Chung cư hạ nhiệt, người mua phàn nàn "sao giá chưa giảm"

Giá chung cư chưa giảm

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Phương, ở Hà Nội, nói căn hộ ở quận Hoàng Mai được môi giới giới thiệu giảm 200 triệu đồng so với tháng trước, nhưng khi tìm hiểu, căn này giá còn cao hơn đầu năm nay là 500 triệu đồng.

"Căn hộ 76m2 tôi định mua đang được rao bán 2,9 tỷ đồng, cắt lỗ 200 triệu đồng so với tháng trước. Nhưng theo thông tin rao bán vào tháng 1 năm nay của căn hộ này, giá chỉ 2,4 tỷ đồng", anh Phương chia sẻ.

Cũng giống như anh Phương, không ít người mua nhà ở thời điểm hiện tại băn khoăn, dù thị trường căn hộ chung cư có vẻ không còn "sốt nóng", nhưng giá bất động sản này chưa hề giảm. Cá biệt, một số thông tin rao bán giảm giá căn hộ trên các kênh mua bán rất dễ nhầm lẫn, nếu không tìm hiểu kỹ.

Thị trường hạ nhiệt, nhưng giá nhà chung cư chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Theo dữ liệu từ PropertyGuru Việt Nam, từ tháng 12/2023, lượt tìm kiếm chung cư tăng trở lại, đến tháng 3 năm nay đã tiệm cận đỉnh của tháng 8/2023. Tuy nhiên, sang tháng 4 vừa qua, mức độ quan tâm chung cư Hà Nội lại giảm 23% so với tháng trước.

Mặc dù lượng quan tâm đã giảm nhưng giá rao bán chung cư Hà Nội không có dấu hiệu đi xuống. Theo lịch sử giá thu thập từ hệ thống của PropertyGuru Việt Nam, trong tháng 4 vừa qua, phân khúc chung cư bình dân (dưới 30 triệu đồng/m2) tăng giá 12% so với tháng trước. Căn hộ trung cấp (30-50 triệu đồng/m2) cũng tăng 5% và cao cấp (trên 50 triệu đồng/m2) tăng 3%.

Trước tình hình hiện tại, nhiều người mua và nhà đầu tư băn khoăn có nên xuống tiền "chốt" chung cư. Ông Nguyễn Quốc Anh - lãnh đạo PropertyGuru Việt Nam cho rằng - người tiêu dùng cần xác định rõ mục đích của mình, nếu mua để ở thì có thể giao dịch khi tài chính cho phép để đáp ứng ngay các nhu cầu thiết thực về an cư lạc nghiệp.

"Chờ đợi chung cư giảm giá mạnh là một điều rất khó, vì nguồn cung chưa thể cải thiện nhanh chóng, sắp tới khi Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực, số lượng chủ đầu tư đáp ứng được yêu cầu để triển khai dự án sẽ còn giảm. Trong khi đó nhu cầu sở hữu nhà ở vẫn luôn hiện hữu, đặc biệt là ở các đô thị lớn", ông Quốc Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, trong trường hợp mua để đầu tư, người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu đầu tư trong ngắn hạn thì chưa nên "xuống" tiền vội vì giá và mức độ quan tâm chung cư giai đoạn này chưa ổn định, khi cần thanh khoản nhanh, nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn.

Còn nếu đầu tư trong dài hạn và đầu tư với mục đích cho thuê lấy dòng tiền thì chung cư vẫn là một loại hình có thể cân nhắc.

Tỉnh táo trước các chiêu trò của môi giới

Trong bối cảnh thị trường chung cư có nhiều biến động, nhiều chuyên gia lĩnh vực bất động sản nhìn nhận, việc tạo sóng, thổi giá, gây sốt ảo ăn chênh lệch làm nhiễu loạn thị trường phần lớn là do đội môi giới không chuyên nghiệp, hoạt động tự do. Những người này tung tin, tạo sốt ảo, kịch bản này diễn ra nhiều lần, do đó cần phải có biện pháp mạnh để xử lý.

Chuyên gia khuyến cáo, người mua cần tỉnh táo trước chiêu trò của môi giới (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội - cho biết, để mua nhà không bị hớ thì chủ động khảo sát và so sánh giá nhà với các căn hộ tương tự ở cùng dự án, cùng khu vực, cùng phân khúc. Nếu thấy mức giá chênh quá cao so với giá môi giới đưa ra thì cần cân nhắc trả giá hoặc tìm đến chủ nhà.

Dù vậy, liên quan tới thực trạng môi giới ăn "chênh lệch" quá nhiều, vị chuyên gia này cho rằng, hiện nay không hiếm môi giới dùng chiêu trò "lướt sóng" để ăn lợi nhuận bằng cách chỉ đặt cọc với chủ nhà, chủ đất sau đó rao bán lại, khi có khách mua thì họ sang tay ngay để ăn chênh lệch.

Nhưng theo chuyên gia này, mức chênh lệch ấy cần phù hợp, không nên quá cao so với thị trường, khiến người mua mất dần lòng tin. Do đó người mua nhà cần tỉnh táo trước các chiêu trò của môi giới.

Nhận định về việc hạ giá căn hộ chung cư trong thời gian tới, ông Phạm Đức Toản - CEO EZ Property cho rằng - nếu giảm giá chung cư không nên dùng mệnh lệnh hành chính mà phải theo quy luật kinh tế.

"Nếu muốn giảm giá mà giá vật liệu, pháp lý kéo dài sẽ bất khả thi. Có doanh nghiệp làm nhà ở xã hội năm thứ 10 chưa triển khai được. Khó giảm giá vì thuế đất cao. Nhà nước đánh thuế bằng phương án so sánh. Việc giảm giá nhà dùng mệnh lệnh hành chính áp đặt không được", ông Toản nói.

Ông Toản đề xuất, cơ quan quản lý cho phát triển song song 2 thị trường. Một là nhà ở thương mại, nhà ở xã hội. Đặc biệt, nhà ở xã hội phải có bàn tay nhà nước hỗ trợ tối đa.