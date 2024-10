Chiêm ngưỡng tòa căn hộ sang trọng mang dấu ấn di sản tại Television Centre, London

Sở hữu bộ sưu tập giới hạn gồm 167 căn hộ và penthouse, The Ariel nhanh chóng được săn đón bởi các nhà đầu tư ưu tú từ khắp thế giới, bao gồm cả Việt Nam.

Trung tâm giáo dục và khu mua sắm danh giá hàng đầu thế giới

Từng là nơi đặt trụ sở của BBC, Television Centre tại White City được phát triển trở thành một khu đô thị phức hợp hiện đại và sôi động bậc nhất phía Tây London, nơi giá trị di sản và lịch sử giao thoa với công nghệ và đổi mới. Một số chương trình nổi tiếng của Anh vẫn được ghi hình và sản xuất tại các studio do BBC Studioworks vận hành tại đây.

Từng là nơi đặt trụ sở của BBC, Television Centre tại White City được phát triển trở thành một khu đô thị phức hợp hiện đại và sôi động bậc nhất phía Tây London (Ảnh: Savills Việt Nam).

Television Centre còn được bao quanh bởi hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới ở mọi cấp bậc, từ tiểu học đến tiến sĩ. Nằm trong khuôn viên dự án với chỉ 10 phút đi bộ là Đại học Imperial College thuộc top 2 toàn cầu, Học viện Royal College of Art - đại học nghệ thuật lâu đời nhất hay tổ hợp White City Innovation District phục vụ các hoạt động nghiên cứu tiên phong thế giới.

The Ariel là tòa nhà độc lập duy nhất trong dự án White City, với tầm nhìn rộng về đường chân trời của London (Ảnh: Savills Việt Nam).

Bên cạnh đó, đây là nơi tọa lạc của trung tâm mua sắm lớn nhất Vương quốc Anh, Westfield London với hơn 350 cửa hàng, trung tâm thời trang Holland Park và Notting Hill, chợ Portobello Road nổi tiếng, mang đến những trải nghiệm mua sắm và giải trí bất tận.

Sở hữu vị trí đắc địa và được phát triển bởi Mitsui Fudosan UK và Stanhope, The Ariel mở ra một chương mới đầy ấn tượng cho Television Centre về kiến tạo không gian sống đẳng cấp.

Biểu tượng cuộc sống thượng lưu tại The Ariel

The Ariel là tòa nhà độc lập duy nhất trong dự án White City, với tầm nhìn rộng về đường chân trời của London và các tiện nghi hiện đại, sang trọng. Với bộ sưu tập giới hạn chỉ 167 căn hộ và penthouse, The Ariel đã trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư tinh hoa, trong đó có nhiều nhà đầu tư Việt Nam.

Tòa nhà được thiết kế bởi các kiến trúc sư đoạt giải kiến trúc danh giá RIBA Stirling Prize, Allford Hall Monaghan Morris (AHMM) cùng với nội thất của MSMR Architects (Ảnh: Savills Việt Nam).

Được thiết kế bởi các kiến trúc sư đoạt giải kiến trúc danh giá RIBA Stirling Prize, Allford Hall Monaghan Morris (AHMM) cùng với nội thất của MSMR Architects, các căn hộ tại đây sở hữu vẻ đẹp tinh xảo và sang trọng.

Các tiện nghi bên trong tòa The Ariel bao gồm sảnh với không gian làm việc chung (co-working), hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe với phòng trị liệu, phòng tập yoga và Pilates, phòng khách và quầy bar tầng 8 mang đến cho cư dân không gian gặp gỡ và trải nghiệm đầy riêng tư mang trọn tầm nhìn thành phố.

Các căn hộ mang phong cách thiết kế tinh xảo, sang trọng và ấn tượng (Ảnh: Savills Việt Nam).

Được kiến tạo bởi bàn tay tài hoa của kiến trúc sư nữ danh tiếng Tatjana von Stein, các không gian tiện ích như một phần mở rộng của ngôi nhà, mang đến cho cư dân cảm giác ấm cúng, thư thái và một cuộc sống đầy cảm hứng.

Nhà hàng riêng tư trên tầng 18, tầm nhìn sân thượng thiết kế sang trọng là một trong những tiện ích độc quyền của cư dân tại The Ariel (Ảnh: Savills Việt Nam).

Cư dân cũng có thể sử dụng thoải mái các tiện ích đã đi vào hoạt động khác của như sảnh tiếp khách và phòng chiếu trung tâm thể dục thể thao và hồ bơi do Soho House (White City House).

Được đặt theo tên tinh thần của không khí trong The Tempest của Shakespeare và ấn phẩm hàng tuần do BBC xuất bản, cư dân của The Ariel được trải nghiệm cảm giác ở trung tâm của một cộng đồng sáng tạo năng động với dịch vụ ẩm thực, giải trí, không gian xanh đẳng cấp thế giới ngay xung quanh ngôi nhà của mình.

Ngày 4/10 và 5/10, Savills Việt Nam tổ chức sự kiện "Giới thiệu The Ariel, Television Centre, London" tại TPHCM và Hà Nội cho những nhà đầu tư tại Việt Nam. Đây là cơ hội để tìm hiểu thêm về cơ hội phát triển tương lai của gia đình bạn tại London và Television Centre với các chuyên gia quốc tế.

Xem thêm thông tin về sự kiện tại đây: http://sav.li/c0u.