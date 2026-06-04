Tái định cư tốt hơn nơi ở cũ, người dân Hà Nội nhường đất làm dự án

Nhận nhà rộng, tiền đền bù lớn, người dân đồng thuận di dời

Tại buổi bốc thăm căn hộ tái định cư tại dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, bà Tuyết Mai (phường Khương Đình) may mắn bốc được căn hộ có diện tích 177m2. Bà vui vẻ chia sẻ đây đúng với nguyện vọng của bà.

“Tôi rất mừng vì bốc được căn hộ có vị trí gần, tạo điều kiện cho các con các cháu đi làm và đi học”, bà Mai nói.

Việc bốc được căn hộ có diện tích và vị trí đúng với mong muốn không chỉ giúp gia đình bà Mai, mà còn giúp nhiều người dân yên tâm khi di dời khỏi nơi ở hiện tại để bàn giao mặt bằng cho dự án trọng điểm của thành phố.

Công trường đường Vành đai 2,5 thi công thần tốc (Ảnh: Hải Long).

Cũng tại dự án đường Vành đai 2,5, gia đình ông Trần Xuân Hải (ngõ 65 Khương Đình) cho biết gia đình đã hoàn tất bốc thăm tái định cư và đang chờ nhận nhà mới. Ông cho biết sẵn sàng bàn giao mặt bằng sớm, ủng hộ việc triển khai dự án.

Hay tại dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội (tên cũ là Khu đô thị thể thao Olympic), người dân đã bắt đầu nhận tiền đền bù đất vào cuối tháng 2. Đáng chú ý, một hộ gia đình tại thôn Tri Lễ 2, xã Dân Hòa nhận nhiều nhất lên đến trên 6 tỷ đồng.

Ông N.Đ.X. (thôn Động Giã, xã Thanh Oai) cho biết, sau khi thu hồi và áp dụng các khoản bồi thường, hỗ trợ và thưởng tiến độ, tổng số tiền gia đình nhận được lên tới hơn 3,9 tỷ đồng. Ông X. nói sẽ chia cho con một phần, giữ lại một phần để gửi tiết kiệm.

Tương tự, bà P.T.X. cũng rất phấn khởi khi nhận được số tiền lớn từ việc giải phóng mặt bằng của dự án. Bà nói sẽ cho con tiền để xây nhà, phần còn lại giữ để phòng thân.

Tại phường Hồng Hà, nhà bà Hoa (63 tuổi), đã có hơn 50 năm gắn bó với con phố Bạch Đằng, nói sẽ rất tiếc nếu phải di dời, nhưng sẵn sàng chuyển đi nếu Nhà nước có chủ trương xây dựng. Bà tin Hà Nội, Nhà nước sẽ có chỉ đạo đúng đắn và mức đền bù là thỏa đáng.

“Gia đình tôi không ngại việc phải chuyển đi nếu Nhà nước có chủ trương. Giờ 2 vợ chồng có tuổi rồi, con cái thì mỗi đứa ở một nơi nên đi đâu cũng được, không vướng bận gì”, bà Hoa nói.

Khu vực phố Bạch Đằng (Ảnh: Ghi Du).

Hay tại dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Sở Xây dựng cho biết hộ dân thuộc diện di dời sẽ được bố trí mua nhà ở xã hội UDIC Hạ Đình mà không phải bốc thăm, xét duyệt lại hồ sơ.

Đây là dự án nhà ở xã hội "hot" nhất Hà Nội hiện nay, được người dân đặc biệt quan tâm do vị trí và giá bán. Dự án do liên danh UDIC - Haweicco - DAC Hà Nội đầu tư, có quy mô một tòa nhà cao 25 tầng, 1 tầng hầm với tổng số 440 căn hộ, trong đó có 365 căn nhà ở xã hội. Giá bán nhà ở xã hội Hạ Đình dự kiến 25 triệu đồng/m2.

Xây dựng các khu tái định cư chất lượng để dân nhìn thấy điều kiện sống mới tốt hơn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mới đây cùng đoàn công tác của thành phố kiểm tra thực địa và họp nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh và dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh.

Chủ tịch TP Hà Nội cho biết mô hình khu đô thị đa mục tiêu đã được báo cáo Trung ương và nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao. Ngày 2/2, thành phố đã khởi công hai khu đô thị đa mục tiêu này. Theo định hướng quy hoạch dài hạn, đây được xác định là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của thủ đô trong tương lai.

Các khu đô thị này không chỉ thực hiện chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở xã hội, tái định cư, tạo sinh kế cho người dân mà còn gắn với nhiệm vụ tái thiết đô thị, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố.

"Đây không chỉ là nơi ở mà còn là không gian cộng đồng, nơi người dân có điều kiện phát triển kinh tế, tiếp cận giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội thiết yếu", ông Thắng nói.

Phối cảnh dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (Ảnh: CĐT).

Theo ông Thắng, thành phố định hướng phát triển các khu đô thị theo mô hình đô thị thông minh, sinh thái, đồng thời kiểm soát giá đất và lợi nhuận của nhà đầu tư ở mức hợp lý để bảo đảm người dân có thể tiếp cận được nhà ở, thị trường phát triển lành mạnh, bền vững.

Từ thực tiễn kiểm tra, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó ưu tiên hoàn thiện mặt bằng sạch để triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu tái định cư, nhà ở xã hội và các công trình giáo dục, dịch vụ đi kèm.

“Mục tiêu là sớm hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng bộ, phục vụ tăng trưởng kinh tế, đáp ứng nhu cầu nhà ở và phục vụ hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư của thành phố trong thời gian tới”, ông Thắng nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục hành chính liên quan để sớm triển khai xây dựng trên diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

"Hiện nay, người dân đã bàn giao hơn 160ha đất cho dự án, nếu chậm triển khai xây dựng sẽ gây lãng phí nguồn lực. Các thủ tục về chủ trương đầu tư, giao đất, cấp phép xây dựng, thẩm định… cần được giải quyết nhanh nhất có thể nhưng vẫn phải bảo đảm đúng quy định pháp luật”, ông Thắng nêu rõ.

Thành phố định hướng khoảng 40-50% quỹ nhà tại các khu đô thị đa mục tiêu sẽ phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm, trước mắt là các dự án lớn liên quan đến chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng của thành phố, theo Chủ tịch Hà Nội.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội cho rằng việc hình thành sớm các khu tái định cư chất lượng cao sẽ tạo niềm tin, sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai các dự án lớn của thành phố thời gian tới.

"Chúng ta phải xây dựng những khu tái định cư thực sự chất lượng, đầy đủ hạ tầng, dịch vụ để người dân nhìn thấy điều kiện sống mới tốt hơn, từ đó đồng hành cùng thành phố trong các chương trình phát triển đô thị", ông Thắng nói.

Cùng với đó, Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm đến chính sách chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và sinh kế lâu dài cho người dân. Thành phố sẽ đồng thời phát triển các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, dịch vụ để tạo thêm cơ hội việc làm tại chỗ cho người dân trong vùng dự án.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội nhấn mạnh đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của thủ đô. Thành phố đã cam kết tiến độ với Trung ương thì phải quyết tâm thực hiện bằng được.