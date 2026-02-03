The Parkland và dấu ấn hợp tác quốc tế trong kiến tạo chuẩn sống mới

The Parkland - Dự án đầu tiên thuộc tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City, thể hiện rõ nhất triết lý của MIK Group tại khu Đông Hà Nội.

Hợp tác quốc tế - nền tảng để The Parkland hình thành chuẩn sống riêng

Được định danh là nhà phát triển dự án thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang, ngay từ đầu, MIK Group đã kiên định đi theo con đường kiến tạo các dự án hiện đại và đẳng cấp, định hình nên những chuẩn mực sống mới cho cư dân đô thị.

Đặt ra các tiêu chí cao về quy hoạch, thiết kế và hoàn thiện, MIK Group chọn cách hợp tác với các đối tác lớn để thực hiện các dự án. Và lần này, với Imperia Ocean City, những người đồng hành mang tầm vóc quốc tế gọi tên: INNO, NBBJ, Ong&Ong.

The Parkland được phát triển theo chuẩn mực quốc tế từ các đối tác hàng đầu thế giới (Ảnh: CĐT).

Nếu INNO từ lâu đã được thị trường biết đến khi tham gia nhiều dự án lớn tại Việt Nam như: Landmark 81, F1 Grand Prix Hà Nội, Vinhomes Ocean Park,… thì với NBBJ (Hoa Kỳ), đây lại là một thương hiệu toàn cầu với hơn 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và thiết kế. Danh tiếng của NBBJ thuộc nhóm các hãng kiến trúc có ảnh hưởng lớn trên thế giới, nổi bật với các công trình mang tính đổi mới cho các tập đoàn công nghệ tiên phong: Amazon, Google, Samsung.

NBBJ là một trong những ông lớn trong ngành thiết kế kiến trúc thế giới, được biết đến qua việc tạo ra những không gian độc đáo, hiệu quả và mang tính biểu tượng trên toàn cầu.

Còn với Ong&Ong (Singapore), đây là đơn vị tư vấn thiết kế nội thất và kiến trúc quốc tế uy tín, nổi bật với khả năng quản lý dự án BIM đồng bộ (kiến trúc, nội thất, kết cấu, MEP), cung cấp giải pháp 360° toàn diện (thiết kế, kỹ thuật, quản lý) cho các dự án đa dạng, kết hợp tiêu chuẩn quốc tế với văn hóa bản địa để tạo ra không gian sống độc đáo và truyền cảm hứng.

Việc lựa chọn các đối tác quốc tế tạo ra một dự án có chuẩn sống được chắt lọc: chuẩn mực toàn cầu nhưng được Việt Nam hóa một cách tinh tế.

The Parkland - phiên bản đô thị quốc tế được Việt Nam hóa

Với The Parkland - Imperia Ocean City, MIK Group đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để sản phẩm thuộc dòng sản phẩm Imperia của khu Đông sẽ là một sự đổi mới, nâng tầm.

Không vội vàng, MIK Group chọn kiên nhẫn chờ đợi một quỹ đất đủ lớn để dự án có thể phát triển thành tổ hợp đồng bộ, nơi không gian sống, tiện ích, cảnh quan và cộng đồng được quy hoạch trong một tổng thể thống nhất. The Parkland là sự bổ sung cho mảnh ghép còn thiếu của thị trường nhà ở Thủ đô, mang đến sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị hiện đại và những giá trị xanh giàu cảm xúc.

Ở The Parkland, triết lý quy hoạch khoa học, kỷ luật và giàu tính đô thị là chủ đạo. Các tháp căn hộ được tổ chức theo bố cục chọn lọc từ mô hình New York - rõ trục, thoáng sáng, tối ưu tầm view (tầm nhìn) nhưng được điều chỉnh để phù hợp khí hậu và lối sống Việt Nam.

Các khối nhà được tổ chức theo cụm, tạo nên những tiểu khu riêng tư, an toàn, vừa tách biệt hợp lý, vừa nuôi dưỡng cảm giác cộng đồng trong lòng đại đô thị. Và điều này chỉ thực hiện được khi dự án ở quy mô tổ hợp, với tầm nhìn dài hạn, khi đó, những giá trị sống này mới có thể hình thành trọn vẹn và bền vững.

The Parkland không chỉ thừa hưởng hệ sinh thái khổng lồ của Ocean City, mà còn kiến tạo một chất sống không ngừng chuyển động dành riêng thế hệ trẻ giàu cá tính. Triết lý "sống nhịp phố, thở hồn xanh" được hiện thực hóa thông qua sự hòa quyện giữa tiện nghi đô thị và những không gian xanh được tổ chức bài bản.

Tại đây, từ công viên trung tâm, hệ thống công viên vệ tinh lan tỏa vào từng cụm nhà, tạo ra chất sống xanh, thoáng và cân bằng. Còn không gian “retreat” (trú ẩn) giữa các tháp là nơi cư dân tìm được sự thư thái giữa cảnh quan xanh mát nhưng vẫn kết nối liền mạch với tiện ích và hoạt động cộng đồng thường ngày.

The Parkland ưu tiên kiến tạo không gian sống xanh ‘retreat’ cho cư dân tương lai (Ảnh: CĐT).

Không chỉ xanh trên mặt đất, The Parkland còn đưa thiên nhiên lên cao thông qua hệ không gian Sky Garden, tạo nên những khoảng nghỉ giữa không trung. Những mảng xanh này đóng vai trò điều tiết vi khí hậu, đồng thời tạo ra nhịp điệu sống êm dịu, cân bằng hơn cho cư dân.

The Parkland là phiên bản đô thị quốc tế được Việt Nam hóa một cách có chiều sâu, nơi chuẩn mực toàn cầu được chuyển hóa thành không gian sống phù hợp với văn hóa, thói quen và nhu cầu của cư dân Thủ đô. Đây cũng chính là nền tảng giúp The Parkland định hình một phong cách sống riêng, đủ khác biệt để chinh phục người mua nhà trong bối cảnh thị trường ngày càng chọn lọc.