Diện mạo mới của bất động sản hàng hiệu

Nhiều người không còn xa lạ với Robert De Niro - siêu sao màn bạc với những tượng vàng Oscar danh giá. Bên cạnh đó, ông còn là một doanh nhân thành đạt khi cùng với đầu bếp nổi tiếng Nobuyuki Matsuhisa và nhà sản xuất kỳ cựu Meir Teper đồng sáng lập Nobu - một nhà hàng cao cấp kết hợp giữa phong vị Nhật Bản và cảm hứng Peru vào năm 1994.

Phối cảnh tòa nhà Nobu Residences Danang (Ảnh: VCRE).

Được Fox News mệnh danh là "điểm đến hấp dẫn của người nổi tiếng", Nobu là nơi hội tụ của hàng loạt ngôi sao hạng A, những chính khách và nhân vật của công chúng.

Sự yêu thích bền vững của nhóm khách hàng cao cấp đa dạng đã giúp Nobu chứng minh rằng, khi trải nghiệm đủ nhiều thì những tín đồ giàu có sẽ đủ sành sỏi để nhận ra sự cầu kỳ ngoài thân là thừa thãi. Giá trị xa xỉ thực sự chính là khi họ tự do, thoải mái tận hưởng bên trong - những điều mà Nobu mang đến từ sự am tường của các nhà sáng lập nổi tiếng, để tạo ra những dịch vụ "may đo" hoàn hảo cho thế giới của chính họ.

"Mọi người bị sốc vì đây là nhà hàng đạt sao Michelin không có khăn trải bàn, không cần tới 20 chiếc ly khác nhau. Nobu không cần phải hào nhoáng. Trọng tâm là thức ăn", Thomas Buckley, Bếp trưởng tại Nobu Miami chia sẻ trong một phỏng vấn với Forbes.

Niềm đam mê ẩm thực của những nhà sáng lập lão luyện cùng chất lượng lẫn dịch vụ vượt trên kỳ vọng đã khiến Nobu mau chóng thúc đẩy việc kinh doanh nhà hàng sang khách sạn với thương hiệu vận hành Nobu Hospitality, thậm chí tự tin lấn sân sang lãnh địa bất động sản.

Sau 30 năm, "đế chế" của Nobu Hospitality bao gồm 77 nhà hàng, 41 khách sạn và 12 dự án bất động sản hàng hiệu khắp năm châu đã khẳng định vị thế một thương hiệu phong cách sống của riêng mình. Bằng việc sở hữu hàng loạt địa điểm đắc địa tại những thành phố quyến rũ nhất thế giới như Malibu, New York, London, Sydney hay Tokyo…, Nobu tự thân trở thành một định nghĩa của sự sang trọng và tinh tế toàn cầu.

Tâm điểm của sự thành công này gói gọn trong triết lý kinh doanh bền vững, tổng hòa giữa tính độc quyền từ thế giới xa hoa của điện ảnh phương Tây và sự ấm áp của lòng hiếu khách Á Đông, gắn kết bởi những trải nghiệm tỉ mỉ, tinh tế, chăm lo toàn diện cả thân - tâm - trí.

Trên hết, thương hiệu tạo ra một khái niệm, một cảm giác sang trọng từ khí chất, không phô trương, không gắng gượng, nhờ những kết nối thực sự chân thành với khách hàng.

Đến thế hệ bất động sản hàng hiệu mới

Ngay khi dự án kinh doanh khu căn hộ có thương hiệu của Nobu ra mắt, nhiều chuyên gia trong ngành vẫn khá tò mò về kết quả. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Nobu mà họ từng biết, đã vượt xa ranh giới của hương vị ẩm thực, hay lòng hiếu khách đơn thuần.

Sự nhất quán của việc gìn giữ những giá trị cốt lõi đã dẫn đường cho các dịch vụ "may đo" tại các khu căn hộ Nobu Residences trên thế giới. Từ đó nâng tầm trải nghiệm và cảm nhận của khách hàng, khi mọi nhu cầu đều được dự đoán và đáp ứng trước khi kịp phát sinh.

Nobu Residences Toronto (tại Canada) đã trở thành một trong những bất động sản hàng hiệu bán chạy nhất trong thập niên vừa qua. Bên cạnh đó còn là thương vụ giao dịch căn penthouse trị giá kỷ lục 37,3 triệu USD tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất - UAE).

Sashimi cá hồi theo phong cách Nobu (Ảnh: VCRE).

Sự kết hợp giữa loại hình bất động sản sang trọng gắn liền với các nhà hàng nổi tiếng khiến giá trị thương hiệu càng được nâng tầm. Không chỉ là sân chơi của những thương hiệu quản lý khách sạn cao cấp truyền thống, thị trường bất động sản hàng hiệu thế hệ mới mà Nobu đại diện là sự cộng hưởng cùng những trải nghiệm tinh túy của hương vị, dịch vụ, thiết kế, đặc quyền… bên trong những vị trí tâm điểm thịnh vượng trên khắp thế giới.

Theo nghiên cứu của Savills, ẩm thực hiện là lựa chọn số 1 trong số các trải nghiệm đẳng cấp nhất mà giới tinh hoa mong muốn.

Mới đây, trên hành trình chinh phục Đông Nam Á, Nobu Hospitality đã đồng hành cùng nhà phát triển bất động sản VCRE để kiến tạo tòa nhà phức hợp đầu tiên: Nobu Residences Danang. Tọa lạc trên giao lộ biểu tượng Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp, với mặt tiền trực diện biển Mỹ Khê, sức hút của công trình này còn đến từ chính Đà Nẵng - đô thị sở hữu "bản sắc kép" - vừa là điểm đến du lịch nghỉ dưỡng quốc tế, vừa là trung tâm hành chính kinh tế quan trọng của miền Trung.

Các nhà sáng lập Nobu: Robert De Niro - Nobu Matsuhisa - Meir Teper (từ trái qua) (Ảnh: VCRE)

CEO Trevor Horwell của Nobu Hospitality nhìn nhận, Việt Nam sở hữu thị trường nội địa khổng lồ, là điểm đến nhiều tiềm năng của Nobu Hospitality tại Đông Nam Á nhờ dân số trẻ và tốc độ phát triển kinh tế. Trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp, mới mẻ hiện không còn là nhu cầu của riêng nhóm khách tài chính vững vàng mà còn được các công dân trẻ tích cực tìm kiếm.

