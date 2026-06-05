Trồng cây lọc không khí: Sự thật bất ngờ và 3 bí kíp hạn chế bụi mịn

Bước vào một căn hộ tràn ngập sắc xanh, cảm giác đầu tiên thường là sự thư thái và mát mẻ. Với tình trạng ô nhiễm bụi mịn tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TPHCM, trào lưu "phủ xanh" không gian sống để lọc không khí đang trở nên rầm rộ hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, liệu vài chậu lưỡi hổ hay trầu bà có thực sự thay thế được chiếc máy lọc không khí chuyên dụng? Các chuyên gia nội thất và sức khỏe môi trường đã đưa ra những góc nhìn thực tế, giúp chúng ta chăm sóc nhà cửa đúng cách hơn.

Vài chậu cây đặt trong phòng khách hay phòng ngủ gần như không thể thay thế việc thông gió hoặc sử dụng máy lọc không khí nhưng chúng vẫn hấp thụ được một phần chất ô nhiễm (Ảnh: Prostor).

Sự thật về khả năng lọc không khí của cây xanh

Niềm tin về việc cây cảnh lọc sạch không khí bắt nguồn từ một nghiên cứu của NASA năm 1989. Đúng là trong phòng thí nghiệm kín, cây xanh có thể hấp thụ các chất độc hại như benzene hay formaldehyde.

Thế nhưng, nhà ở thực tế lại là một câu chuyện khác. Không khí trong nhà luôn lưu thông qua cửa sổ, khe cửa và hệ thống thông gió. Theo các chuyên gia, để đạt được hiệu quả lọc khí tương đương với việc mở cửa sổ, bạn cần trồng từ 10-1.000 cây trên mỗi mét vuông.

Điều này gần như bất khả thi với các căn hộ hiện đại. Vì vậy, hãy coi cây xanh là món đồ trang trí "chữa lành" tâm hồn thay vì kỳ vọng chúng xử lý triệt để bụi mịn.

3 cách hiệu quả hơn để giảm bụi mịn trong nhà

Tăng cường thông gió tự nhiên

Thay vì trông chờ vào cây xanh, cách hiệu quả nhất để làm loãng nồng độ chất ô nhiễm là tăng cường trao đổi khí. Việc mở cửa sổ vào những thời điểm không khí bên ngoài trong lành giúp đẩy luồng khí "tù đọng" ra ngoài.

Nếu nhà bạn ở mặt đường nhiều khói bụi, hãy tận dụng quạt hút ở nhà bếp và phòng tắm. Hệ thống thông gió tốt không chỉ giúp nhà bớt mùi mà còn ngăn chặn sự tích tụ của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi từ nội thất mới.

Kiểm soát nguồn gây ô nhiễm tận gốc

Không gian sống sạch bắt đầu từ việc hạn chế rác thải hóa học. Các chuyên gia lifestyle khuyên bạn nên hạn chế sử dụng các loại bình xịt mùi mạnh, hóa chất tẩy rửa nồng nặc hoặc nến thơm kém chất lượng.

Đặc biệt, hãy chú ý xử lý các vết thấm dột hoặc nấm mốc ngay khi phát hiện. Nấm mốc không chỉ làm hỏng thẩm mỹ ngôi nhà mà còn là nguồn phát tán bào tử gây hại trực tiếp đến hệ hô hấp của các thành viên trong gia đình.

Đầu tư máy lọc không khí chuẩn HEPA

Để đối phó với bụi mịn PM2.5, máy lọc không khí chuyên dụng vẫn là "vũ khí" tối tân nhất. Khi chọn mua, bạn nên ưu tiên các sản phẩm có màng lọc True HEPA - loại màng có thể giữ lại 99,97% các hạt siêu nhỏ.

Một lưu ý nhỏ là hãy chọn máy có công suất phù hợp với diện tích phòng và chỉ số CADR (tốc độ cung cấp không khí sạch) cao. Nếu muốn khử mùi thức ăn hay mùi thú cưng, hãy chọn loại có thêm lớp than hoạt tính để đạt hiệu quả tối ưu.

Giá trị thật sự của cây xanh nằm ở chỗ khác

Dù khả năng lọc không khí bị thổi phồng, cây cảnh vẫn xứng đáng có mặt trong mỗi ngôi nhà.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc chăm sóc cây giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tạo cảm giác thư giãn. Không gian có cây xanh cũng thường mang lại cảm giác dễ chịu, gần gũi với thiên nhiên hơn.

Một số loại cây còn góp phần tăng độ ẩm không khí, đặc biệt hữu ích trong những không gian sử dụng điều hòa thường xuyên. Lá cây cũng có khả năng hấp thụ và phân tán một phần sóng âm, giúp căn phòng bớt cảm giác ồn ào.

Giá trị lớn nhất của cây cảnh chính là khả năng giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng (Ảnh: Dailymaverick).

Nếu yêu thích cây xanh, bạn vẫn có thể lựa chọn những loại cây phổ biến như lưỡi hổ, trầu bà, lan chi, lan ý, nha đam hay cau tre.

Các nghiên cứu cho thấy đây đều là những loài có khả năng hấp thụ một phần VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) trong điều kiện phù hợp. Quan trọng hơn, chúng dễ chăm sóc, giúp không gian sống sinh động và tạo cảm giác thư thái mỗi khi trở về nhà.

Tuy nhiên, cần tránh tưới quá nhiều nước hoặc để chậu cây luôn ẩm ướt. Độ ẩm dư thừa có thể tạo điều kiện cho nấm mốc và vi sinh vật phát triển, vô tình gây tác động ngược đến chất lượng không khí.

Thay vì xem cây cảnh như một "máy lọc không khí tự nhiên", hãy coi chúng là một phần của lối sống lành mạnh. Kết hợp cây xanh với việc thông gió hợp lý, kiểm soát nguồn ô nhiễm và sử dụng thiết bị lọc không khí khi cần thiết sẽ giúp ngôi nhà vừa đẹp mắt, vừa dễ chịu hơn mỗi ngày.