Cô bé 6 tuổi mua nhà hơn nửa triệu USD ở thị trường "sốt" nhất Australia

Dân trí Một cô bé 6 tuổi cùng hai anh chị ruột ở Australia vừa "tậu" một ngôi nhà hoàn toàn mới trị giá hơn nửa triệu USD ở Melbourne - một trong những thị trường nhà đất nóng bỏng nhất nước này.

Căn nhà của ba anh em mua với giá tổng cộng 671.000 USD (Ảnh: 7News).

Theo Daily Mail, cô bé Ruby McLellan cùng anh chị ruột là Gus và Lucy vừa mua một ngôi nhà và khu đất xung quanh ở Clyde, một vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố Melbourne khoảng 48 km về phía đông nam.

Ba anh chị em mỗi người đã quyên góp 2.000 USD tiền tiêu vặt để mua nhà theo lời khuyên từ người cha là một nhà đầu tư bất động sản. Ông Cam McLellan, 36 tuổi, đã khuyến khích các con đầu tư vào bất động sản đang sốt nóng ở Australia nhưng trước hết ông yêu cầu các con phải làm việc để tiết kiệm tiền cho khoản đặt cọc.

Căn nhà của ba anh em mua với giá tổng cộng 671.000 USD. Ông McLellan dự đoán nó sẽ tăng gấp đôi giá trị lên khoảng 1,342 triệu USD trong vòng 10 năm.

Ông McLellan là giám đốc kiêm đồng sáng lập công ty bất động sản OpenCorp. Ông cũng là tác giả của loạt cuốn sách hướng dẫn về đầu tư.

Những đứa trẻ của ông McLellan đã tiết kiệm tiền bằng cách làm việc nhà và đóng gói các cuốn sách cho cha. Những cuốn sách như "My Four Year Old, The Property Investor" được xuất bản đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái đã trở thành những cuốn sách bán chạy nhất và được phát hành lại cho các con của tác giả.

"Cuốn sách được viết cho các con tôi khi chúng lớn vì vậy tôi đã vạch ra tất cả các bước để xây dựng một danh mục tài sản", ông McLellan nói với 7News.

Hiện ngôi nhà của họ vừa mua ở Clyde đã tăng 70.000 USD nhưng gia đình ông sẽ giữ lại đến năm 2032 mới bán để gấp đôi lợi nhuận.

Thương vụ mua nhà của cô bé 6 tuổi là dấu hiệu mới nhất cho thấy thị trường bất động sản Australia đang tăng ngoài tầm kiểm soát. Thị trường này gần đây đã được định giá 9.000 tỷ USD.

Hồi đầu tháng, Cục Thống kê Australia tiết lộ 10,7 triệu căn hộ ở nước này đã tăng 5%, tương đương 487 tỷ USD so với quý trước, lên 9.300 tỷ USD.

Giá bất động sản ở Australia từ đầu năm đến tháng 11 đã tăng 22,2%, nhanh nhất kể từ đầu năm 1989, theo dữ liệu của CoreLogic.

Tuy nhiên, một số ngân hàng lớn nước này dự báo, giá nhà sẽ tăng chậm lại trong năm 2022 và giảm ở mức 2 con số trong năm 2023 khi các ngân hàng tăng lãi suất so với mức thấp nhất trong lịch sử hiện nay là 2%.

