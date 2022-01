Chuyên gia chỉ loạt yếu tố có thể tác động mạnh bất động sản năm nay

Chuyên gia cho rằng nhà ở sơ cấp sẽ khó có thể giảm trong năm 2022, do chi phí phát triển dự án đang tăng mạnh (Ảnh: DT).

SSI Research vừa công bố báo cáo về triển vọng ngành xây dựng năm 2022.

Theo báo cáo, mặc dù thị trường nhà ở tại Hà Nội và TPHCM chứng kiến sự sụt giảm nguồn cung mới và các căn hộ bán được trong năm 2021, song giá trị hợp đồng ký mới của một số công ty xây dựng trong năm 2021 lại tăng trưởng khá bất ngờ.

Dựa trên nguồn tổng hợp dữ liệu của CBRE và Savills, nguồn cung mới và căn hộ bán được trong năm 2021 có thể giảm từ 7 -13% so với cùng kỳ chủ yếu do giãn cách xã hội trong quý III/2021. Trong khi đó, trong năm 2021 hai doanh nghiệp lớn ngành xây dựng lại ghi nhận lần lượt khoảng 25.000 tỷ đồng và 18.000 tỷ đồng giá trị ký mới, cao gấp 3,6 lần và 2 lần so với năm 2020.

Chuyên gia nhận định giá trị hợp đồng mới tăng trong năm 2021 một phần có thể là do bị trì hoãn từ năm 2020 do dịch Covid-19.

Đưa ra dự báo về triển vọng năm 2022 đối với ngành xây dựng, chuyên gia SSI nhấn mạnh đến những yếu tố hỗ trợ từ thị trường bất động sản. Bởi nguồn cung của thị trường bất động sản là cơ sở cho những giá trị hợp đồng mới của ngành xây dựng.

Theo đó, chuyên gia SSI cho biết sẽ tiếp tục theo dõi việc sửa đổi luật để hỗ trợ thị trường bất động sản nhà ở trong thời gian sắp tới.

Cụ thể như Luật Đất đai sẽ sửa đổi trong năm nay, trước khi hoàn thành vào tháng 5/2023. Các điểm sửa đổi kỳ vọng sẽ có quy định cụ thể về hệ số đền bù giá đất nhằm giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, theo Luật Đầu tư 2020, các dự án sau đây phải có sự chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ Tướng Chính phủ: Dự án có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô thị.

Thị trường đang kỳ vọng những thay đổi về một số quy định về phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cho UBND cấp tỉnh.

Ngoài ra, Luật Nhà ở 2014 vẫn chưa quy định về việc công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đối với chủ đầu tư có quyền sử dụng đất 100% là đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. Theo chuyên gia SSI, điều này có thể hạn chế các dự án bất động sản nhà ở tiềm năng trong tương lai.

Đánh giá về rủi ro giảm giá, SSI Research cho biết lạm phát cao có thể dẫn đến lãi suất cho vay tăng. Điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của chủ đầu tư bất động sản và thu nhập của người mua nhà. Qua đó có thể ảnh hưởng tiến độ mở bán của các chủ đầu tư dự án và đồng thời ảnh hưởng tình hình ký mới của các công ty xây dựng. Thêm nữa, lãi suất cho vay tăng cao cũng tác động đến gánh nặng lãi vay đối với các công ty xây dựng có dùng vốn vay.

Cũng theo nhóm nghiên cứu, Thông tư 16/2021/TT-NHNN vừa công bố có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng sẽ không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành với mục đích tái cơ cấu nợ, góp vốn/mua cổ phần tại các doanh nghiệp khác cũng như tăng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp phát hành. Điều này có thể có tác động ngắn hạn đến các chủ đầu tư bất động sản có dòng tiền kém.