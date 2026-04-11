Chỉ 2 ngày nữa, VinSpeed của ông Phạm Nhật Vượng khởi công dự án 5,6 tỷ USD

Theo kế hoạch, lễ khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sẽ diễn ra vào ngày 12/4 tại khu vực xây dựng ga Hạ Long Xanh (thuộc địa bàn phường Tuần Châu và phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh).

Hướng tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dài trên 120km được đề xuất xây dựng (Ảnh: ĐTM).

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thành viên Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 120,2km, đi qua 4 địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD.

Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến. Tốc độ thiết kế tối đa 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội khoảng 120km/h. Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Vinhomes Global Gate, Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long Xanh.

Khu vực dự kiến làm ga và depot Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: ĐTM).

Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long Xanh.

Điểm đáng chú ý của dự án là phương án thiết kế trên cao hóa. Cụ thể, chỉ có khoảng 4km đi trên mặt đất, còn lại 116km là cầu cạn, cầu vượt sông, cầu vượt đường bộ và đường sắt hiện hữu.

Tuyến đường được kỳ vọng kết nối trục kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, khu vực hội tụ các lợi thế lớn về công nghiệp, logistics, cảng biển, dịch vụ và du lịch. Trong mối liên kết đó, Hà Nội tiếp tục giữ vai trò trung tâm chính trị, hành chính, Hải Phòng là cực tăng trưởng công nghiệp, cảng biển, logistics, Quảng Ninh có lợi thế nổi bật về du lịch, dịch vụ và kinh tế sáng tạo.

Khi hoàn thành, tuyến đường sắt tốc độ cao này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh xuống còn khoảng 30 phút, tăng cường kết nối Thủ đô với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn và tạo động lực phát triển liên vùng.