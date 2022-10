"Cò mồi" lộng hành rao bán nhà ở xã hội giá chênh hàng trăm triệu đồng

Nhà ở xã hội là sản phẩm nhà ở được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước chỉ dành cho người có thu nhập thấp, gia đình chính sách. Người dân muốn mua được một căn hộ thuộc các dự án nhà ở xã hội phải qua khâu xét duyệt hồ sơ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, chính sự khan hiếm nguồn cung và giá rẻ đang khiến nhà ở xã hội từ một sản phẩm chính sách được "cò mồi" biến thành món hàng kiếm lời.

Ồ ạt rao bán nhà ở xã hội trái luật

Gần đây, "cò mồi" tiếp tục ngang nhiên chào bán các căn hộ thuộc các dự án nhà ở xã hội mà không cần đến làm hồ sơ, không phải bốc thăm, thậm chí, còn có thể chọn căn hộ theo đúng ý mình với điều kiện phải trả một khoản tiền chênh lệch cho đơn vị môi giới hàng trăm triệu đồng/căn. Khoản tiền chênh lệch này sẽ được hợp thức hóa bằng một bản hợp đồng tư vấn dịch vụ pháp lý.

Đơn cử, tại dự án nhà ở xã hội tại phường Trung Văn hay còn gọi nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 4 làm chủ đầu tư, ngay từ khi khởi công xây dựng và chưa được phép mở bán, nhưng thông tin rao bán căn hộ nhà ở xã hội này đã được "cò mồi" đăng công khai trên mạng xã hội. Theo đó, khách mua nhiều suất ngoại giao căn đẹp, hướng đẹp với mức tiền chênh từ 250-300 triệu đồng/căn tùy từng vị trí.

Dù chưa có giá bán chính thức, nhưng thông tin rao bán nhà ở xã hội NHS Trung Văn được công khai đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Liên hệ tới số điện thoại đăng tải theo thông tin rao bán căn hộ nhà ở xã hội NHS Trung Văn trên mạng xã hội, phóng viên Dân trí nhận được tư vấn của một "cò mồi" nhận tên là Dung. Trong lời tư vấn, người này cho biết, mình đang làm tại sàn Phúc Hà Land. Sàn này được chủ đầu tư để bán 50 căn nhà ở xã hội.

Cũng theo lời tư vấn của "cò mồi" này, hiện tại dự án chưa có giá chính thức, nhưng giá dự kiến là 19,5 triệu đồng/m2. Khách hàng mua qua sàn sẽ phải trả thêm giá chênh là 350 triệu đồng/căn.

"Diện tích các căn hộ nhà ở xã hội này là 70m2 là 1,7 tỷ đồng đã gồm cả tiền chênh 350 triệu đồng, rẻ hơn nhà ở thương mại khu vực này rất nhiều", "cò mồi" này nói và khẳng định, tiền chênh hàng trăm triệu trên được quy sang "hợp đồng tư vấn", khách hàng thanh toán theo tiến độ, đợt đóng tiền cuối là lúc có phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn đang thi công phần móng (Ảnh: Trần Kháng).

Cũng đang rao bán căn hộ dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn trên, "cò mồi" tên Lâm giới thiệu, dự án có 175 căn hộ để bán và cho thuê. Giá căn hộ dự kiến khoảng 18-19 triệu đồng/m2, ngoài ra khách hàng sẽ trả thêm một khoản tiền chênh từ 250 -350 triệu đồng/căn.

"Nếu căn hộ anh không chọn căn, chọn tầng thì phí phải trả là 250 triệu đồng, còn nếu anh chọn căn, chọn tầng theo ý, phí là 350 triệu đồng", nhân viên này tư vấn và khẳng định, khi đã mua qua công ty và chấp nhận tiền chênh này thì chắc chắn hồ sơ sẽ đủ điều kiện mua.

Tương tự, tại dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh hay còn có tên gọi khác là nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh (Long Biên, Hà Nội) do liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty BIG Việt Nam làm chủ đầu tư, dù mới bắt đầu triển khai và chưa được phép mở bán, nhưng giới "cò mồi" cũng được rao bán rầm rộ.

