meyhomes Capital Phú Quốc giai đoạn 2, đồng thời hé lộ việc cho ra mắt những dự án bất động sản khác tại các thị trường mới.

Giai đoạn 2 Meyhomes Capital Phú Quốc với tên gọi là Crystal City vừa được khởi động vào ngày 21/12/2021. "Dựa vào sự thành công trong việc triển khai giai đoạn 1 và đang lần lượt giao nhà cho khách hàng, hạ tầng hoàn thiện, giai đoạn 2 hứa hẹn vô cùng tiềm năng", bà Trang chia sẻ. Dự án có vị trí tại trung tâm phường An Thới. Đại Thành (Crystal City) được xây dựng và phát triển dựa trên ý tưởng về một khu phố biển sống động, sầm uất, hiện đại tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm của thành phố đảo đáng sống.

Dự án Đại Thành - Giai đoạn 2 của Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc.

Đại Thành (Crystal City) là phân khu được bao quanh bởi non nước vô cùng hữu tình, bình yên. 1/3 bán kính của phân khu được bao quanh bởi dòng sông Mey rộng lớn hiền hòa, 2/3 bán kính còn lại là ngọn núi rada với nhiều cây xanh…Được định hướng trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - tài chính mới của đảo Ngọc, Đại Thành (Crystal City) được chủ đầu tư trang bị chuỗi tiện ích nội khu như: Trường học, club house, trường đại học quốc tế, công viên Ngọc Trai,…

Năm 2021, trong vai trò đại lý chiến lược của tập đoàn, Đông Tây Land đã có nghiên cứu về sản phẩm, cũng như nhu cầu của khách hàng về một dòng sản phẩm đầu tư, sở hữu lâu dài và có giải pháp tài chính tối ưu. Do đó, đơn vị này dẫn đầu về doanh số khi phân phối các sản phẩm Meyhomes Capital Phú Quốc. Đây cũng chính là lý do chủ đầu tư Tân Á Đại Thành - Meyland tiếp tục đặt niềm tin ở Đông Tây Land và giao triển khai phân phối các dự án Meyhomes Capital Phú Quốc, phân khu Crystal City và dự án mới Meyresort Bãi Lữ - Meysenses Lucia Bay của chủ đầu tư Tân Á Đại Thành - Meyland tại Nghệ An.

Meyresort Bãi Lữ có vị trí tại xã Nghi Yên và Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An với quy mô là 51.7ha với tổng số vốn 2.500 tỷ đồng, dự kiến mở bán vào tháng 4/2022. Không chỉ sở hữu nguồn nước khoáng tự nhiên giàu khoáng chất, Mey resort Bãi Lữ có vị trí "tựa sơn nghinh hải", phía trước khu nghỉ dưỡng là biển, sau lưng là núi Lữ.

Toàn cảnh dự án Meyhomes Bãi Lữ Nghệ An.

Được xây dựng, thiết kế bởi những kiến trúc sư hàng đầu thế giới - Mey Resort Bãi Lữ được trang bị chuỗi tiện ích nội khu cao cấp. 8 Club House (Northern Hill, Ocean A, Ocean B, Central Hill A, Central Hill B, Southern Hill A, Southern Hill B, Southern Hill C) gồm nhà hàng Panorama view biển, nhà hàng biển 5 sao, khu đón tiếp 3 tầng, gym, spa, cầu check-in trên đôi… Dự án Meyresort Bãi Lữ Nghệ An bố trí ở vị trí trung tâm là Mgallery - Tổ hợp khách sạn 5 sao và trung tâm hội nghị quốc tế được quản lý vận hành bởi Tập đoàn Accor đến từ nước Pháp. Ngoài ra còn rất nhiều các tiện ích dịch vụ khác như: Club house, khu thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí biển, hồ bơi, chuỗi nhà hàng ẩm thực…

Khép lại năm 2021, Đông Tây Land khẳng định vị thế của một đại lý, đơn vị tư vấn phát triển dự án và bán hàng khi mang về cho chủ đầu tư Tân Á Đại Thành - Meyland doanh số lên tới 3.000 tỷ đồng. Trong năm 2022, mục tiêu doanh số mà đơn vị này mang về cho chủ đầu tư gấp nhiều lần so với năm 2021.

Buổi lễ ký kết đã diễn ra với sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư Tân Á Đại Thành Meyland. Lễ ký kết đã đánh dấu một mốc son mới trong quá trình phát triển và thành công của hai bên doanh nghiệp, cùng đưa sản phẩm của Tân Á Đại Thành - Meyland phát triển lên một tầm cao mới.