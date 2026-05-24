Quan điểm của Hà Nội đối với tái định cư siêu dự án sông Hồng

Hà Nội tái định cư bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ cho người dân trục sông Hồng

Đối với dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, UBND TP Hà Nội cho biết thời gian tới sẽ tập trung hoàn thiện thủ tục và triển khai các dự án phục vụ tái định cư. Thành phố ưu tiên thi công công viên công cộng phường Phú Thượng, khu đô thị định cư tại phường Long Biên và hoàn tất thủ tục để khởi công khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư, ổn định sinh kế cho người dân.

Sông Hồng nhìn từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo UBND TP Hà Nội, quan điểm của thành phố là ưu tiên đầu tư các dự án tái định cư, tái thiết trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục khác.

Đối với các dự án thành phần còn lại, thành phố sẽ phân kỳ đầu tư phù hợp với quy mô và điều kiện thực tế. Theo thống kê, phạm vi dự án hiện có khoảng 247.431 người với hơn 70.474 hộ dân sinh sống.

Viettel, Hòa Phát cũng muốn nhập cuộc làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh mới đây chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho lĩnh vực đường sắt tốc độ cao.

Tại cuộc họp, đại diện Viettel cho biết doanh nghiệp có thể tham gia nghiên cứu, phát triển hệ thống điều hành tập trung, tín hiệu, điều khiển, trung tâm OCC và nền tảng quản lý thông minh phục vụ vận hành đường sắt tốc độ cao.

Trong khi đó, Hòa Phát đề xuất tham gia nghiên cứu, sản xuất ray, cấu kiện thép khẩu độ lớn và vật tư cơ khí phục vụ thi công, bảo trì công trình.

Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: Bộ Xây dựng).

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, xác định rõ sản phẩm đầu ra, đơn vị chủ trì và phối hợp; đồng thời huy động tối đa nguồn lực triển khai. Các cơ quan, doanh nghiệp và viện nghiên cứu phải cử nhân sự chuyên môn sâu tham gia, hoàn tất đăng ký nhiệm vụ trước ngày 25/5 để báo cáo Chính phủ.

Hà Nội sắp có thêm khu đô thị gần 40ha ở Đông Anh

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Đông Anh chuyển mục đích sử dụng khoảng 39,6ha đất tại xã Vĩnh Thanh sang xây dựng Khu đô thị mới Hateco Đông Anh.

Khu đất này trước đây nằm trên địa giới các xã Kim Chung, Hải Bối và Kim Nỗ của huyện Đông Anh cũ, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2016 và triển khai theo Giấy chứng nhận đầu tư dự án từ năm 2007 để phù hợp với định hướng phát triển đô thị mới của thành phố.

Huyện Đông Anh cũ (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự án sở hữu cơ cấu sử dụng đất đa dạng, trong đó phần lớn diện tích dành cho phát triển không gian đô thị hiện đại với gần 12,6ha đất ở, bao gồm đầy đủ loại hình như nhà liền kề, biệt thự, chung cư hỗn hợp và cao tầng.

Hà Nội ra tối hậu thư cho các sàn giao dịch bất động sản

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn khẩn trương rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 28/5. Theo đó, các đơn vị phải bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Đối với trường hợp chưa được cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố, người đứng đầu hoặc trực tiếp điều hành sàn giao dịch phải hoàn thành khóa đào tạo và được cấp giấy chứng nhận tương ứng.

Bên cạnh đó, các sàn giao dịch phải tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, đồng thời gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh để được cấp phép trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Một sàn giao dịch bất động sản (Ảnh: Trần Kháng).

Bán nhà thấp hơn bảng giá đất: Cơ quan thuế sẽ vào cuộc

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, quy định chi tiết cách xác định giá và thời điểm tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Nghị định này nếu được thông qua dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản được tính bằng giá chuyển nhượng trên hợp đồng nhân với thuế suất 2%.

Giá bán nhà thấp hơn bảng giá đất vẫn bị tính thuế theo quy định (Ảnh: Hữu Nghị).

Tuy nhiên, nếu hợp đồng không ghi giá hoặc ghi thấp hơn bảng giá đất, hệ số điều chỉnh của địa phương, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào bảng giá đất tại thời điểm giao dịch để tính thuế.

