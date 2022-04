Chiêm ngưỡng dinh thự 87 triệu USD được cho là món hời ở Beverly Hills

Dinh thự nằm trên độ cao 200 m nên sở hữu tầm nhìn 360 độ (Ảnh: Joe Bryant).

Nằm trên độ cao 200 m, dinh thự được xây dựng trên một khu đất rộng 7,8 mẫu Anh (hơn 3 ha). Với độ cao này, tòa dinh thự chính sở hữu tầm nhìn 360 độ. Theo hồ sơ niêm yết, dinh thự được xây dựng gồm 3 tầng với 8 phòng ngủ và 14 phòng tắm trải dài trên 21.800 ft2.

Giá chào bán 87 triệu USD, tương đương 3.990 USD/ft2, theo báo cáo của The Elliman, là khá đắt đỏ khi cao gấp đôi so với mức trung bình 1.801 USD/ft2 ở khu vực lân cận trong quý IV/2021.

Tuy nhiên, các chuyên gia bất động sản cho rằng, đây là "món hời" nếu so với mức giá 177 triệu USD mà nhà đầu tư mạo hiểm Marc Andreessen đã chi ra để mua một dinh thự rộng 11.810 ft2 ở Malibu hồi năm ngoái, tương đương 14.987 USD/ft2.

Một dinh thự khổng lồ khác rộng 105.000 ft2 mang tên The One đã được chào giá 295 triệu USD trước khi bán đấu giá thành công ở mức 141 triệu USD vào tháng trước do chủ sở hữu bị phá sản.

Trong 6 tháng qua, Los Angeles đã chứng kiến 10 giao dịch mua nhà có giá trị trên 50 triệu USD, trong đó có 3 bất động sản được bán với giá trên 100 triệu USD. Đây là điều mà các thị trường như New York hay Miami không có được.

Dưới đây là những hình ảnh của dinh thự 87 triệu USD đang được rao bán.

Thư viện của dinh thự nằm trên 2 tầng nối với nhau bằng một cầu thang xoắn ốc. Trần của phòng thư viện bằng gỗ và được chạm khắc lộng lẫy với trung tâm là một đèn chiếu sáng bằng kính màu lớn (Ảnh: Joe Bryant).

Phòng ăn 12 chỗ ngồi được trang trí lộng lẫy với những bức tường bọc nhung đỏ đậm và những điểm nhấn bằng vàng trên trần và tường (Ảnh: Joe Bryant).

Phòng chơi bi-a cũng được bao phủ bởi các bức tường nhung đỏ được đóng khung bằng gỗ tối màu và được tạo điểm nhấn bằng những bức tranh ngay trên sàn nhà (Ảnh: Joe Bryant).

Phòng khách có quầy bar bằng gỗ được ốp gương. Xung quanh là các bức tường được bọc vải (Ảnh: Joe Bryant).

Phòng ngủ lớn của gia chủ bao gồm khu vực tiếp khách, một chiếc giường cỡ lớn và một chiếc tủ đựng đồ ăn nhẹ cho bữa sáng (Ảnh: Joe Bryant).

Nhà bếp gồm nhiều tủ gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, sàn được ốp đá cùng nhiều thiết bị nấu nướng bằng thép không gỉ (Ảnh: Joe Bryant).

Bên ngoài nhà bếp là phòng ăn sáng với những bức tường được vẽ bằng tay (Ảnh: Joe Bryant).

Ở dưới tầng hầm là một phòng chiếu phim được bọc nhung đỏ (Ảnh: DroneHub Media).

Phía sân sau của dinh thự là hồ bơi 2 tầng (Ảnh: DroneHub Media).

Hồ bơi chính được trang trí công phu bằng các cây cảnh được cắt tỉa kỹ lưỡng cùng đài phun nước hình cá heo (Ảnh: Joe Bryant).

Cách hồ bơi không xa là một hồ cá koi với hai cây cầu sơn đỏ dẫn đến một hòn đảo nhỏ nằm giữa hồ.

Ngoài ra, dinh thự còn một sân tennis, một khu chơi golf và một bàn cờ vua ngoài trời (Ảnh: Joe Bryant).