Condo Villa The GLEN - Celadon City: Trọn nhu cầu cho thế hệ cư dân tinh hoa

The GLEN cùng với các phân khu khác, trong đó có Diamond Centery - phân khu cuối cùng của khu đô thị Celadon City đều đã hoàn thiện, sẵn sàng chào đón thế hệ cư dân tinh hoa.

Đi cùng chính sách bán hàng hấp dẫn và thực tế sẵn sàng bàn giao, dự án đang tạo sức hút mạnh mẽ với khách hàng quan tâm.

Chuẩn mực mới cho gia đình đa thế hệ

Nằm trong phân khu Diamond Brilliant, The GLEN tạo ấn tượng đặc biệt với khách hàng khi là dòng sản phẩm tinh tuyển của phân khu có diện tích 5,5ha với mật độ xây dựng thấp nhất toàn khu đô thị Celadon City, dành đến hơn 70% diện tích cho hệ sinh thái cảnh quan và tiện ích. Nhờ vậy, cư dân The GLEN chỉ cần mở cửa là thừa hưởng không gian thiên nhiên thuần khiết. Mỗi cư dân tại đây sẽ tận hưởng 18m2 không gian sống tràn đầy nguồn năng lượng xanh quý giá.

Cùng với đó là tiện ích cao cấp được cá nhân hóa dành riêng cho chủ nhân. Mỗi căn condo villa ở đây đều có ít nhất 2 mặt tiền hướng về công viên hay hồ sinh thái hình thành nên những thảm xanh trải dài, một khu vườn nhỏ ngay trước và sau nhà. Các sản phẩm của The Glen đều sở hữu một gara riêng 75m2, tương đương sức chứa 2 ô tô và một số xe máy nhỏ khác, hệ thống hầm kết nối trực tiếp vào hệ thống đường dẫn phân khu, an ninh và riêng tư.

Ngoài việc nâng cao thể chất với các hoạt động ngoài trời, cư dân còn được tận hưởng những phút giây thư giãn bên gia đình với hàng loạt tiện ích thời thượng như clubhouse, hồ bơi tràn bờ, bể sục, phòng gym và yoga, cà phê thư giãn trong nhà và ngoài trời, khu BBQ, đồng cỏ dã ngoại…

Nơi đây còn giúp các cư dân nhí bắt đầu hành trình khám phá bất tận tại khu vui chơi đảo kho báu và sân chơi sáng tạo kết hợp trò chơi dân gian và đảo Lego… nơi các bé có không gian vui đùa, tăng kỹ năng mềm và tránh xa các thiết bị điện tử.

Những căn condo villa tại The GLEN được thiết kế hướng đến sự tiện nghi ấn tượng, tạo ra những không gian sống thanh bình, tinh tế, chất lượng mà không phô trương. Mỗi căn đều có diện tích sử dụng lớn từ 367m2, gồm 4 tầng lầu, 1 hầm để xe, với phòng khách thông trần cao đến 6m, 6 phòng ngủ và 7 phòng vệ sinh, phục vụ toàn diện cho các gia đình nhiều thế hệ. Ngoài ra, mỗi căn nhà đều có thang máy riêng, hỗ trợ cho các sinh hoạt thường ngày của cư dân, nhất là với bậc cao niên.

Thiết kế mở nhưng riêng tư an toàn, The GLEN áp dụng hệ thống an ninh tối tân đa lớp, khép kín từ tầng hầm đến cửa chính tại tầng trệt và bảo mật 24/7. Công nghệ hiện đại và quy trình đào tạo đội ngũ bảo vệ được giám sát khắt khe đảm bảo sự an tâm tối ưu dù ngày hay đêm cho cư dân.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng, The GLEN là tài sản đắt giá khẳng định phong cách sống mới. Với nhiều chính sách thanh toán linh hoạt từ chủ đầu tư Gamuda Land, mở ra nhiều cơ hội để các khách hàng sở hữu biệt thự đẳng cấp, được hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao cho cư dân.

The GLEN thuộc phân khu Diamond Brilliant - Celadon City đã xây dựng, hoàn thiện tiện ích và sẵn sàng bàn giao cho chủ nhân.

Tối ưu tài chính "chạm" tổ ấm tinh hoa

Sở hữu The GLEN, khách hàng không chỉ tận hưởng không gian sống mà còn an tâm với khả năng sinh lời đến từ chính sách bán hàng ưu đãi mà chủ đầu tư đưa ra, với tất cả các phương thức thanh toán đều được chiết khấu đặc biệt lên tới 15% trừ trực tiếp vào giá nhà thuần. Bên cạnh đó, người mua nhà cũng có thể lựa chọn một trong hai phương thức thanh toán phù hợp với nhu cầu tài chính của gia đình.

Cụ thể, phương án 1, 35 căn giao dịch đầu tiên sẽ được chiết khấu thêm 10% khi thanh toán 95% giá trị căn nhà. Như vậy, với chính sách này, khách hàng vừa có nhà ở ngay, vừa có thể được nhận tổng chiết khấu đến 25%, cao hơn rất nhiều so với việc gửi ngân hàng tiết kiệm hiện nay.

Thấu hiểu nhu cầu sở hữu nhà sớm, đồng thời nhằm giúp giảm áp lực tài chính, ở phương án 2, Gamuda Land áp dụng chính sách thanh toán khá nhẹ nhàng. Theo đó, khách hàng chỉ cần đóng 30% ký hợp đồng mua bán, 70% còn lại sẽ được ngân hàng cho vay, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất lên đến 7% và đồng thời ngân hàng hỗ trợ ân hạn gốc trong thời gian 24 tháng. Ngoài mức chiết khấu 15% áp dụng chung cho cả hai phương thức thanh toán thì ở phương án này, chủ đầu tư còn tặng thêm chiết khấu 2% được trừ trực tiếp vào giá nhà thuần cho người mua.

Như vậy, người mua nhà có thể rút ngắn khoảng cách "chạm" đến tổ ấm tinh hoa The GLEN, hòa cùng nhịp sống hiện đại của khu đô thị xanh tại Celadon City với các phương thức thanh toán phù hợp.

Cộng hưởng yếu tố về sinh thái, thiết kế, trải nghiệm lối sống tinh tuyển, cùng chính sách bán hàng hấp dẫn, The GLEN được đánh giá sẽ trở thành nơi an cư lý tưởng, tài sản có khả năng sinh lời trong tương lai.