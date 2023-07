"Đỏ mắt" tìm kiếm bất động sản biển giá phải chăng

The Dragon Castle - dự án gần biển có giá khoảng 30 triệu/m2 (Ảnh: N.H.O).

Ngôi nhà mơ ước

Bất động sản biển chưa bao giờ hết hấp dẫn. Sống gần biển là một trải nghiệm tuyệt vời mà không phải ai cũng có cơ hội trải qua.

Một căn hộ ven biển với kiến trúc - chất lượng xây dựng theo chuẩn Hàn là điều chủ đầu tư N.H.O muốn đem đến cho cư dân Hạ Long (Ảnh: N.H.O).

Chỉ vài phút tản bộ, bạn đã có thể thả mình trong làn nước biển trong xanh hay tắm nắng trên bãi cát trắng mịn, thưởng thức những ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Hay tiếng sóng biển có tần số phù hợp với não bộ, cũng là một liều thuốc chữa lành mà thiên nhiên ban tặng cho con người.

Bên cạnh đó, cũng như nhiều nước trên thế giới, quy hoạch phát triển vùng kinh tế Việt Nam luôn gắn liền với những lợi thế do biển mang lại. Các tỉnh, thành phố sở hữu đường bờ biển dài như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Nẵng… luôn nhận được nhiều dòng vốn đầu tư phát triển hạ tầng.

Chọn một căn hộ ven biển để xây dựng tổ ấm, kiến tạo tương lai trở thành xu hướng sống của phần lớn cư dân đô thị. Dưới góc nhìn đầu tư, với những lợi thế vượt trội về điều kiện trải nghiệm, giá một căn hộ ven biển thường tăng trưởng theo thời gian, bởi diện tích đất ven biển là hữu hạn trong khi nhu cầu của khách hàng lẫn nhà đầu tư không ngừng được nâng cao, nhất là điều kiện kinh tế ngày càng cải thiện.

Đi tìm "vùng trũng" về giá bất động sản biển

Với sức hấp dẫn không thể chối từ, bất động sản biển đã có thời gian dài tăng giá không ngừng. Tại Phú Quốc, một căn hộ có tầm nhìn hướng núi, hướng quốc lộ thường có mức giá khoảng 55 triệu đồng/m2, một căn hộ tại Nha Trang có mức giá không dưới 40 triệu đồng/m2, có thể lên tới 70 triệu đồng/m2 nếu có view biển…

Cùng với Hải Phòng và Hà Nội, thành phố biển Hạ Long (Quảng Ninh) nằm trong khu tam giác công nghiệp sôi động nhất miền Bắc. Cách Hà Nội vài giờ chạy xe, Quảng Ninh được xem là miền đất hứa với nhiều cơ hội đầu tư, giao thông thuận lợi cho cả cuộc sống thường nhật của một gia đình gen Y, gen Z. Với 17 khu công nghiệp, Quảng Ninh được đánh giá còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai gần.

Vịnh Hạ Long - một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới đang là điểm đến hấp dẫn nhất Quảng Ninh và là một trong những điểm đến hàng đầu của Việt Nam. Một tổ ấm tọa lạc giữa thiên nhiên tươi đẹp, ngắm nhìn một trong bảy kỳ quan đẹp nhất thế giới cùng thiết kế hiện đại, sang trọng và tiện lợi là mơ ước của nhiều gia đình.

Trong khi bất động sản biển các tỉnh, thành phố đã chạm mức giá tương đối cao và vượt khả năng thanh toán của đại bộ phận các gia đình trẻ, một dự án bất động sản tại Hạ Long đang gây chú ý trên thị trường bởi mức giá từ 30 triệu đồng/m2 - cùng nhiều hình thức thanh toán tiện lợi.

Tại The Dragon Castle, cư dân ngày ngày có thể vừa thư giãn tại hồ bơi 4 mùa vừa ngắm nhìn Vịnh Hạ Long (Ảnh: N.H.O).

Đó là The Dragon Castle, dự án bất động sản cao cấp với phong cách Hàn Quốc đang hoàn thiện để trao chìa khóa cho những cư dân đầu tiên.

"Tôi may mắn tìm thấy The Dragon Castle khi có nhu cầu xây dựng tổ ấm với số tiền tiết kiệm tương đối khiêm tốn", anh Tùng, khách hàng vừa mua một căn hộ 3 phòng ngủ tại đây cho biết.

Tận dụng chính sách ân hạn lãi suất, anh Tùng và vợ đã dùng số tiền tiết kiệm chưa tới 800 triệu đồng để nhận một căn hộ hoàn chỉnh, chỉ cần "xách vali vào ở". Là vợ chồng son, anh Tùng vẫn chốt căn hộ rộng rãi bởi mức giá 2,6 tỷ đồng đi cùng các hình thức thanh toán, vay ngân hàng thuận tiện.

"Với ba phòng ngủ, đây sẽ là ngôi nhà bình yên lâu dài của gia đình tôi, ngay cả khi sau này chúng tôi sinh con hay đón bố mẹ về phụng dưỡng", anh Tùng nói.

Mức giá 30 triệu đồng/m2 của The Dragon Castle trở nên thu hút người mua bởi chất lượng xây dựng cũng như thiết kế thuận tiện tại đây. N.H.O - chủ đầu tư dự án đã ưu tiên không gian sống xanh và chất lượng cho cư dân, nhằm kiến tạo một cộng đồng dân cư hạnh phúc.

Bên cạnh đó, 30 triệu đồng/m2 cũng là mức giá cạnh tranh so với các dự án tương đương trong khu vực, đã có mức giá không dưới 40 triệu đồng/m2.

Với mức giá trên, cư dân The Dragon Castle có cơ hội sở hữu một cuộc sống trong mơ với căn hộ gần biển, ngày ngày có thể nhìn thẳng ra vịnh Hạ Long, hưởng những lợi ích do thiên nhiên mang lại. Với thiết kế chỉn chu, đặt sự tiện dụng của cư dân lên hàng đầu, The Dragon Castle hứa hẹn trở thành một khu dân cư chuẩn mực, đáp ứng nhu cầu về một cuộc sống tiện nghi, biến mỗi ngày của cư dân nơi đây trở thành một kỳ nghỉ đáng nhớ.

Chủ đầu tư: Công ty N.H.O (Tổ chức Nhà Quốc gia)

Tư vấn phát triển kinh doanh: Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh và Bất động sản WeLand

Đại lý phân phối: Vhomes, Mai Việt Land, QNG Land, SRT, T-land, Nhật Minh Land & Indochine.

Hotline: 0965 520 660

Website: https://dragoncastle.nhojsc.vn

Facebook: https://www.facebook.com/TheDragonCastle.N.H.O

Văn phòng bán hàng: số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.