Đầu tư bất động sản Phú Quốc đang sinh lời "ngay và luôn"?

Dân trí Trong những ngày gần đây khi mà cơn sốt đất lộng hành từ Bắc xuống Nam, người người nhà nhà đổ tiền mua đất thì nhiều nhà đầu tư "ăn chắc mặc bền" lại chuyển hướng đầu tư vào bất động sản du lịch.

Trong cuộc trò chuyện với một nhà đầu tư gạo cội cho biết, thị trường nhà đất luôn có ba trạng thái đó là đi lên, đi ngang và đi xuống. Trong lúc cơn sốt đất nền đang lên cao trào thì nhà đầu tư chỉ nên dành 30% bỏ vào, 70% còn lại để săn tìm cơ hội khác.

"Liệu cơm gắp mắm"

Với câu nói đầy ẩn ý, gặng hỏi mãi vị này cũng tiết lộ, 70% số tiền còn lại nhóm đầu tư của anh chuyển sang đầu tư bất động sản du lịch với dòng sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng VinHolidays được Vinpearl vận hành theo mô hình khách sạn tối giản đầu tiên tại Việt Nam. Đầu tư vào dòng sản phẩm này theo anh là "chắc thắng" và sinh lời ngay khi xuống tiền.

Nhà đầu tư trên phân tích: Trong lúc đất nền đang có nguy cơ bong bóng, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng lại là phân khúc lặng sóng nhất do đã đi qua thời điểm "sợ hãi" và đang là ở điểm "vàng" để đầu tư vì vốn bỏ ra hợp lý.

Lấy ví dụ, mỗi căn hộ nghỉ dưỡng Vinholidays tại Grand World Phú Quốc có giá khoảng 3 tỷ đồng, ngân hàng hỗ trợ 70% giá bán. Chỉ cần bỏ ra số tiền ban đầu khoảng 1 tỷ đồng mà thu về với mức cam kết lợi nhuận 10%/năm trên giá bán căn hộ trong 3 năm đầu tiên. Sau 3 năm, sẽ được chia lợi nhuận theo tỷ lệ kinh doanh. "Trong khi đất nền phải đợi chờ tìm kiếm khách hàng để sang tay, nếu may mắn thì "lướt sóng" được còn không nhà đầu tư sẽ mắc cạn. Đầu tư bất động sản du lịch tôi có thể "ngồi mát ăn bát vàng" khi đem căn hộ để kinh doanh và có ngay nguồn thu nhập ổn định, lâu dài, không phải đau đầu suy nghĩ. Đặc biệt hơn, căn hộ nghỉ dưỡng Vinholidays tại Grand World đã được đưa vào vận hành, có thể kinh doanh khai thác được ngay, hơn nữa với sự quản lý của thương hiệu lớn như Vinpearl với các gói du lịch, để thu hút du khách thì tôi hoàn toàn yên tâm vào dòng tiền tương lai của mình." - vị này cho biết.

VinHolidays - khách sạn tối giản đầu tiên tại Việt Nam vừa được Vinpearl ra mắt tại Phú Quốc

Chia sẻ riêng với PV, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam thừa nhận, sau dịch những khu vực có tiềm lực phát triển du lịch luôn được nhà đầu tư tranh thủ nắm bắt cơ hội. Trong danh mục dịch vụ phục vụ du khách thì loại hình căn hộ du lịch hiện là một trong những xu hướng đầu tư. Điểm ưu việt của loại hình này là mở ra cơ hội cho tất cả đối tượng đầu tư cá nhân với nhiều khả năng tài chính khác nhau.

Là một trong những sàn phân phối sản phẩm VinHolidays đợt đầu ra mắt thị trường, ông Nguyễn Thái Bình - Tổng Giám đốc Công ty CP Đông Tây Land cho biết, tuy khai trương trong đại dịch nhưng VinHolidays thu hút rất nhiều khách đoàn và giới trẻ, tỷ lệ phòng luôn trong trạng thái lấp đầy.

Nhà đầu tư hưởng lợi kép

Chia sẻ về cơ hội đầu tư, ông Bình cho biết chưa khi nào cơ hội đầu tư căn hộ du lịch lại rộng mở như hiện nay. Ông Bình tiết lộ 5 lý do để đầu tư căn hộ khách sạn VinHolidays thời điểm này.

