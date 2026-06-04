5 thứ nhiều người vẫn dùng để cọ bồn cầu nhưng chuyên gia khuyên tránh xa

Bồn cầu là khu vực được làm sạch thường xuyên nhất trong nhà, nhưng không phải ai cũng để ý đến loại hóa chất hay dụng cụ mình đang sử dụng. Nhiều người tin rằng càng dùng chất tẩy mạnh hoặc chà thật kỹ thì càng sạch. Thực tế, điều này đôi khi lại phản tác dụng.

Theo các chuyên gia về hệ thống nước, một số sản phẩm vệ sinh phổ biến có thể làm hỏng lớp men bảo vệ của bồn cầu, ảnh hưởng đến các linh kiện bên trong và khiến việc vệ sinh về sau trở nên vất vả hơn.

Một chiếc bồn cầu được chăm sóc đúng cách không chỉ sạch sẽ hơn mà còn bền hơn, giúp bạn tránh được nhiều phiền toái và chi phí sửa chữa không đáng có trong tương lai (Ảnh: Simple Green).

Viên tẩy thả trong két nước

Những viên tẩy được thả trực tiếp vào két nước được nhiều gia đình lựa chọn vì tiện lợi. Chỉ cần thả vào là nước xả luôn có màu xanh hoặc mùi thơm nhẹ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng những sản phẩm này có thể làm hao mòn gioăng cao su và các chi tiết nhựa bên trong két nước. Theo thời gian, các bộ phận này dễ xuống cấp, gây hiện tượng rò rỉ nước hoặc bồn cầu liên tục chảy nước dù không sử dụng.

Sự tiện lợi trước mắt đôi khi có thể đổi lại bằng chi phí sửa chữa không nhỏ sau đó.

Thuốc tẩy và hóa chất quá mạnh

Nhiều người có thói quen đổ thuốc tẩy vào bồn cầu rồi ngâm trong thời gian dài với suy nghĩ "càng ngâm lâu càng sạch". Dù có khả năng khử khuẩn tốt, thuốc tẩy hoặc các hóa chất mạnh nếu lưu lại quá lâu có thể làm ảnh hưởng đến lớp men phủ trên bề mặt sứ.

Đây là lớp bảo vệ giúp hạn chế bám bẩn và giữ cho bồn cầu luôn trơn nhẵn. Khi lớp men này bị bào mòn, các vết ố và vi khuẩn sẽ dễ tích tụ hơn, khiến việc vệ sinh về sau tốn công hơn trước.

Miếng cọ kim loại và vật liệu quá nhám

Khi gặp các vết bẩn cứng đầu, không ít người tìm đến búi cọ thép hoặc các loại miếng chà có độ nhám cao. Tuy nhiên, đây lại là một trong những sai lầm phổ biến nhất.

Những vật liệu này có thể tạo ra các vết xước nhỏ trên bề mặt sứ. Ban đầu các vết xước rất khó nhận ra, nhưng theo thời gian chúng trở thành nơi giữ lại cặn bẩn và vi khuẩn. Bồn cầu vì thế dễ ố vàng hơn, mất độ sáng bóng và trông cũ kỹ nhanh hơn bình thường.

Đổ nước quá nóng vào bồn cầu

Một mẹo được truyền tai khá nhiều là dùng nước nóng để xử lý tình trạng tắc nghẽn nhẹ. Dù có thể mang lại hiệu quả trong một số trường hợp, việc đổ nước quá nóng hoặc nước sôi trực tiếp vào bồn cầu lại tiềm ẩn rủi ro lớn.

Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột có thể khiến lớp sứ bị sốc nhiệt, dẫn đến nứt hoặc hư hỏng. Với các thiết bị vệ sinh bằng sứ, an toàn nhất vẫn là sử dụng nước ở nhiệt độ thông thường hoặc nước ấm vừa phải.

Tự ý pha trộn nhiều loại hóa chất

Không ít người nghĩ rằng kết hợp nhiều loại nước tẩy rửa sẽ tạo ra “công thức làm sạch siêu mạnh”. Trên thực tế, việc trộn lẫn các hóa chất gia dụng có thể rất nguy hiểm.

Đặc biệt, thuốc tẩy và các sản phẩm chứa amoniac tuyệt đối không nên kết hợp với nhau vì có thể tạo ra khí độc gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nguy cơ càng lớn hơn trong không gian kín như phòng tắm, nơi khả năng lưu thông không khí thường hạn chế.

Vệ sinh đều đặn quan trọng hơn việc sử dụng các loại hóa chất quá mạnh (Ảnh: Yahoo).

Nên dùng gì để vệ sinh bồn cầu?

Theo khuyến nghị của các chuyên gia, cách hiệu quả nhất đôi khi lại là cách đơn giản nhất. Một chiếc bàn chải bồn cầu có độ cứng vừa phải kết hợp với dung dịch vệ sinh không chứa chất mài mòn đã đủ để làm sạch hầu hết các vết bẩn thông thường.

Ngoài ra, giấm trắng cũng là lựa chọn được đánh giá cao trong việc xử lý cặn khoáng. Với phần bên ngoài bồn cầu, khăn microfiber mềm là giải pháp phù hợp vì làm sạch tốt mà không gây trầy xước.

Thay vì tìm kiếm các loại hóa chất ngày càng mạnh, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất là vệ sinh đều đặn mỗi tuần. Bên cạnh đó, không nên xả khăn lau, đầu cọ dùng một lần hoặc các loại rác sinh hoạt xuống bồn cầu. Hệ thống thoát nước chỉ được thiết kế để xử lý chất thải, nước và giấy vệ sinh.