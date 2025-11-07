Chính phủ giảm mức thu bổ sung tiền sử dụng đất xuống 3,6%/năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 291/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103 về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Nghị định có hiệu lực từ ngày 6/11.

Theo quy định mới, trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, nếu doanh nghiệp hoặc cá nhân đã được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn hoặc điều chỉnh thời hạn, quy hoạch dự án, nhưng chưa được cơ quan nhà nước xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, thì mức thu bổ sung tạm tính được ấn định là 3,6%/năm trên số tiền đất phải nộp.

Thời gian tính khoản thu bổ sung được xác định từ thời điểm lẽ ra phải nộp tiền sử dụng đất cho đến ngày làm việc thứ 8 kể từ khi có quyết định giá đất chính thức.

Cơ quan nhà nước có tối đa 180 ngày để hoàn tất việc xác định giá đất cụ thể dùng để tính tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

Nghị định cũng quy định cách xử lý phần tiền đã nộp bổ sung trước đây theo Nghị định 103. Nếu tính lại cao hơn, người sử dụng đất phải nộp thêm phần chênh lệch. Nếu tính lại thấp hơn, được hoàn trả hoặc trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc các nghĩa vụ tài chính khác. Nếu không còn nghĩa vụ tài chính nào để trừ, thì được hoàn trả bằng tiền theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước.

Một khu vực tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

Nghị định 291/2025/NĐ-CP quy định, hộ gia đình và cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khi được Nhà nước cho thuê đất lần đầu để sản xuất, kinh doanh tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi, sẽ được giảm 50% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê.

Đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất không chẵn năm thì khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung được tính bằng mức thu bổ sung/365 ngày nhân cho số ngày không tròn năm phải nộp bổ sung, nhân số tiền sử dụng đất phải nộp.

Việc tính khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung nêu trên được thực hiện và thông báo cùng với thông báo nộp tiền sử dụng đất. Việc tính tiền chậm nộp (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp đã có quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan trước ngày 1/8/2024 nhưng chưa quyết định giá đất để tính tiền sử dụng đất thì thực hiện tính và thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai năm 2024.

Trước đó, trong dự thảo sửa đổi Nghị định 103, Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên mức thu bổ sung 5,4%/năm đối với các khoản tiền đất chưa nộp. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, mức này không hợp lý, có thể làm tăng chi phí và gây áp lực tài chính lớn cho doanh nghiệp bất động sản trong giai đoạn chờ xác định giá đất.