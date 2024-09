Cơ hội để người trẻ mua nhà khi giá chung cư liên tục tăng

Giá chung cư không có dấu hiệu chững lại

Từ đầu năm đến nay, giá bất động sản tại các thành phố lớn vẫn neo ở mức cao, thậm chí phân khúc căn hộ vẫn duy trì đà tăng. Giá chung cư tại nhiều địa phương đã thiết lập mặt bằng giá mới lên mức cao kỷ lục, vượt xa thu nhập của đại đa số người dân.

Khách hàng trẻ vẫn có thể sở hữu nhà trong bối cảnh giá chung cư không ngừng tăng.

Số liệu của Bộ Xây dựng cũng thấy rằng, trong quý II/2024, theo khảo sát và tổng hợp báo cáo của một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM, giá căn hộ chung cư tăng trung bình khoảng 5% đến 6,5% trong quý I và 25% theo năm, tùy từng khu vực và vị trí. Giá bán chung cư tăng không chỉ ở những dự án mới mở bán mà còn ở nhiều căn hộ cũ, đã được qua sử dụng nhiều năm.

Tại TPHCM, biến động giá rao bán căn hộ chung cư phân khúc trung cấp (giá 35-55 triệu đồng/m2) tăng 2%; cao cấp (giá trên 55 triệu đồng/m2) tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023, theo Bộ Xây dựng.

Khách hàng trẻ quan tâm đến các dự án căn hộ mới ra mắt thị trường.

Báo cáo quý 2/2024 của Savills cho hay, nguồn cung căn hộ dưới 3 tỷ đồng đang ngày càng khan hiếm tại TPHCM, chỉ chiếm 18% nguồn cung sơ cấp 6 tháng đầu năm, chủ yếu nằm cách trung tâm thành phố trên 10km.

"Nhu cầu nhà ở ngày càng tăng trong bối cảnh nguồn cung hạn chế sẽ dẫn đến sự dịch chuyển nguồn cầu ra các khu vực lân cận. Với cơ sở hạ tầng ngày càng mở rộng, các tỉnh vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai sẽ cải thiện nguồn cung căn hộ vừa túi tiền với gần 24.000 sản phẩm trong 3 năm tới. Người mua TPHCM chiếm tới 80% giao dịch tại các dự án căn hộ mới ở Bình Dương trong 6 tháng năm 2024", báo cáo của Savills cho biết.

Với thực tế này, cơ hội mua nhà cho người trẻ tại các khu vực trung tâm thành phố lớn dường như là điều không thể. Người trẻ muốn mua nhà phải chọn các khu vực cửa ngõ, trong đó Bình Dương đang là lựa chọn hàng đầu. Đặc biệt, TP Dĩ An với lợi thế về vị trí kết nối, nhiều dự án đang triển khai, mức giá phù hợp đang trở thành sự lựa chọn của nhiều khách hàng trẻ. Mặc dù vậy, so với mức thu nhập trung bình của người trẻ thì giá căn hộ tại Dĩ An cũng đang dần "vượt khả năng" chi trả.

Người trẻ tận dụng chính sách tốt để mua nhà

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, với mặt bằng thu nhập hiện tại, phần lớn người trẻ khó tiếp cận với các dự án cao cấp. Tuy nhiên, với mặt bằng lãi suất thấp và chính sách ưu đãi của nhiều chủ đầu tư trong giai đoạn hiện nay, nếu khách hàng trẻ biết cách tận dụng thì vẫn có cơ hội.

Thay vì trì hoãn, việc mua nhà từ bây giờ sẽ mang lại nhiều lợi ích khi người trẻ có thể tận dụng thời điểm lãi suất vay mua nhà giảm, kết hợp với chính sách ưu đãi của chủ đầu tư để giảm bớt áp lực tài chính.

Khách hàng tìm hiểu dự án Picity Sky Park ngay đại lộ Phạm Văn Đồng.

Các dự án mới ở TP Dĩ An hiện được đầu tư tiện ích cao cấp không thua kém các dự án ở khu trung tâm. Đơn cử, tại dự án Picity Sky Park, khách hàng được thụ hưởng hệ tiện ích chuẩn resort với nhiều công nghệ hiện đại được áp dụng. Khách hàng quan tâm nhiều đến dự án này còn bởi các chính sách ưu đãi hấp dẫn đang triển khai.

Ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay lên tới 70% và khách hàng được áp dụng đặc quyền đầu tư, ưu đãi lên tới 100% giá trị sản phẩm trong vòng 10 năm. Theo đó, sau thời điểm nhận nhà, mỗi năm khách hàng nhận ưu đãi 5% giá trị sản phẩm. Tới năm thứ 10, khách hàng sẽ nhận thêm ưu đãi 50% giá trị sản phẩm còn lại. Như vậy sau 10 năm, khách hàng nhận tổng ưu đãi 100%, chưa tính lợi nhuận từ việc khai thác cho thuê và biên độ tăng giá của sản phẩm.

Căn hộ mẫu dự án Picity Sky Park thu hút nhiều khách hàng quan tâm.

Với chính sách này, ưu đãi 5% giá trị sản phẩm mà khách hàng được nhận tương đương với phần lãi suất vay ngân hàng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng ân hạn gốc và hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đến khi nhận nhà cùng nhiều ưu đãi về chiết khấu với giá trị cao hay các chương trình rút thăm may mắn. Những chính sách này giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính.

Theo các chuyên gia, việc các chủ đầu tư tung ưu đãi giai đoạn này giúp chia sẻ lợi ích với người mua, tăng khả năng thanh khoản. Các chính sách ưu đãi này sẽ nhanh chóng kết thúc khi thị trường phục hồi tích cực hơn. Vì vậy, đây có thể là thời điểm để người trẻ nắm lấy "cơ hội vàng" sở hữu nhà ở.