Đà Nẵng sắp đấu giá 64 lô đất ở, có vị trí chỉ 1,4 tỷ đồng

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đã ban hành thông báo tổ chức đấu giá 64 lô đất ở chia lô, với tổng diện tích hơn 12.280m2, tổng giá khởi điểm hơn 330 tỷ đồng.

Toàn bộ các lô đất đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, không có tài sản gắn liền với đất và có thời hạn sử dụng lâu dài. Quỹ đất đấu giá phân bổ tại 6 phường, trải đều từ khu vực trung tâm, ven biển đến phía Tây Bắc của thành phố.

Khu vị trí đất ở chia lô tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Trong số này, phường Ngũ Hành Sơn chiếm số lượng lớn nhất với 27 lô, tập trung tại khu Bến xe Đông Nam, khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà (giai đoạn 3) và khu tái định cư Khái Tây 2 (Bá Tùng mở rộng).

Trong 27 lô đất này, các vị trí mặt tiền đường Minh Mạng có giá khởi điểm cao nhất, hơn 74,81 triệu đồng/m2, tương đương hơn 7,4 tỷ đồng/lô.

Phường Sơn Trà có 15 lô đất, phân bổ tại các khu tái định cư Mân Thái 3, Nại Hiên Đông và khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang.

Giá khởi điểm dao động các lô tại phường Sơn Trà là 40,7-71 triệu đồng/m2, trong đó lô đất tại khu dân cư An Hòa 4 (vị trí Vân Đồn - Nại Thịnh 6) có giá hơn 71 triệu đồng/m2, tổng giá trị hơn 11,3 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất đợt đấu giá.

Tại phường Hải Vân có 9 lô đất với giá khởi điểm thấp nhất chỉ 10,7-18,9 triệu đồng/m2, tương đương 1,45-2,5 tỷ đồng/lô.

Phường Liên Chiểu cũng có 9 lô, giá khởi điểm phổ biến 9,9-18,6 triệu đồng/m2.

Đợt đấu giá lần này ghi nhận 2 lô đất tại phường Hòa Xuân, nằm tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, giá khởi điểm 33,34 triệu đồng/m2, mỗi lô có giá trị hơn 5,3 tỷ đồng.

Phường An Khê có 2 lô nằm tại khu dân cư số 2 Phần Lăng, giá khởi điểm tại đây dao động 67,7-72,7 triệu đồng/m2, tương đương 9-9,4 tỷ đồng/lô.