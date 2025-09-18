Bất động sản công nghiệp Việt Nam tiếp tục hấp dẫn dòng vốn FDI

Bất động sản công nghiệp - điểm sáng hấp dẫn vốn FDI

Giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục giữ nhịp tích cực, thị trường bất động sản cũng được hưởng lợi. Trong đó, bất động sản công nghiệp đang nổi lên là điểm sáng hấp dẫn dòng vốn.

Theo bà Hằng Đặng, Tổng giám đốc CBRE Việt Nam, đồng thời là thành viên Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru (PropertyGuru Vietnam Property Awards) 2025, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam trong cả năm ngoái và quý đầu năm nay ghi nhận hiệu suất mạnh mẽ, thúc đẩy nhu cầu và cơ hội đầu tư đáng kể.

Nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao, tỷ lệ lấp đầy đạt 80% ở miền Bắc (11,737ha) và 89% ở miền Nam (26,381ha), giá thuê trung bình lần lượt là 139 USD/m2 và 178 USD/m2 tại 2 miền đã phản ánh dòng vốn FDI mạnh mẽ và sức hút của Việt Nam như một trung tâm sản xuất nổi bật, bất chấp những lo ngại về thuế quan toàn cầu.

Bà Hằng Đặng - Tổng giám đốc CBRE Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Trong 3 năm qua, thị trường đã chứng kiến mức hấp thụ ròng ấn tượng, trung bình 600ha mỗi năm ở miền Bắc và 500ha tại miền Nam. Quý I/2025 ghi nhận 150.000m2 nhà kho xây sẵn được hấp thụ ở miền Nam, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành logistics. Ngoài ra, ở miền Bắc, các nhà xưởng xây sẵn đang có hiệu suất tốt hơn các nhà kho xây sẵn, phản ánh xu hướng tập trung vào sản xuất hơn là kho bãi.

Các xu hướng này cho thấy đà tăng trưởng logistics tại miền Nam và sự thống trị của ngành sản xuất tại miền Bắc trong những năm gần đây. Cơ hội đầu tư tiếp tục gia tăng nhờ các hoạt động M&A, nguồn vốn đa dạng, các nhà đầu tư mới tham gia thị trường và sự cải thiện mạnh mẽ về hạ tầng như đường cao tốc Bắc - Nam, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, sân bay quốc tế Long Thành…

Công thức thành công của các nhà đầu tư bất động sản công nghiệp

Cũng theo bà Hằng Đặng, các công ty thành công khi đầu tư vào bất động sản công nghiệp tại Việt Nam sở hữu những lợi thế cạnh tranh rất mạnh.

Thứ nhất, lựa chọn vị trí chiến lược và nắm giữ các tài sản đất đai đáng kể tại các khu vực đắc địa, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách thuê khác nhau.

Thứ hai, các doanh nghiệp có sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng, thông qua nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng và kinh nghiệm thực tế làm việc với khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ của mình nhằm đáp ứng hiệu quả các yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Thứ ba, các công ty giàu kinh nghiệm và thành công trên thị trường chủ động mở rộng phạm vi tiếp cận và quảng bá thương hiệu bằng cách tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm ra quốc tế và tuyển dụng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng từ nhiều thị trường, quốc gia khác nhau. Thêm vào đó, các chủ đầu tư bất động sản công nghiệp hoạt động hiệu quả cũng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với đối tác và chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với khách hàng mới.

Cuối cùng, các chủ đầu tư hàng đầu cũng sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh, cho phép họ triển khai nhiều dự án khác nhau và duy trì tiêu chuẩn cao để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách thuê, nhất là những khách hàng tìm kiếm sản phẩm chất lượng cao.

Những năm gần đây, bất động sản công nghiệp đang nổi lên như một lĩnh vực đầy hứa hẹn, hấp dẫn các nhà đầu tư.

Trong mùa giải thứ 11, với các hạng mục giải thưởng dành cho cả chủ đầu tư và dự án, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2025 sẽ vinh danh những thành tựu xuất sắc của các chủ đầu tư trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.

Đồng thời, những thành tựu này cũng sẽ góp phần nâng cao tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng các không gian logistics, nhà xưởng và kho bãi trên khắp Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của khách thuê và người sử dụng.

Những năm gần đây, bất động sản công nghiệp là điểm đến hấp dẫn dòng vốn đầu tư (Ảnh: batdongsan.com.vn).

Bà Hằng Đặng chia sẻ: “Cùng với các thành viên khác trong Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru, tôi vinh dự được góp phần ghi nhận những thành tựu xuất sắc trong phát triển bất động sản công nghiệp và chứng kiến ​​sự đổi mới của ngành trong những năm qua”.

Sau 1 thập kỷ ghi dấu ấn trong việc góp phần nâng tầm chuẩn mực và vinh danh những cá nhân, doanh nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực bất động sản, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru do PropertyGuru Group - tập đoàn mẹ của Batdongsan.com.vn tổ chức đã bước sang năm thứ 11 với nhiều đổi mới đáng chú ý.

Thông tin chi tiết về Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru, truy cập https://www.asiapropertyawards.com/en/award/vietnam/