Điểm tên 11 dự án bị thu hồi ở Vĩnh Phúc

Trong đó có 4 dự án khu nhà ở, khu đô thị gồm: Dự án Khu đô thị Núi Bầu - Khu vực 2, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên do Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Xuân Tiến Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Dự án này thuộc trường hợp hết hạn đầu tư, không có khả năng triển khai thực hiện (đã được UBND tỉnh chấm dứt và thu hồi hiệu lực pháp lý tại Quyết định số 394, ngày 28/2/2022).

Dự án Khu nhà ở Hoàng Vương, ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên do Công ty cổ phần đầu tư số 1 làm chủ đầu tư chậm triển khai (đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi và chấm dứt hiệu lực pháp lý tại Quyết định số 1941, ngày 30/3/2022).

2 dự án ở thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên nhà đầu tư chấm dứt hoạt động là dự án Khu nhà ở xã hội tại thị trấn Bá Hiến do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Vĩnh Yên làm chủ đầu tư và Dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân và người lao động của Công ty TNHH in điện tử Minh Đức do Công ty TNHH in điện tử Minh Đức làm chủ đầu tư.

Vĩnh Phúc thu hồi nhiều dự án chậm triển khai (Ảnh minh họa: Hà Phong).

7 dự án dịch vụ thương mại và sản xuất kinh doanh do nhà đầu tư chấm dứt hoạt động gồm các dự án: Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Vĩnh Phúc, thuộc xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương do Công ty cổ phần Dịch vụ kho vận Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư; Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp thuộc xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, do Công ty cổ phần Thảo mộc Nhiệt Đới (tên gọi cũ là Công ty cổ phần Bao bì châu Âu) làm chủ đầu tư; Xây dựng nhà máy rượu Việt Nam thuộc phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, do Công ty TNHH Hải Phú Ngọc làm chủ đầu tư; Đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo nghề lái xe ô tô ở xã Kim Long, huyện Tam Dương do Công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình làm chủ đầu tư;

Dự án Nhà máy xử lý đồ gỗ xuất khẩu ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, do Công ty TNHH xây dựng và xuất nhập khẩu Sơn Tùng là chủ đầu tư; dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh khách sạn và nhà hàng ăn uống ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên do Công ty cổ phần Huy Hằng làm chủ đầu tư và Dự án Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng và kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên do Công ty TNHH Việt Linh làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc - đề nghị, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện rà soát, đề xuất chấm dứt hiệu lực các văn bản pháp lý khác có liên quan đến dự án. Các chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện dự án có trách nhiệm thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.