Thứ nhất: Chuỗi khách sạn VinHolidays nằm trong lòng của Phú Quốc United Center, một siêu quần thể du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - thương mại dịch vụ với quy mô lên đến hơn 1.000 ha của tập đoàn Vingroup tại Bắc Đảo Phú Quốc, sở hữu hàng nghìn hạng mục vui chơi giải trí kỷ lục và hệ sinh thái nghỉ dưỡng bao gồm: tổ hợp biệt thự & khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl, Corona Casino, công viên bảo tồn động vật bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam-Vinpearl Safari, công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam và hàng đầu Châu Á-Vinwonders Phú Quốc, Grand World Phú Quốc - siêu thành phố không ngủ đầu tiên tại Việt Nam; đưa Phú Quốc trở thành "điểm đến quốc tế mới" tại Châu Á. Với lượng khách quốc tế và nội địa tập trung tại đây qua các đường bay thẳng quốc tế đã tạo nên vị trí chiến lược đầu tư về bất động sản nghỉ dưỡng mà không nơi nào có được.

Khu phức hợp Grand World hàng đầu Phú Quốc thu hút hàng triệu khách mỗi ngày

"Ngay trước khi dịch Covid-19 bùng phát, 25 đường bay trực tiếp về Phú Quốc của 25 tỉnh thành trên cả nước đã được cấp phép. Đồng thời, các đường bay Quốc tế cũng được mở rộng, cụ thể được bay thẳng từ 4 tỉnh của Trung Quốc như Quảng Đông, Hồng Kông, Tứ Xuyên, Trùng Khách, Thành Đô; rồi các chuyến bay thẳng từ Nhật Bản, Nga… Nếu không có dịch thì du khách các nước đến Phú Quốc rất đông" - ông Bình cho biết.

Thứ hai: VinHolidays đã xây xong và sẵn sàng khai thác, cam kết lợi nhuận 10%/năm trong 3 năm đầu tiên. Nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm về dự án hiện hữu đã đầu tư. Ngay khi kết thúc thời gian cam kết, cũng là lúc khách sạn đã vận hành trơn tru, và cũng là thời điểm được kỳ vọng là sẽ kiểm soát được 100% dịch bệnh trên toàn thế giới, và đồng thời là thời điểm vàng để nhà đầu tư thu lợi nhuận khổng lồ từ kết quả kinh doanh của khách sạn.

Thứ ba: Số lượng khách du lịch khổng lồ dự kiến đổ về quần thể Phú Quốc United mang đến tính thanh khoản và lợi nhuận cực kỳ vững chắc cho sản phẩm căn hộ khách sạn VinHolidays.

Ông Bình dẫn chứng, tính tổng năm 2020, Phú Quốc đón hơn 3,6 triệu lượt khách du lịch trong khi người "anh cả" Đà Nẵng cũng chỉ ghi nhận hơn 2,7 triệu lượt khách lưu trú. "Thử làm một phép tính, từ 2014 - 2019, trung bình mỗi năm Phú Quốc tăng 35% lượng khách du lịch. Nếu tính theo mức độ tăng trưởng này, năm 2025, Phú Quốc sẽ đón gần 16 triệu lượt khách. Và tất cả khách du lịch trên đến Phú Quốc thì 70% sẽ chọn Phú Quốc United Center là điểm dừng chân do nơi đây hội tụ "tất cả trong một", từ khách sạn, công viên chủ đề VinWonder, Safari, casino...

Thứ tư: Với sự quản lý và vận hành của thương hiệu khách sạn cao cấp Vinpearl trực thuộc tập đoàn Vingroup đã được bảo chứng về năng lực khi trong giai đoạn Covid-19 vẫn thu hút được lượng khách nghỉ dưỡng lớn và dòng tiền sinh lời trong dài hạn.

Thứ năm: Giá bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam hiện nay so với các phân khúc khác có thể là cao nhưng so với thế giới thì còn quá thấp, chỉ bằng khoảng 1/10 - 1/8 so với những nước phát triển như Úc, Singapore. 1 căn hộ du lịch ở Việt Nam bình quân khoảng 100 ngàn USD nhưng tại Singapore 1 căn cùng diện tích có giá 800 ngàn đến 1 triệu USD.

"Ngoài khả năng đem lại thu nhập tốt cho chủ sở hữu thì việc Phú Quốc lên TP sẽ thu hút đầu tư và phát triển du lịch rất mạnh nên trong một vài năm tới giá bất động sản tại đây sẽ tăng trưởng rất nhanh và khách hàng sẽ là người được lợi kép" - ông Bình khẳng định.

Thiên Bình - Trường Thịnh