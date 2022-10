Điều gì làm nên sức hút của bất động sản lõi trung tâm TPHCM?

Bất động sản khu vực trung tâm luôn tăng giá phi mã

Theo Savills, giá nhà khu vực trung tâm trung bình trên thế giới tăng 3,2% trong nửa cuối năm 2021 và 6,9% cho toàn năm 2021 so với con số tăng trưởng âm của năm 2020. Tại Mỹ, 6 tháng đầu 2022, giá nhà hạng sang ở Miami tăng tới 12,5% so với năm ngoái, Los Angeles tăng 6,5%, San Francisco tăng 5,5%, New York cũng tăng 4,3%. Còn theo công ty môi giới bất động sản (BĐS) Corcoran, BĐS Manhattan đã tăng 22% so với năm trước đó.

Bất động sản khu vực Manhattan New York được săn đón và liên tục tăng giá (Ảnh: Shutterstock).

Báo cáo của Savills Prime Residential Index, cho thấy căn hộ cao cấp khu vực trung tâm một số thành phố lớn trên thế giới được giao dịch trong năm 2021 cao. Giá bán tại Hong Kong (Trung Quốc) thuộc hàng cao cấp nhất trên thế giới đến gần 150.000 USD/m2; Singapore xếp thứ 11 với giá bán khoảng 32.000 - 48.000 USD/m2 còn Bangkok dao động trong khoảng 12.000 - 21.000 USD/m2.

Tại Việt Nam, giá căn hộ hạng sang ở trung tâm TPHCM cũng đang gia tăng đáng kể trong những năm qua. Có dự án giá hàng trăm triệu đồng mỗi m2, đơn cử như Saigon One Central khoảng 23.000 USD/m2, Grand Marina Saigon 15.000 - 16.000 USD/m2, Lancaster Legacy 8.000 USD/m2 - 9.000 USD/m2…thậm chí ở Hà Nội có dự án có giá lên tới 35.000 USD/m2.

Giới nhà giàu ngày càng "chuộng" bất động sản hạng sang

Khảo sát của C9 Hotelworks cho thấy giới nhà giàu sẵn sàng chi số tiền lớn để sở hữu bất động sản hạng sang để khẳng định phong cách sống thời thượng. Đồng thời, đây còn được xem là món đầu tư tích sản thông minh, bởi giá trị tài sản ít bị biến động nếu kinh tế khó khăn, vì thế họ sẵn sàng chi khoản tiền lớn cho loại hình BĐS này

Một nhà đầu tư chia sẻ, do nhắm vào phân khúc khách hàng sở hữu nguồn tài chính vững mạnh, ít chịu tác động bởi khủng hoảng kinh tế, bất động sản hạng sang luôn có thanh khoản và lợi nhuận tốt.

Đó là lý do dù thị trường chung có gặp khó, các nhà đầu tư vẫn không ngưng "săn tìm" những dự án thuộc phân khúc này, kéo theo nhu cầu về sản phẩm này luôn cao.

The Grand Manhattan - dòng sản phẩm Premium Residences ngay lõi trung tâm quận 1 TPHCM

Một lý do khác là khu trung tâm luôn khan hiếm nguồn cung, nên căn hộ hạng sang luôn được săn tìm. Đơn cử như quận 1 hiện rất hạn chế phát triển nhà cao tầng đến 2025, trong khi hạ tầng đang được cải thiện bởi tuyến Metro số 1 và số 3, mặt bằng đường Lê Lợi-Pasteur đến trước ngã tư Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cầu Thủ Thiêm, công viên Bạch Đằng,... giúp thay đổi bộ mặt của thành phố theo hướng ngày càng hiện đại, sang trọng.

The Grand Manhattan - dòng sản phẩm Premium Residences tại lõi trung tâm quận 1.

Trong khi đó giới nhà giàu tại Việt Nam không ngừng tăng cao, họ thường có nhu cầu sở hữu BĐS hạng sang ở khu trung tâm vì đó là một cách thể hiện vị thế, đẳng cấp của chủ nhân sở hữu.

Vì thế, những dự án hạng sang như The Grand Manhattan - Dòng sản phẩm Premium Residences đang triển khai ở quận 1 được xem như "hàng hiếm". Bởi dự án có vị trí đất đắc địa ở hai mặt tiền đường Cô Bắc - Cô Giang, cộng hưởng với đà phát triển của quận 1 sẽ nâng tầm giá trị và khả năng sinh lời trong cả hiện hữu và tương lai.

The Grand Manhattan - Dòng sản phẩm Premium Residences đang được xây dựng theo tiến độ.

Vị trí ngay trung tâm hành chính, giao thương, văn hóa, du lịch giáo dục, y tế của TPHCM, The Grand Manhattan sở hữu chuỗi giá trị xứng tầm của BĐS lõi trung tâm quận 1 TPHCM. Từ dự án trong bán kính 1-3km là các công trình gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội, dấu ấn lịch sử - văn hóa của Thành phố: UBND Thành phố, phố tài chính Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, bến Nhà Rồng, quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ, loạt khách sạn 5 sao…

Dự án dành đến 4.200 m2 công viên nội khu và tận dụng nhiều không gian khác để tạo khoảng xanh trong lành ngay giữa lõi đô thị phồn hoa.

Tất cả các căn hộ được thiết kế thanh lịch và tinh tế, chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết để đảm bảo các không gian sống đều xứng tầm chủ nhân sở hữu. Chủ đầu tư cũng mạnh tay trang bị các tiện ích an ninh tiên tiến, bao gồm hệ thống gọi chuông cửa nhận diện khuôn mặt (video door phone), đảm bảo an ninh cho các cư dân "Premium".

The Grand Manhattan còn có tiện ích nội khu đẳng cấp với khu trung tâm mua sắm - giải trí - ẩm thực, bể bơi vô cực, khu vui chơi trẻ em, công viên xanh 4.200m2 và các tiện ích 5 sao của khách sạn thương hiệu quốc tế Avani Saigon.

Vị trí đắc địa , tiện ích dịch vụ thượng hạng, thiết kế thời thượng và đặc biệt số lượng hữu hạn của The Grand Manhattan - dòng sản phẩm Premium Residences đã tạo nên chuỗi giá trị riêng có khẳng định vị thế, đẳng cấp của chủ nhân, có hấp lực với cả các nhà đầu tư lão luyện và giới nhà giàu có nhu cầu thực mong muốn sở hữu.