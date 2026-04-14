"Cò" phân lô, rao bán cả đất nhà nước quản lý

Ngày 14/4, UBND xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết địa phương đã phát thông báo nghiêm cấm các hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật trên địa bàn. Theo UBND xã Mang Yang, thời gian qua tại địa phương này xuất hiện nhiều trường hợp mua bán, chuyển nhượng đất trái phép.

Đáng chú ý, tại các khu vực đất do nhà nước quản lý như đất công ty chè ở khu vực thị trấn Kon Dơng (cũ), đất quy hoạch cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung tại xã Hải Yang (cũ), đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa và Mang Yang đã có cá nhân tự ý phân lô, bán nền hoặc rao bán trên mạng xã hội.

Xã Mang Yang cảnh báo tình trạng "cò đất" rao bán đất Nhà nước, đất rừng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Bên cạnh đó, tình trạng xây dựng công trình không đúng quy hoạch diễn ra, ảnh hưởng đến trật tự quản lý đất đai, phá vỡ quy hoạch, gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

UBND xã Mang Yang nghiêm cấm việc mua bán, chuyển nhượng đối với đất do nhà nước quản lý, đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng; mọi giao dịch liên quan đến đất đai phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Địa phương này cũng nghiêm cấm hành vi tự ý phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp và sẽ xử lý các hoạt động môi giới, “cò đất” tung tin sai sự thật, thổi giá nhằm tạo “sốt ảo” để trục lợi.

UBND xã Mang Yang yêu cầu công an tăng cường nắm tình hình, điều tra và xử lý các hành vi lừa đảo trong mua bán đất đai trái phép, răn đe các đối tượng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.