Cuộc sống "tất cả trong một" tại An Phú Eco City

Theo báo cáo từ nghiên cứu của McKinsey, con người ngày càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn hơn cho cuộc sống. Một phần vì cuộc sống hiện đại, một phần vì nhu cầu trải nghiệm đẳng cấp ngày càng cao. Nắm bắt tâm lý đó, An Phú Land đầu tư vào dự án cao cấp với đầy đủ những tiện nghi và sang trọng bên trong một thành phố thu nhỏ: An Phú Eco City.

Điểm nhấn của khu đô thị này là các khu nhà với thiết kế sang trọng, tiện nghi. Trái ngược với dự án Phú Center Point đậm nét châu Âu giữa lòng thành phố Cần Thơ; chủ đầu tư An Phú Land khoác lên An Phú EcoCity diện mạo của hơi hướng Địa Trung Hải, kết hợp tân cổ điển. Với kiến trúc này, dự án đã tạo nên nét riêng biệt nổi bật khiến bất cứ ai cũng muốn trải nghiệm.

Phối cảnh An Phú EcoCity.

An Phú EcoCity tập trung vào 2 khu nhà cao cấp nhất là Diamond và Sapphire với những tiện ích nội khu hiện đại. Khu Diamond dành cho cư dân cao cấp diện tích lớn. Thiết kế đa năng vừa kinh doanh tại tầng trệt mà gia đình vẫn sinh hoạt từ tầng 2 trở lên. Với phong cách Địa Trung Hải, khách hàng có thể thấy thiết kế mở rất thông thoáng, cửa sổ bao quanh, những mái vòm mềm mại và ban công rộng. Khu Diamond nằm ở vị trí đắc địa, ngay mặt sông, dân cư thưa, sát bến thuyền và khu nhà hàng cao cấp tạo nên không gian sang trọng và đẳng cấp.

Không kém phần nổi bật, Khu Sapphire được ví là trái tim của An Phú EcoCity. Đây là khu duy nhất trong dự án có bán đảo biệt thự riêng với toàn bộ các căn hộ có vị trí đắc địa (phía trước là mặt lộ, phía sau là sông).

Khu Sapphire ở An Phú EcoCity.

Dòng sông tự nhiên uốn lượn bao quanh những khu biệt thự cao cấp cho cảm giác như đang ở khung trời Ý lãng mạn. Cạnh đó, khu Sapphire sở hữu bể bơi ngoài trời, sân bóng, bến thuyền..., kết nối thuận tiện với các tiện ích khác trong đô thị. Dân cư có thể trải nghiệm chèo thuyền trên sông, ngắm nhìn những con đường đầy hoa và cây xanh trong khu công viên, hành lang đi bộ.

Cầu và hành lang đi bộ ở An Phú EcoCity.

Ngoài ra, trải nghiệm cuộc sống "Tất cả trong một" tại An Phú EcoCity không thể thiếu khu Smart Homes sở hữu diện tích rộng nhất trong dự án với cư dân sầm uất nhất. Chủ đầu tư cho biết, tiện ích nội khu đạt chuẩn với công viên trung tâm, shophouse, bãi đỗ xe, trường học, trung tâm thương mại, di chuyển vài bước chân là tới bến du thuyền. Kiến trúc của khu nhà theo phong cách Địa Trung Hải, tân cổ điển, một số dãy nhà được thiết kế theo phòng cách nhà phố NewYork hiện đại. Cùng với đó là Khu Ruby bao gồm các căn hộ liền kề có diện tích vừa, nằm theo tuyến đường đã được quy hoạch của thành phố Cần Thơ, cư dân dễ dàng di chuyển. Các căn nhà tại dự án đáp ứng đa phần nhu cầu của khách hàng hiện nay.

Là một trong những đô thị đang vươn lên top những thành phố đáng sống ở Việt Nam, chủ đầu tư cho biết muốn xây dựng một An Phú EcoCity mang đẳng cấp cuộc sống châu Âu ngay tại thành phố Cần Thơ. An Phú Land kiến thiết vào tiện ích nội khu với tất cả những dịch vụ thương mại tiện lợi và hiện đại nhằm đáp ứng cuộc sống "tất cả trong một".

Dự án sở hữu 7.000 m2 cây xanh mặt nước, công viên cây xanh sinh thái tổng thể rộng hơn 9.000 m2, nhà hàng Á Âu quy mô hơn 1.000m2, hồ bơi ngoài trời 900 m2, bãi giữ xe nội khu hơn 5.000 m2, các không gian tụ họp gia đình, picnic, vườn nướng BBQ,… Cùng với đó là tiện ích nội khu đa dạng như công viên đi bộ, khu vui chơi trẻ em, trung tâm hội nghị, nhà hàng, café, shophouse,…

Điểm độc đáo là thiết kế thông minh và kiến trúc đa năng của shophouse. Với thang máy và thang bộ có thể đi riêng, gia chủ vừa sở hữu không gian an cư chất lượng vừa có cơ hội gia tăng thu nhập.

An ninh tại An Phú Ecocity được xây dựng theo tiêu chuẩn khu dân cư khép kín, vận hành thông minh, bảo vệ 24/7 nhằm mang đến không gian sống đặc quyền, an toàn cho cộng đồng dân cư.

Theo đại diện chủ đầu tư, hiện An Phú Ecocity hoàn thiện các yếu tố pháp lý. Dự án được phân phối bởi Công ty cổ phần bất động sản Cen Sài Gòn, Công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc, Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Broland, Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Ario Miền Tây.