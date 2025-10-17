Đấu thầu chọn nhà đầu tư cho khu đô thị gần 1.700 tỷ đồng ở Quảng Ngãi

Mới đây, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Tịnh Phong. Dự án được triển khai trên địa bàn xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025-2033 với mục tiêu đầu tư xây dựng hoàn thiện khu đô thị mới theo quy hoạch được duyệt.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị mới Tịnh Phong (Ảnh: Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi).

Khu đô thị mới Tịnh Phong sẽ được xây dựng trên diện tích gần 117ha, quy mô dân số khoảng 12.000 người. Tổng mức đầu tư của dự án gần 1.700 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 369 tỷ đồng.

Khu đô thị có 3.098 lô đất ở và tái định cư với tổng diện tích hơn 30ha; đất thương mại, dịch vụ hơn 11ha; đất công trình hạ tầng xã hội gồm bệnh viện đa khoa, nhà văn hóa, trạm y tế hơn 20ha và các loại đất khác.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Sau khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, bảo đảm kết nối đồng bộ với khu vực lân cận và phù hợp quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Dự án Khu đô thị mới Tịnh Phong không chỉ giúp tăng nguồn cung nhà ở cho chuyên gia và công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông và nâng cao chất lượng sống đô thị.