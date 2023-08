Cho thuê căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng: Dư địa đầu tư màu mỡ

Sức hấp dẫn của thị trường bất động sản cho thuê tại Đà Nẵng

Theo thống kê, hiện trên địa bàn Đà Nẵng có hơn 1.000 dự án FDI (vốn đầu tư nước ngoài), với tổng vốn đầu tư đạt gần 4,1 tỷ USD… Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất, tiếp theo là Singapore, Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Đà Nẵng ngày càng thu hút cộng đồng cư dân đa quốc gia (Ảnh: Ánh Dương).

Đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu hút 7 tỷ USD vốn FDI, Đà Nẵng đã nỗ lực kêu gọi, xúc tiến đầu tư. Cùng với dòng vốn FDI tăng, nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia quốc tế không ngừng gia nhập cộng đồng cư dân đa quốc gia tại Đà Nẵng.

Hiện con số này đã là hàng vạn người, riêng cộng đồng Hàn Quốc lên tới hơn 11.000 người. Lượng cư dân đa quốc tịch đến an cư, làm việc lâu dài tại Đà Nẵng dự báo sẽ còn tăng mạnh, kéo theo nhu cầu lớn về nơi ở tiện nghi, cao cấp.

Thị trường Đà Nẵng cần những dự án cao cấp đáp ứng trọn bộ nhu cầu an cư, đầu tư cho thuê (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group).

Ông Nguyễn Đức Lập, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đào tạo bất động sản (BĐS) Đà Nẵng đánh giá, để đáp ứng nhu cầu cao của các chuyên gia quốc tế, thị trường Đà Nẵng cần bổ sung những sản phẩm chất lượng.

"Người nước ngoài đến sinh sống tại Đà Nẵng đa phần là chuyên gia, họ có mức thu nhập tốt. Cho nên đòi hỏi tiện ích dự án, vị trí, hạ tầng xung quanh phải tốt để đáp ứng nhu cầu đời sống của họ. Đó phải là phân khúc cao cấp, tương tự như ở 2 đầu cầu TPHCM và Hà Nội. Đà Nẵng chưa có nhiều sản phẩm đạt đến tiêu chuẩn như thế", ông Lập nói.

Căn hộ cao cấp ven sông Hàn tăng sức hút

Trái ngược với sự trầm lắng của thị trường BĐS, từ nửa cuối năm ngoái đến nửa đầu năm nay, thị trường cho thuê sôi động hơn, giá cho thuê tăng cao. Báo cáo thị trường bất động sản quý IV/2022 của Batdongsan.com.vn đã ghi nhận sự tăng tốc thị trường cho thuê tại Hà Nội, TPHCM theo từng quận. Chẳng hạn, tại Hà Nội, giá thuê chung cư quận Tây Hồ cao nhất - tăng 40%.

Dù không có báo cáo chính thức, song giới đầu tư, cho thuê BĐS tại Đà Nẵng cho hay, giá cho thuê BĐS tại thị trường này không nằm ngoài đà tăng nhiệt chung của 2 thành phố lớn nhất nước. BĐS ở trung tâm, gần sông Hàn, gần biển và các tụ điểm sôi động với nhiều dịch vụ sẽ thu hút sự quan tâm của người nước ngoài - đối tượng chủ lực của thị trường cho thuê BĐS tại Đà thành.

Sun Cosmo Residence Da Nang kiến tạo phong cách sống hiện đại, sang trọng bên sông Hàn (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group).

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư đã tìm kiếm các BĐS tiềm năng, chủ yếu là căn hộ hạng sang tại trung tâm Đà Nẵng để phát triển mô hình cho thuê, đón nguồn cầu từ cộng đồng đa quốc tịch. Vì thế, các căn hộ The Panoma ven sông Hàn tại dự án Sun Cosmo Residence Da Nang do Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) phát triển đã được săn đón.

Anh Hoàng Linh, nhà đầu tư BĐS cho thuê cho biết, người nước ngoài cũng như giới thành đạt rất thích sống ven sông Hàn, trong các dự án cao cấp đa tiện ích. Sun Cosmo Residence Da Nang hiện sáng giá top đầu thị trường do vị trí ven sông Hàn, sát cầu Trần Thị Lý, tiếp nối thẳng đến phố Nguyễn Văn Thoại, An Thượng vốn là nơi tập trung nhiều người nước ngoài. Mô hình căn hộ cao cấp trong tổ hợp đa chức năng, phong cách hiện đại tại đây hứa hẹn sẽ là lựa chọn an cư hàng đầu của giới chuyên gia.

Không chỉ có lợi thế vượt trội về vị trí trung tâm huyết mạch, dễ dàng di chuyển đến nhiều nơi trong thành phố, các điểm du lịch nổi tiếng, kết nối thuận tiện đến sân bay, cách biển Mỹ Khê khoảng 1km, các căn hộ cao tầng The Panoma của tổ hợp còn sở hữu tầm view panorama "3 trong 1", ngắm trọn mỹ cảnh sông - phố - biển Đà thành.

Không gian đa năng có thể tùy biến theo nhu cầu của gia chủ (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group).

Với tỷ lệ khoảng hơn 40% quỹ căn là loại hình căn hộ 1 phòng ngủ + 1 được phân bổ khắp các mặt tòa tháp P1, P2 phân khu The Panoma, nhà đầu tư sẽ dễ dàng lựa chọn nhiều căn cùng tầng để thuận tiện quản lý, chọn hướng để dễ cho thuê và thỏa sức biến tấu linh hoạt công năng.

Bên cạnh phong cách kiến trúc lấy cảm hứng từ nan chiếu Cẩm Nê độc đáo, đưa văn hóa truyền thống giao thoa trong kiến trúc hiện đại, hệ tiện ích đa dạng với bể bơi vô cực được bố trí trong cả 2 tòa tháp, vườn trên mái, gym, kidclub, giao lưu cộng đồng, chuỗi dịch vụ khối đế và khu phố The Cosmo thấp tầng… tiếp tục là những ưu thế tại Sun Cosmo Residence Da Nang.

"Chúng tôi tin rằng vị trí, thiết kế, tiện ích, những giá trị riêng có sẽ giúp Sun Cosmo Residence Da Nang trở thành trung tâm quy tụ cộng đồng cư dân đa quốc gia, nơi đề cao phong cách sống hiện đại, năng động, cũng là tâm điểm giao lưu văn hóa quốc tế giữa Đà thành", bà Nguyễn Kiều Anh, Giám đốc Marketing Sun Property khẳng định.