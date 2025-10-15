7 xu hướng nhà bếp lên ngôi năm 2026

Căn bếp chính là không gian dễ “lộ tuổi” nhất trong nhà. Không chỉ hao mòn bởi tần suất sử dụng, nơi đây còn chứng kiến vòng xoay xu hướng nhanh hơn bất kỳ phòng nào khác. Từ thiết kế, vật liệu, cho đến thiết bị, mọi chi tiết đều thay đổi theo nhịp sống hiện đại.

Theo các chuyên gia nội thất, bếp của năm 2026 không còn chỉ là “nhà máy nấu ăn”, mà là không gian thể hiện phong cách sống, nơi công nghệ, sức khỏe và thẩm mỹ hòa làm một.

Dưới đây là 7 xu hướng sẽ định hình căn bếp của bạn trong năm 2026.

Năm 2026 được dự báo là năm của những tủ bếp sắc màu (Ảnh: Zoë Schulz).

Màu sắc táo bạo trở lại

Kỷ nguyên của những căn bếp toàn màu trắng đã khép lại. Nhà thiết kế Ashley Macuga gọi đây là thời kỳ của “tủ bếp định hướng màu sắc”. Những gam đậm và ấm như xanh rêu, xanh hải quân, đỏ rượu vang hay xám - be đậm mang lại cảm giác sang trọng và chiều sâu tinh tế.

Không chỉ dừng ở tủ bếp, màu sắc còn lan sang thiết bị. Các thương hiệu thiết bị bếp có tiếng đang đồng loạt tung ra dòng sản phẩm đa màu, biến tủ lạnh hay bếp nấu thành “tác phẩm nghệ thuật” trong không gian.

Gợi ý nhỏ: Nếu chưa sẵn sàng cho một căn bếp rực rỡ sắc màu, bạn có thể thử chọn thiết bị nhỏ có màu nổi bật như máy pha cà phê hay lò nướng.

Gỗ tự nhiên ấm áp tái xuất

Sau thời gian dài lép vế trước tủ sơn, tủ gỗ tự nhiên đang quay trở lại đầy ấn tượng. Theo nhà thiết kế Emily Spanos, xu hướng mới ưu ái gỗ sồi sáng hoặc trung tính, mang đến cảm giác ấm cúng, bền vững và vượt thời gian.

Để làm mới, các nhà thiết kế kết hợp tay nắm kim loại thanh mảnh, hoặc sử dụng tấm ốp có rãnh dọc tạo chiều sâu và hiệu ứng thị giác hiện đại.

Không gian đa năng, thông minh

Lối thiết kế mở hoàn toàn dần nhường chỗ cho bố cục phân khu rõ ràng, có chủ đích. Các khu chức năng như góc pha cà phê, quầy ăn sáng, hay khu sơ chế riêng biệt đang trở thành xu hướng.

Đặc biệt, phòng sơ chế - không gian phụ nối liền bếp chính - đang được ưa chuộng trong những căn hộ cao cấp. “Không ai muốn thấy xoong nồi bừa bộn giữa phòng khách. Một phòng phụ kín đáo giúp giữ bếp chính luôn gọn gàng, đẹp như trên tạp chí”, Macuga nói.

Cá nhân hóa bằng vật liệu và chi tiết

Gia chủ ngày càng muốn căn bếp kể câu chuyện riêng của mình. Đá tự nhiên với đường vân đậm hoặc màu sắc nổi bật đang thay thế kiểu đá nhẹ nhàng, trung tính.

Giấy dán tường họa tiết và vải trang trí đồng bộ, vốn chỉ thấy trong phòng ngủ hay phòng khách, nay được mạnh dạn đưa vào bếp, giúp liền mạch hóa phong cách của toàn bộ ngôi nhà.

Kim loại cổ điển trở lại

Sau nhiều năm “thống trị” của đồng thau (brass), những tông lạnh như niken bóng và chrome đang quay lại mạnh mẽ, mang đến cảm giác tươi mới và tinh tế.

Nhà thiết kế Eleanor Tate Trepte nhận định: “Thời chỉ chọn một loại kim loại đã qua rồi. Sự kết hợp khéo léo giữa tông ấm và lạnh, giữa bạc và đồng, sẽ tạo nên không gian vừa hiện đại vừa vượt thời gian”.

Ánh sáng tạo cảm xúc

Đèn âm trần đơn điệu không còn là lựa chọn duy nhất. Đèn trang trí đa lớp gồm đèn thả, đèn tường và đèn ốp trần tinh tế sẽ trở thành yếu tố dẫn dắt cảm xúc.

“Bếp là nơi vừa làm việc vừa thể hiện cá tính và ánh sáng chính là công cụ giúp định hình phong cách của chủ nhà”, Rosanna Bassford, nhà sáng lập Memmo Interiors, chia sẻ.

Bếp vì sức khỏe lên ngôi

Xu hướng bếp vì sức khỏe (wellness kitchen) đang lan rộng cùng lối sống lành mạnh. Các thiết bị như bếp từ, lò hấp, tủ lạnh kiểm soát nhiệt độ thông minh được ưa chuộng nhờ khả năng giữ dưỡng chất và tiết kiệm năng lượng.

Một số gia đình thậm chí tích hợp vườn thủy canh mini trong bếp, cung cấp rau thơm, rau gia vị tươi sạch quanh năm.