Bên trong dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh chưa có hoạt động xây dựng (Ảnh: Trần Kháng)

"Cò mồi" tên Tấn - giới thiệu mình là nhân viên sàn giao dịch bất động sản Tâm Phát - có địa chỉ văn phòng cạnh dự án cho biết, dự án chưa có giá chính thức, nhưng dự kiến sẽ khoảng 16-18 triệu đồng/m2.

"Bên em sẽ là đơn vị hỗ trợ đăng ký hồ sơ mua. Tiền chênh sẽ tùy vào diện tích, vị trí của căn hộ, bình thường rơi từ 150 triệu đồng/căn, còn nếu những căn "hoa hậu" là trên 200 triệu đồng", "cò mồi" này nêu.

Về quy trình mua và tiến độ đóng tiền chênh, "cò mồi" hướng dẫn, sau khi khách hàng nộp tiền đặt cọc, bên chủ đầu tư sẽ thu hồ sơ, nộp cho chủ đầu tư - giai đoạn này chắc chắn tới 90% mua được căn hộ. Sau khi chủ đầu tư trình hồ sơ lên Sở Xây dựng sẽ có quyết định được mua bán - lúc này khách hàng sẽ đóng hết tiền chênh.

Thông tin rao bán căn hộ và số điện thoại được viết công khai trên tường rào dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh (Ảnh: Trần Kháng).

Trước đó, Bộ Xây dựng cho biết, các hành vi như thu chi phí hướng dẫn, hỗ trợ làm hồ sơ và cam kết sẽ được mua nhà ở xã hội là hàng chục triệu đồng; Chi phí để khách hàng mua được căn góc, vị trí đẹp chênh so với giá gốc hàng trăm triệu đồng; Trường hợp mua lại nhà ở xã hội thì phải trả tiền chênh lệch so với giá gốc… là trái với các quy định hiện hành về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội, đã được quy định cụ thể trong Luật Nhà ở 2014, Nghị định, Thông tư đã được ban hành.

Thông tin đang rao bán là giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo

Trái ngược với thông tin "cò mồi" đang rao bán, thông tin tới Dân trí, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS cho biết, dự án đang thi công hạng mục cọc, móng và tầng hầm, nhưng dự án vẫn chưa đủ điều kiện đăng ký chào bán, cho thuê các căn hộ chung cư thuộc dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước tình trạng "cò mồi" chào mời người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội thuộc dự án này cũng như trên mạng xã hội xuất hiện các website tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ có tính chất lừa đảo người dân, chủ đầu tư cho biết chưa làm việc, ký hợp đồng dịch vụ với bất cứ đơn vị môi giới trung gian nào về kinh doanh căn hộ nhà ở xã hội tại dự án này. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng khuyến cáo khách hàng không nộp bất cứ khoản phí nào trước khi có thông báo chính thức về việc mở bán căn hộ.

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn chưa đủ điều kiện đăng ký chào bán (Ảnh: Trần Kháng).

Tương tự, trong thông báo mới phát ra, Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô cho biết, hiện nay xuất hiện một số trang tin có hình ảnh quảng bá, môi giới, tư vấn và nhận cọc suất dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh. Nhân viên môi giới chèo kéo người mua bằng cách khẳng định thông qua sàn môi giới khách hàng mới có được suất mua và trợ giúp làm hồ sơ sẽ trúng 100% mà không qua các bước bốc thăm, xét duyệt… căn hộ theo quy định. Đổi lại khách hàng phải trả khoản phí khác nhau, dao động từ 30-150 triệu đồng.

"Liên danh chủ đầu tư khẳng định, dự án chưa mở bán, chưa nhận hồ sơ và không thu bất cứ khoản thu ngoài quy định. Chúng tôi khẳng định thông tin trên các trang mạng và các web quảng bá bán hàng cho dự án đều là giả mạo và có dấu hiệu lừa đảo", thông báo của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh nêu.