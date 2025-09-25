Hà Nội bổ sung hơn 500 căn nhà ở xã hội tại khu đô thị Đặng Xá 2

UBND TP Hà Nội có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các ô đất HH1, HH2, CC1 tại khu đô thị Đặng Xá 2. Dự án này nằm tại các xã Gia Lâm và Thuận An, TP Hà Nội do Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư.

Tổng 3 ô đất trên có diện tích 31.860m2, tương đương gần 3,2ha. Trước đây, ô đất HH1 và HH2 được quy hoạch với mật độ xây dựng 35%, chiều cao trung bình 7 tầng. Ô CC1 có mật độ xây dựng 25%, tầng cao trung bình 9 tầng, hệ số sử dụng đất 2,25 lần.

Khu đô thị Đặng Xá (Ảnh: Hạ Vũ).

Tại quyết định mới, Hà Nội đã bổ sung thành phần chức năng nhà ở xã hội tại cả hai ô đất HH1 và HH2. Mật độ xây dựng cũng được tăng lên 40%, chiều cao trung bình tăng lên 9 tầng.

Thành phố dự kiến sẽ có hơn 500 căn nhà ở xã hội tại hai ô đất này, phục vụ quy mô dân số trên 900 người. Trong đó, lô HH1 có 297 căn hộ, lô HH2 có 207 căn.

Trong khi đó, ô đất CC1 giảm chiều cao xuống còn 5 tầng, nhưng tăng mật độ xây dựng lên 40%. Chức năng đất công cộng đơn vị ở (thương mại dịch vụ) tại vị trí này vẫn được giữ nguyên. Cả 3 ô đất HH1, HH2 và CC1 đều được bổ sung xây dựng tầng hầm.

Theo đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội tới 2030, Hà Nội được giao phát triển số lượng nhà ở xã hội cao hàng đầu cả nước với 56.200 căn.