Đối với giao dịch chuyển nhượng cả đất và tài sản gắn liền, nếu giá hợp đồng thấp hơn quy định, phần đất sẽ tính theo bảng giá đất, còn phần nhà và công trình tính theo giá lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh ban hành, hoặc căn cứ theo định mức xây dựng và giá trị còn lại của Bộ Xây dựng nếu địa phương chưa có quy định.

Đối với công trình hình thành trong tương lai, giá trị chuyển nhượng dựa trên tỷ lệ góp vốn nhân với giá tính lệ phí trước bạ của địa phương, hoặc áp dụng suất vốn đầu tư của Bộ Xây dựng. Với trường hợp cho thuê lại bất động sản, nếu giá hợp đồng thấp hơn mức quy định, giá tính thuế cũng sẽ căn cứ theo giá của địa phương.

Về thời điểm xác định thu nhập tính thuế, Bộ Tài chính quy định nếu không có thỏa thuận bên mua nộp thuế thay, thời điểm tính thuế là lúc hợp đồng có hiệu lực. Trường hợp bên mua nộp thuế thay, thời điểm tính thuế là khi làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng, sở hữu bất động sản.

Riêng giao dịch nhà ở hoặc quyền sử dụng đất gắn với công trình hình thành trong tương lai, thời điểm tính thuế được xác định khi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế.

Lộ diện 113 vị trí xây nhà ở xã hội của Đà Nẵng

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định danh mục 113 vị trí khu đất để phát triển nhà ở xã hội, phân bố rộng từ trung tâm, ven biển, đô thị mới đến các vùng công nghiệp và khu kinh tế. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng vào ngày 23/5, các khu đất này được chia thành hai nhóm gồm khu vực đang triển khai dự án và quỹ đất dự kiến đầu tư.

Đáng chú ý, nhóm đất thuộc quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông sở hữu vị trí gần trung tâm và giá trị cao, tập trung quanh khu chung cư số 10 Trịnh Công Sơn, dọc tuyến Chu Huy Mân và một số khu thuộc phường Ngũ Hành Sơn.

Ngoài ra, một cụm quỹ đất lớn cũng được bố trí tại khu đổi mới sáng tạo, tập trung ở phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, phía Nam cầu Cẩm Lệ và phường Ngũ Hành Sơn. Tại hành lang công nghiệp phía Tây Bắc, nơi tập trung đông lao động, nhiều vị trí được quy hoạch tại phường Hòa Khánh, Hải Vân, khu công nghệ cao và phân khu cảng biển Liên Chiểu.

Một khu nhà ở xã hội tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Danh mục còn mở rộng về phía Nam với quỹ đất tại Khu kinh tế mở Chu Lai, xã Núi Thành, các khu nhà ở công nhân, người thu nhập thấp và một số ô đất thuộc phường Hội An Tây, Điện Bàn Đông.

Song song đó, một số vị trí được bố trí theo cơ chế quỹ đất 20% trong các dự án thương mại như Khu đô thị Thanh Hà, Bàu Ốc Hạ, Khu đô thị Điện Thắng Nam, Khu đô thị Vịnh An Hòa 1 hay Khu dân cư Đông Cầu Hương An.

Về quy mô, các khu đất dao động từ diện tích nhỏ dưới 1ha cho đến những khu lớn hơn 10ha tại các khu công nghiệp, đô thị mới và khu kinh tế.

TPHCM gỡ vướng cấp giấy phép xây dựng cho toàn địa bàn

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn. Trong đó, Sở Tư pháp cần đề xuất bãi bỏ Quyết định 52/2017 về quy trình thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ khẩn trương báo cáo việc sử dụng diện tích đất nông nghiệp để xây công trình phục vụ sản xuất và quy định công trình trên đất trồng lúa.

Trong tháng 5, Sở Xây dựng sẽ chủ trì họp với lãnh đạo 168 UBND phường, xã, đặc khu nhằm tháo gỡ khó khăn, nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục và đề xuất miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Căn cứ vào đặc thù địa phương, các cơ quan chức năng cần tham mưu, đề xuất trình UBND thành phố chỉ đạo các công việc liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi làm thủ tục xây nhà.

Trước ngày 15/6, Sở Xây dựng phải ban hành và phổ biến trên các kênh truyền thông sổ tay hướng dẫn về thành phần hồ sơ, quy trình tiếp nhận giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Tài liệu này sẽ giúp UBND phường, xã, đặc khu và các chủ thể liên quan thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn, đồng thời giúp người dân dễ dàng nắm bắt, thực hiện và giám sát.