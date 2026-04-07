Đấu giá sân Chi Lăng với giá khởi điểm hơn 9.700 tỷ đồng

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng phát thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng, thuộc phường Hải Châu.

Tài sản được đấu giá gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với 14 thửa đất. Giá khởi điểm hơn 9.706 tỷ đồng. Đơn vị tham gia phải đặt cọc trước 900 tỷ đồng.

Sân vận động Chi Lăng nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Bước giá (mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề) là 90 tỷ đồng.

Người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp số tiền sử dụng đất truy thu hơn 139 tỷ đồng theo quyết định số 1416 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng, và nộp vào tài khoản thu ngân sách trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành công.

Trước đó, Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thi hành một phần vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1), các bản án và quyết định thi hành án liên quan.

Bản án buộc ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng 2 công ty khác bồi hoàn cho ngân hàng tổng số nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản bảo đảm thi hành án là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng, nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm và hơn 466,9 tỷ đồng tiền thi hành án. Số nợ gốc còn phải thi hành hơn 3.665 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000m2. Năm 2010, sân vận động này được bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (lúc này do ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) để xây dựng khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng.

Sau khi giao đất, sân vận động được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp để vay vốn ngân hàng.

Tháng 7/2014, sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố, sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan vụ đại án.